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Что русские думают о "вторжении" на Украину: "Не ситуация, а чья-то провокация"
15 февраля 2022, 22:10 • 176 • Политика
В России провели опрос о ситуации вокруг Украины и обвинений против нашей страны на Западе.
В западных СМИ продолжается кампания нагнетания ситуации вокруг Украины. В британских СМИ утверждается, что известна не только дата, но даже и время нападения.
На этом фоне в России провели опрос об отношении граждан к этой ситуации. Издание "КП" задало читателям вопрос: "Как вы относитесь к кризису на Украине?". В опросе приняли участие 7,8 тысяч человек.
39% опрошенных сошлись во мнении, что им жаль население Донбасса и всей Украины, которые также переживают неприятные ощущения от нагнетания истерии в СМИ Запада.
"Мне жаль жителей Донбасса и Луганщины, ставших жертвами и заложниками. Я считаю, что в современном мире все разногласия можно решить путем переговоров", - отметил один из участников опроса.
23% отметили, что раздражены манипуляциями стран Запада. "Меня эта ситуация очень возмущает. Точнее не ситуация, а чья-то провокация", - подчеркнул участник опроса.
17% респондентов назвали жителей Украины братским народом и выразили сожаления, что отношения между странами испортились так сильно.
9% респондентов отметили, что их очень пугают сообщения о войне и обвинения в адрес России. 12% опрошенных заявили, что не следят за кризисом вокруг Украины и ситуация их совсем не интересует.
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