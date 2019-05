Что рекомендуют аналитики RAND в борьбе со «слишком большой» Россией

Один из вариантов ослабления России – содействие либерализации Белоруссии

Корпорация RAND выпустила исследование Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options («Слишком большая и несбалансированная Россия. Оценка влияния затратных вариантов»). Это коллективный труд опытных дипломатов – бывшего помощника госсекретаря по делам Европы и посла США в ЕС Джеймса Доббинса, профессора и кадрового военного разведчика Рафаэля Коэна и ещё семерых аналитиков RAND.

Данное исследование – свод рекомендацией на тему, как Соединённым Штатам использовать слабости России и её уязвимые точки, чтобы ещё больше ограничить её политические и экономические возможности. Что предлагается?

Экономический раздел содержит четыре рекомендации: дальнейшее увеличение в США добычи и экспорта энергоносителей; расширение санкций против России с привлечением к введению антироссийских санкций других стран; помощь Европе в поисках новых поставщиков СПГ (вытеснение с европейского рынка российского трубопроводного газа); поддержка миграции квалифицированных рабочих и образованной молодёжи из России в другие страны.

В разделе геополитики описаны шесть сценариев, ослабляющих Россию и охватывающих не только РФ, но и соседние (бывшие советские) страны.

Как считают аналитики RAND, главная уязвимая точка России была бы затронута в случае поставок оружия Украине. Однако любое увеличение поставок американских вооружений для Украины должно быть тщательно «откалибровано», чтобы увеличить расходы России на поддержание своих обязательств, но не спровоцировать гораздо более широкий конфликт, в котором Россия по причине её соседства с Украиной имела бы значительные преимущества перед США. Данную опцию эксперты RAND считают первоочередной, ожидая от неё наибольших выгод для Америки, хотя признают связанные с ней высокие риски.

На второе место авторы данного документа ставят увеличение поддержи сирийским боевикам, но оговаривают желательность избежать дальнейшей дестабилизации региона и необходимость учитывать раздробленность и упадок сирийской оппозиции.

Третье по важности место в геополитических сценариях RAND, направленных на ослабление России, занимает содействие либерализации Белоруссии. В то же время Доббинс, Коэн и их коллеги признают, что, скорее всего, такие действия вызовут сильный ответ России, что приведёт к общему ухудшению обстановки в Европе и неудачам для США. По мнению аналитиков RAND, риск здесь, безусловно, высок, но и выгоды могут быть значительными.

Расширение связей, которые США наработали на Южном Кавказе, – это четвёртый сценарий.

Пятый сценарий – уменьшение российского влияния в Центральной Азии. Наконец, шестой сценарий – это организация переворота в Приднестровье и изгнание оттуда российских войск (миротворческого контингента).

В рекомендациях по борьбе со «слишком большой» Россией бросается в глаза, что пять из шести американских сценариев сосредоточены на ближнем зарубежье РФ.

Меры, предлагаемые аналитиками RAND в разделе, который посвящён информации и идеологии, говорят сами за себя: подрыв доверия к избирательной системе России; распространение мнения о том, что российская политическая элита не служит интересам общества; подстрекательство к протестам и ненасильственному сопротивлению; подрыв имиджа России за рубежом.

Подробно рассматриваются предполагаемые военные меры против России. Одна из рекомендаций – переброска бомбардировщиков в районы, откуда ключевые стратегические цели в России окажутся в пределах досягаемости бомбардировочной авиации. Авторы документа, подготовленного в RAND, полагают, что эта мера будет иметь высокую вероятность успеха, а риск здесь невелик, так как бомбардировщики могут базироваться вне зоны действия большинства крылатых ракет, имеющихся на вооружении у России.

Вариант дополнительного развёртывания тактического ядерного оружия (ТЯО) в Европе и Азии аналитики RAND оценивают скептически. А наименее эффективным, с их точки зрения, вариантом они считают переброску систем ПРО НАТО к российским границам. Вместо этого предлагается запустить в разработку новые малозаметные бомбардировщики большой дальности. Рассматривается и вариант увеличения количества дистанционно управляемых ударных самолётов.

В документе отмечается также затратный характер разработки систем противоракетной обороны и космического оружия, учитывая, что Россия способна защититься от этого оружия способами, которые значительно дешевле, чем стоимость данных систем для Соединённых Штатов.

Некоторые военные меры, о которых идёт речь в документе RAND, уже разрабатываются Пентагоном в рамках Третьей стратегии возмещения. А американский бюджет показывает, что наращивание военной мощи в США не прекращается.