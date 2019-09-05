Что растёт на полях Дальневосточного форума • 86 • Аналитика









На первое место однозначно стоит поставить нашего министра здравоохранения Скворцову.







Глава Минздрава заявила, что скорость роста продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. И за последние семь месяцев она увеличилась у женщин до 78,5 года, у мужчин — до 68,5.



Не знаю, как это оценить, если бы данные приводились за пять или десять лет – пожалуй, это было бы приятно. За семь месяцев…



Простите, сразу напрашивается вывод о том, что вот, стоило только пенсионный возраст поднять, и мы все тут же кинулись дольше жить.



Но по большому счету, веры этим цифрам, рожденным аккурат к международному форуму, нет. И быть не могло. И, наверное, не стоит объяснять, почему. Потому что не было к тому совершенно никаких предпосылок, кроме необходимости пустить пыль в глаза всем подряд.



Эстафету принимает министр экономического развития Максим Орешкин. И там же, на полях форума.







Орешкин выступил с уже поднадоевшей темой четырехдневной рабочей недели. Она, эта неделя, оказывается, станет возможной при росте доходов населения.



«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является в первую очередь на первом этапе достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда».



Если честно, не понял, что было раньше, курица или яйцо. То ли рабочая неделя уменьшится, когда мы станем богаче, то ли когда мы станем богаче, тогда и неделя уменьшится. Но по сути совершенно непонятно.



И тем более непонятно, с чего это «мы» должны стать богаче.





Или – кто это «мы». Если «мы» — министры, вице-премьеры, депутаты, тогда понятно. Если «мы» — это население (по Орешкину), тогда совершенно непонятно, с чего бы это вдруг.



Хотя даже у нас на страницах возникают личности, которые в комментариях открыто говорят о росте своих доходов. Ну, значит, кто-то все-таки богатеет.



Правда, и тут есть нюанс. Основной лейтмотив выступлений этих посетителей – «работать надо лучше». И снова в стиле наших министров: непонятно, кому надо работать лучше? Населению? Чтобы те, у кого растут доходы, жили лучше?



Подхватил тему четырехдневки министр труда Топилин.







Пожалуй, Топилин пошел дальше Орешкина. Хотя тоже поговорил о необходимости роста доходов.



Вообще, как я понял из их заявлений, четырехдневная рабочая неделя – это такая штука, о которой говорить можно бесконечно. Никто не сказал, на сколько должны вырасти доходы россиян, чтобы ее ввести. И вообще, какой смысл накинуть нам всем пять лет работы и сократить по дням (не по часам) рабочую неделю?



Видимо, чтобы коники в борозде не попадали раньше времени.



Короче, это как раньше было развлечение у одного из наших премьеров в плане зимнего/летнего времени, помните? То ввести, то отменить. То ввести, то отменить. И видимость движухи сохраняется, и вроде как человек делом занят.



Вот идею с четырехдневкой могу с этими метаниями сравнить.



А заодно поздравить наше правительство, что наконец-то нашли, о чем поговорить и народу рассказать.



Топилин вот вещал о том, что даже

«если роботы начнут брать на себя больше работы, которой занимается человек, всё равно вряд ли роботы нам дадут возможность вообще ничего не делать» .



Роботы. У нас. Роботы у нас, оказывается, повсюду. Только, понимаешь, ждут, чтобы облегчить жизнь россиян, взяв на себя всю тяжесть труда. Федор с орбиты спустится и как начнет вкалывать…



Но вот в конце выступления Топилин все-таки выдал что-то, похожее на правду:

«История небыстрая… таких прецедентов, чтобы страна перешла на 4 дня, нет… Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35—36 часов есть, в перспективе можно говорить. Четырёхдневка — это такая абстракция» .



Понимаете? Это такая абстракция, о которой просто можно болтать в рабочее время за счет налогоплательщиков. И вешать им, налогоплательщикам, лапшу на уши. Развлекаясь.



Господа министры вместе с премьером просто так развлекаются. А почему нет? Потому что они могут себе это позволить. Развлекаться за счет того самого населения, у которого должны вырасти доходы, а потом…



Финишем собранного на полях станет рассказ вице-премьера Голодец о том, какое у нас роскошное искусство. На этом, думаю, будет достаточно.







Госпожа Голодец поведала, как у нас все прекрасно в сфере искусства. Наши консерватории устойчиво входят в число лучших консерваторий мира, наши художественные учебные заведения, академии тоже занимают всегда топовые позиции.



Слава богу, Голодец умеет остановиться вовремя. А то интересно было бы услышать…



Наши фильмы, если продолжить тему, составляют реальную конкуренцию Голливуду, от них перестало тошнить, наша музыкальная сфера… Ладно, не стоит о грустном.



В целом стоит отметить, что ситуация печальная. Министры и вице-премьеры то ли откровенно развлекаются за наш счет, выдавая вот такие заявления, то ли… В общем, печально все.



Единственное, что утешает – в этом нет нашей вины, как избирателей. Этих людей назначили, мы их не избирали. Да, назначил человек, которого мы с удовольствием всей страной увидели бы где-нибудь на преподавательской должности, чтобы с голоду не умер. Но увы, его (премьера) снова оставил в должности человек, которого как раз избрали подавляющим большинством голосов.







С тем, что состав министров у нас слабейший за всю историю России, думаю, особо никто спорить не станет. Может, у этих людей и есть какие-то достоинства, о которых мы не знаем, но как врачи в массе «обожают» Скворцову, стоит спросить именно у врачей. Они лучше расскажут. В красках.



И очень жаль, что развлечения – это обычное дело для наших руководителей высшего уровня. Уверен, если перевести на любой язык термин «скорость роста продолжительности жизни» и озвучить его любому функционеру от медицины в Европе или США, у него инсульт случится. Потому что во всех нормальных странах есть только два показателя: уровень смертности и продолжительность жизни.



А у нас ничего, у нас нормально. Прокатит для электората. В плюс же. Ну право, перемоги ищем во всем, нет – придумаем. А еще над украинцами смеялись, ну чем вам не Украина с перемогой?



Не стану задавать глупых вопросов, во что нам обойдется так называемый «экономический форум», на полях которого делаются столь замечательные высказывания и ведутся столь полезные для народа беседы. Понятно, что очередной КамАЗ с деньгами ухнул в черную дыру.



Зато поговорили о четырехдневной рабочей неделе вице-премьеры и министры.



Видимо, больше было не о чем… На полях (так во всех СМИ указано) Дальневосточного экономического форума вырастают странные заявления. Учитывая, что делают их во множественном числе люди, от которых напрямую зависит наше завтра, стоит повнимательнее присмотреться к этим заявлениям.На первое место однозначно стоит поставить нашего министра здравоохранения Скворцову.Глава Минздрава заявила, что скорость роста продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. И за последние семь месяцев она увеличилась у женщин до 78,5 года, у мужчин — до 68,5.Не знаю, как это оценить, если бы данные приводились за пять или десять лет – пожалуй, это было бы приятно. За семь месяцев…Простите, сразу напрашивается вывод о том, что вот, стоило только пенсионный возраст поднять, и мы все тут же кинулись дольше жить.Но по большому счету, веры этим цифрам, рожденным аккурат к международному форуму, нет. И быть не могло. И, наверное, не стоит объяснять, почему. Потому что не было к тому совершенно никаких предпосылок, кроме необходимости пустить пыль в глаза всем подряд.Эстафету принимает министр экономического развития Максим Орешкин. И там же, на полях форума.Орешкин выступил с уже поднадоевшей темой четырехдневной рабочей недели. Она, эта неделя, оказывается, станет возможной при росте доходов населения.Если честно, не понял, что было раньше, курица или яйцо. То ли рабочая неделя уменьшится, когда мы станем богаче, то ли когда мы станем богаче, тогда и неделя уменьшится. Но по сути совершенно непонятно.И тем более непонятно, с чего это «мы» должны стать богаче.Или – кто это «мы». Если «мы» — министры, вице-премьеры, депутаты, тогда понятно. Если «мы» — это население (по Орешкину), тогда совершенно непонятно, с чего бы это вдруг.Хотя даже у нас на страницах возникают личности, которые в комментариях открыто говорят о росте своих доходов. Ну, значит, кто-то все-таки богатеет.Правда, и тут есть нюанс. Основной лейтмотив выступлений этих посетителей – «работать надо лучше». И снова в стиле наших министров: непонятно, кому надо работать лучше? Населению? Чтобы те, у кого растут доходы, жили лучше?Подхватил тему четырехдневки министр труда Топилин.Пожалуй, Топилин пошел дальше Орешкина. Хотя тоже поговорил о необходимости роста доходов.Вообще, как я понял из их заявлений, четырехдневная рабочая неделя – это такая штука, о которой говорить можно бесконечно. Никто не сказал, на сколько должны вырасти доходы россиян, чтобы ее ввести. И вообще, какой смысл накинуть нам всем пять лет работы и сократить по дням (не по часам) рабочую неделю?Видимо, чтобы коники в борозде не попадали раньше времени.Короче, это как раньше было развлечение у одного из наших премьеров в плане зимнего/летнего времени, помните? То ввести, то отменить. То ввести, то отменить. И видимость движухи сохраняется, и вроде как человек делом занят.Вот идею с четырехдневкой могу с этими метаниями сравнить.А заодно поздравить наше правительство, что наконец-то нашли, о чем поговорить и народу рассказать.Топилин вот вещал о том, что дажеРоботы. У нас. Роботы у нас, оказывается, повсюду. Только, понимаешь, ждут, чтобы облегчить жизнь россиян, взяв на себя всю тяжесть труда. Федор с орбиты спустится и как начнет вкалывать…Но вот в конце выступления Топилин все-таки выдал что-то, похожее на правду:Понимаете? Это такая абстракция, о которой просто можно болтать в рабочее время за счет налогоплательщиков. И вешать им, налогоплательщикам, лапшу на уши. Развлекаясь.Господа министры вместе с премьером просто так развлекаются. А почему нет? Потому что они могут себе это позволить. Развлекаться за счет того самого населения, у которого должны вырасти доходы, а потом…Финишем собранного на полях станет рассказ вице-премьера Голодец о том, какое у нас роскошное искусство. На этом, думаю, будет достаточно.Госпожа Голодец поведала, как у нас все прекрасно в сфере искусства. Наши консерватории устойчиво входят в число лучших консерваторий мира, наши художественные учебные заведения, академии тоже занимают всегда топовые позиции.Слава богу, Голодец умеет остановиться вовремя. А то интересно было бы услышать…Наши фильмы, если продолжить тему, составляют реальную конкуренцию Голливуду, от них перестало тошнить, наша музыкальная сфера… Ладно, не стоит о грустном.В целом стоит отметить, что ситуация печальная. Министры и вице-премьеры то ли откровенно развлекаются за наш счет, выдавая вот такие заявления, то ли… В общем, печально все.Единственное, что утешает – в этом нет нашей вины, как избирателей. Этих людей назначили, мы их не избирали. Да, назначил человек, которого мы с удовольствием всей страной увидели бы где-нибудь на преподавательской должности, чтобы с голоду не умер. Но увы, его (премьера) снова оставил в должности человек, которого как раз избрали подавляющим большинством голосов.С тем, что состав министров у нас слабейший за всю историю России, думаю, особо никто спорить не станет. Может, у этих людей и есть какие-то достоинства, о которых мы не знаем, но как врачи в массе «обожают» Скворцову, стоит спросить именно у врачей. Они лучше расскажут. В красках.И очень жаль, что развлечения – это обычное дело для наших руководителей высшего уровня. Уверен, если перевести на любой язык термин «скорость роста продолжительности жизни» и озвучить его любому функционеру от медицины в Европе или США, у него инсульт случится. Потому что во всех нормальных странах есть только два показателя: уровень смертности и продолжительность жизни.А у нас ничего, у нас нормально. Прокатит для электората. В плюс же. Ну право, перемоги ищем во всем, нет – придумаем. А еще над украинцами смеялись, ну чем вам не Украина с перемогой?Не стану задавать глупых вопросов, во что нам обойдется так называемый «экономический форум», на полях которого делаются столь замечательные высказывания и ведутся столь полезные для народа беседы. Понятно, что очередной КамАЗ с деньгами ухнул в черную дыру.Зато поговорили о четырехдневной рабочей неделе вице-премьеры и министры.Видимо, больше было не о чем… Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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