Что пытаются впихнуть в Большой герб Украины • 164 • Украина

Эпопея с утверждением большого герба тянется на Украине практически со времен обретения независимости. 19 ноября государство объявило победителя конкурса. Эскиз вызывает огромное количество вопросов. За его утверждение должно проголосовать 300 депутатов Верховной рады, чего, вероятно, не случится. Читайте о перипетиях этой истории в материале «Апострофа».



Почему на гербе Украины обязателен трезубец?



Согласно конституции, у Украины есть три официальных символа: национальный флаг, гимн и герб. Последний состоит из двух частей — малого и большого. По задумке, трезубец должен символизировать связь Украины с родом Рюриковичей. Почему именно с ними? Здесь нужен маленький экскурс в историю: в свое время выходец из Скандинавии по имени Олег захватил власть в Киеве, убив правивших там князей Аскольда и Дира. И начал править от имени малолетнего Игоря, который и был непосредственным потомком умершего за несколько лет до этого Рюрика, правившего в Новгороде.



Благодаря своим талантам полководца князь Олег объединил племена восточных славян и заложил фундамент для образования той самой Киевской Руси, с которой теперь очень хотят ассоциироваться как Украина, так и Россия. При этом оба государства имеют к Руси крайне опосредованное отношение.



Считается, что родовыми знаками-печатями Рюриковичей были именно трезубцы, поэтому малым гербом мы как бы перебрасываем мостик из той эпохи в нашу, добавляя украинскому государству более тысячи лет истории. В целом нормальный ход, поскольку в последующие за гибелью Киевской Руси столетия поводов для гордости было у нас не очень много: случались периодические вспышки национального самосознания, которые выливались в кровопролитные войны за свободу. К примеру, восстание Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой, закончившиеся подписанием Переяславских статей, загнавших Украину уже под «покровительство» Московского царства, а затем Российской Империи и СССР. Где мы и пребывали с короткими перерывами до 1991 года.



Почему большой герб не могут принять так долго?



Государство действительно не может существовать без официальных символов. Изначально в 1991-м году на конкурс выносили эскизы и малого, и большого гербов. Но в результате Верховная рада отказалась от проекта большого, вынеся на рассмотрение лишь малого. Его и утвердили, оставив окончательное решение вопроса на потом.



Как рассказывает историк Богдан Завитий, такое решение стало компромиссом, поскольку в первом созыве парламента было слишком много коммунистов, которые оказывали максимальное противодействие. «Чтобы их удовлетворить приняли закон о гербе Украины, что тризуб — это малый герб. А коммунистам пообещали, что потом они смогут добавить и колоски пшеницы, и калину — что угодно», — объяснил Завитий.



В ноябре 1996 года была создана комиссия по подготовке и проведению конкурса проектов большого государственного герба, а необходимость большого герба прописали в конституцию. Комиссией были рассмотрены 420 работ, но ни одну из них не утвердили. Следующие попытки предпринимались в 2001-м и 2009-м, однако и они успехом не увенчались. Последний эскиз был утвержден кабинетом тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко, его должны были направить для голосования в Верховную раду, однако после прихода к власти Виктора Януковича проект отозвали.



Кстати, тот вариант тоже многие критиковали, называя изображение «дрессировщиком со львом», да и листья с короной тоже вызывали вопросы. Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что он был совсем неплох, пусть с точки зрения геральдики к нему была масса вопросов.



За эти годы удалось договориться лишь о том, что на большом гербе обязательно должен присутствовать трезубец и казак — это обязательные условия (более того, они прописаны в конституции), от которых отталкиваются все желающие участвовать в конкурсе.



Новую попытку предприняли при Зеленском



Новая — четвертая по счету — попытка принять большой государственный герб была предпринята уже при президенте Владимире Зеленском и «Слуге народа». В январе 2020-го об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.



«За 28 лет независимости мы еще не выполнили требование конституции Украины, которое предусмотрено в 20-й статье, и не имеем закона, который бы регламентировал большой государственный герб Украины», — сказал он.



В конце августа Верховная рада дала старт конкурсу на разработку большого герба. В итоге на рассмотрение комиссии были выдвинуты 112 предложений. 19 ноября министр культуры Александр Ткаченко написал у себя в Facebook, что победу одержал проект 73-летнего художника Алексея Кохана. Решение принимала комиссия, которую возглавлял соавтор малого герба, историк-геральдист Андрей Гречило.



«Эта работа выполнена в авторском стиле, здесь нет никаких заимствованных форм, чуждых элементов. Во-вторых, она качественно решена геральдически по содержанию и по форме, качественно решена с художественной стороны», — объяснил выбор комиссии Андрей Гречило.



При этом в соцсетях изображение вызвало бурю негодования. Если изложить всю критику в нескольких пунктах, то получается следующее:



1) Не все понимают, зачем нужен лев на гербе;



2) Массу замечаний вызвала фигура архангела Михаила — от креста на груди (такой же на эмблеме СБУ) до стильных носков;



3) Общая «клюквенность», которая вобрала в себе все стереотипы об Украине, но при этом может не слишком подходить современному прогрессивному государству, которым нам так хочется показаться перед миром;



4) Казак, который стоит выше архангела;



5) Отображение на гербе лишь трех крупных городов (Киева, Львова и Днепра) в ущерб остальным.



Будет ли принят Большой герб и сильно ли нам вредит его отсутствие?



Теперь утвердить его должна Верховная рада, но исход голосования вызывает большие вопросы. За его утверждение должно проголосовать не менее чем две трети от конституционного состава Рады (300 + 1 депутат), а учитывая бурное негодование (к которому присоединились и многие нардепы), шансов набрать достаточное количество голосов не так уж много.



Да и есть большие сомнения на счет того, что в ближайшее время вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Учитывая катастрофическую ситуацию в медицине и экономике, в следующие несколько месяцев у Рады будет крайне много неотложных вопросов, поэтому до герба руки дойдут очень не скоро.



Влияет ли отсутствие большого герба на Украину? Напрямую — нет. Многие украинцы даже не знают, что он не утвержден. Однако то, что мы не можем принять его вот уже 30 лет — символизирует неспособность Украины найти объединяющую всех нас идею, которая не будет вызывать неприятия ни на юге, ни на востоке, ни на севере с западом. Когда-нибудь мы до этого созреем. Возможно для этого понадобится еще 30 лет, но все же это должно случиться. Иначе этого государства не станет.



Эпопея с утверждением большого герба тянется на Украине практически со времен обретения независимости. 19 ноября государство объявило победителя конкурса. Эскиз вызывает огромное количество вопросов. За его утверждение должно проголосовать 300 депутатов Верховной рады, чего, вероятно, не случится. Читайте о перипетиях этой истории в материале «Апострофа».Согласно конституции, у Украины есть три официальных символа: национальный флаг, гимн и герб. Последний состоит из двух частей — малого и большого. По задумке, трезубец должен символизировать связь Украины с родом Рюриковичей. Почему именно с ними? Здесь нужен маленький экскурс в историю: в свое время выходец из Скандинавии по имени Олег захватил власть в Киеве, убив правивших там князей Аскольда и Дира. И начал править от имени малолетнего Игоря, который и был непосредственным потомком умершего за несколько лет до этого Рюрика, правившего в Новгороде.Благодаря своим талантам полководца князь Олег объединил племена восточных славян и заложил фундамент для образования той самой Киевской Руси, с которой теперь очень хотят ассоциироваться как Украина, так и Россия. При этом оба государства имеют к Руси крайне опосредованное отношение.Считается, что родовыми знаками-печатями Рюриковичей были именно трезубцы, поэтому малым гербом мы как бы перебрасываем мостик из той эпохи в нашу, добавляя украинскому государству более тысячи лет истории. В целом нормальный ход, поскольку в последующие за гибелью Киевской Руси столетия поводов для гордости было у нас не очень много: случались периодические вспышки национального самосознания, которые выливались в кровопролитные войны за свободу. К примеру, восстание Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой, закончившиеся подписанием Переяславских статей, загнавших Украину уже под «покровительство» Московского царства, а затем Российской Империи и СССР. Где мы и пребывали с короткими перерывами до 1991 года.Почему большой герб не могут принять так долго?Государство действительно не может существовать без официальных символов. Изначально в 1991-м году на конкурс выносили эскизы и малого, и большого гербов. Но в результате Верховная рада отказалась от проекта большого, вынеся на рассмотрение лишь малого. Его и утвердили, оставив окончательное решение вопроса на потом.Как рассказывает историк Богдан Завитий, такое решение стало компромиссом, поскольку в первом созыве парламента было слишком много коммунистов, которые оказывали максимальное противодействие. «Чтобы их удовлетворить приняли закон о гербе Украины, что тризуб — это малый герб. А коммунистам пообещали, что потом они смогут добавить и колоски пшеницы, и калину — что угодно», — объяснил Завитий.В ноябре 1996 года была создана комиссия по подготовке и проведению конкурса проектов большого государственного герба, а необходимость большого герба прописали в конституцию. Комиссией были рассмотрены 420 работ, но ни одну из них не утвердили. Следующие попытки предпринимались в 2001-м и 2009-м, однако и они успехом не увенчались. Последний эскиз был утвержден кабинетом тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко, его должны были направить для голосования в Верховную раду, однако после прихода к власти Виктора Януковича проект отозвали.Кстати, тот вариант тоже многие критиковали, называя изображение «дрессировщиком со львом», да и листья с короной тоже вызывали вопросы. Впрочем, многие эксперты сходятся во мнении, что он был совсем неплох, пусть с точки зрения геральдики к нему была масса вопросов.За эти годы удалось договориться лишь о том, что на большом гербе обязательно должен присутствовать трезубец и казак — это обязательные условия (более того, они прописаны в конституции), от которых отталкиваются все желающие участвовать в конкурсе.Новую попытку предприняли при ЗеленскомНовая — четвертая по счету — попытка принять большой государственный герб была предпринята уже при президенте Владимире Зеленском и «Слуге народа». В январе 2020-го об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.«За 28 лет независимости мы еще не выполнили требование конституции Украины, которое предусмотрено в 20-й статье, и не имеем закона, который бы регламентировал большой государственный герб Украины», — сказал он.В конце августа Верховная рада дала старт конкурсу на разработку большого герба. В итоге на рассмотрение комиссии были выдвинуты 112 предложений. 19 ноября министр культуры Александр Ткаченко написал у себя в Facebook, что победу одержал проект 73-летнего художника Алексея Кохана. Решение принимала комиссия, которую возглавлял соавтор малого герба, историк-геральдист Андрей Гречило.«Эта работа выполнена в авторском стиле, здесь нет никаких заимствованных форм, чуждых элементов. Во-вторых, она качественно решена геральдически по содержанию и по форме, качественно решена с художественной стороны», — объяснил выбор комиссии Андрей Гречило.При этом в соцсетях изображение вызвало бурю негодования. Если изложить всю критику в нескольких пунктах, то получается следующее:1) Не все понимают, зачем нужен лев на гербе;2) Массу замечаний вызвала фигура архангела Михаила — от креста на груди (такой же на эмблеме СБУ) до стильных носков;3) Общая «клюквенность», которая вобрала в себе все стереотипы об Украине, но при этом может не слишком подходить современному прогрессивному государству, которым нам так хочется показаться перед миром;4) Казак, который стоит выше архангела;5) Отображение на гербе лишь трех крупных городов (Киева, Львова и Днепра) в ущерб остальным.Будет ли принят Большой герб и сильно ли нам вредит его отсутствие?Теперь утвердить его должна Верховная рада, но исход голосования вызывает большие вопросы. За его утверждение должно проголосовать не менее чем две трети от конституционного состава Рады (300 + 1 депутат), а учитывая бурное негодование (к которому присоединились и многие нардепы), шансов набрать достаточное количество голосов не так уж много.Да и есть большие сомнения на счет того, что в ближайшее время вопрос вынесут на рассмотрение парламента. Учитывая катастрофическую ситуацию в медицине и экономике, в следующие несколько месяцев у Рады будет крайне много неотложных вопросов, поэтому до герба руки дойдут очень не скоро.Влияет ли отсутствие большого герба на Украину? Напрямую — нет. Многие украинцы даже не знают, что он не утвержден. Однако то, что мы не можем принять его вот уже 30 лет — символизирует неспособность Украины найти объединяющую всех нас идею, которая не будет вызывать неприятия ни на юге, ни на востоке, ни на севере с западом. Когда-нибудь мы до этого созреем. Возможно для этого понадобится еще 30 лет, но все же это должно случиться. Иначе этого государства не станет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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