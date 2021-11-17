Что пытаются скрыть США за хайпом на космическом мусоре? "Кремль знает" об уязвимости

Недавнее испытание Минобороны России, в результате которого поражен недействующий космический аппарат, спровоцировало волну хайпа, поднятого США и голословные обвинения в адрес Москвы об угрожающем безопасности МКС космическом мусоре. Свой комментарий по этому поводу дали в МИД России. Правда, которую США пытаются скрыть за хайпом на космическом мусоре, вряд ли придётся по душе в Белом доме. СМИ же отмечают, что "в космосе США могут потерять больше, чем любая другая страна, и Кремль это знает".

"Из-за обломков, образовавшихся в результате разрушительного испытания российской противоспутниковой системы (ASAT), космонавты и астронавты МКС предприняли действия в чрезвычайных ситуациях в целях безопасности", - такое заявление было ранее опубликовано на официальном сайте NASA от руководителя этой организации Билла Нельсона.

Тот голословно обвинил Россию в том, что наша страна якобы подвергла опасности не только иностранных астронавтов (включая американских), но и своих космонавтов. Действия России Нельсон назвал "безрассудными и опасными".

Однако никаких доказательств того, что якобы именно действия России могли подвергнуть опасности астронавтов и космонавтов, нет. Напротив, официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём пояснении по поводу успешно проведенного 15 ноября Минобороны России испытания с поражением недействующего отечественного космического аппарата "Целина-Д" (находился на орбите с 1982 года), особо подчеркнула, что "данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 г., и не было направлено против кого-либо".

"С учётом времени испытания и параметров орбиты образовавшиеся в ходе него фрагменты не представляли угрозы и не создают помех или трудностей для функционирования орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности, - такое сообщение появилось на официальном сайте МИД России от лица Захаровой. - Данные фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу же взяты на соответствующее сопровождение до прекращения их существования".

Любопытный факт: о якобы возникшей после испытаний Минобороны России угрозе бучу подняли именно в США. И не абы где, а в Пентагоне и Госдепе, а уже после в NASA. К чему было поднимать шум на этой теме и что пытаются скрыть в Вашингтоне за этим хайпом?

Уязвимость США

"В космосе Соединённые Штаты могут потерять больше, чем любая другая страна, и Кремль это знает", - предупреждает Asia Times, обратив внимание на уязвимость США и их союзников из-за зависимости американской армии от космических спутников.

В публикации подчёркивается, что "Соединённые Штаты полагаются на спутники больше, чем любая другая страна на Земле" и "спутники не только играют ключевую роль в современных коммуникациях и экономических транзакциях, но и имеют решающее значение в современных военных операциях".

"Спутники составляют основу основных функций глобальной армии Америки, - поясняется в публикации. - Удаление этих ключевых спутниковых взаимосвязей сделало бы вооруженные силы США бессильными, сделав Америку и её союзников уязвимыми для нападения".

Курс на тотальное господство

Мария Захарова также особо обращает внимание на то, что с 1950-х годов "США неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций и размещение в нем ударных систем вооружений в целях достижения военного превосходства вплоть до достижения тотального господства в космосе". И это не просто голословное утверждение, в отличие от того же Пентагона. Это прописано в виде задач в обновленной "Оборонной космической стратегии" и доктринальном документе Космических сил США.

"В порядке реализации этих установок Вашингтоном и его союзниками осуществляются масштабные программы по разработке систем вооружений, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, в том числе в упреждающем порядке, - отмечает дипломат. - Речь идёт, прежде всего, о создании противоракетной группировки космического базирования (в том числе средств перехвата), а также средств несанкционированного воздействия на объекты орбитальной космической инфраструктуры. В рамках указанной деятельности Вашингтон без каких-либо предварительных оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, в том числе с уничтожением своих космических аппаратов".

Захарова также отметила и потенциал применения как оружия в космосе и у американского многоразового беспилотного космического челнока Х-37В, способного длительное время находиться на орбите, совершать манёвры и нести полезную нагрузку.

"Наши запросы американской стороне относительно прояснения конкретных целей и задач, которые отрабатываются на платформе Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа, - подчеркнула официальный представитель МИД России. - В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК. Основа для такой работы есть - российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)".