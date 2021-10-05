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Что пытается спрятать ОЗХО? Русский дипломат разоблачил сирийское химдосье

05 октября 2021, 08:15  •  139 • Политика
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскрыл игру вокруг сирийского химдосье, указав на один факт, который "техсекретариат во главе с гендиректором пытается запрятать как можно глубже".
В очередной раз тема сирийского досье обсуждалась в Совбезе ООН. Участникам встречи представили очередной доклад гендиректора ОЗХО о выполнении резолюции 2118, уточнил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём авторском Telegram-канале "ООН и не только: взгляд из Нью-Йорка".
Русский дипломат обратил внимание на одну важную деталь: документы, которые представляет ОЗХО по данной теме, "уже давно построены по одному шаблону и заточены под одну задачу: создать впечатление о том, что Сирия якобы пытается что-то скрыть и ввести в заблуждение мировое сообщество в отношении своего "химдосье".
Полянский разоблачает и попытку организации скрыть неопровержимый факт о сирийских властях и этом пресловутом химдосье. В частности, русский дипломат пишет, что "техсекретариат во главе с гендиректором пытается запрятать в текст как можно глубже тот очевидный факт, что Дамаск, несмотря ни на что, продолжает добросовестно выполнять свои обязательства по КЗХО, не отказывается от сотрудничества с ОЗХО".
Полянский предупреждает о "крайне опасной тенденции", с которой рискует столкнуться любое государство, "которое окажется на пути геополитических устремлений Запада". "Иллюзий на этот счёт давно уже нет", - подчёркивает дипломат.
Россия же преподала урок западным коллегам, опровергнув все "аргументы" химдосье "с точки зрения математики, а также законов физики, химии и элементарной логики". В том числе прошлись русские дипломаты и по работе нелегитимной Группы по расследованиям и идентификации (ГРИ), чьи "диванные эксперты" штампуют доклад за докладом о якобы использовании официальным Дамаском химоружия.
В том числе Россия разоблачила и действующего гендиректора ОЗХО Фернандо Ариаса, "который вместо того, чтобы расследовать вопиющие случаи махинаций при составлении доклада по Думе, пытается лишь заткнуть рот не побоявшимся нарушить круговую поруку инспекторам и экспертам ОЗХО и замести неудобные для организации и себя лично факты под ковёр".

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