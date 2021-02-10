Что Путин обещал Макрону по ситуации с Навальным

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент раскрыл подробности журналистам

Российский лидер Владимир Путин лично предлагал французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь наших экспертов в проведении анализов образцов, взятых у Алексея Навального после "отравления". Российские специалисты могли бы участвовать в определении яда, если он там был.

Подробности переговоров президент раскрыл на встрече с главредами российских СМИ 10 февраля. Путин сообщил о своем обещании Макрону – глава РФ заверил, что в нашей стране заведут уголовное дело, если в анализах блогера обнаружится "хоть что-то". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на одного из участников встречи с президентом.

Макрон на предложение Путина ответил отказом.

Напомним, сегодня СМИ сообщили со ссылкой на источники, что жена Навального Юлия покинула Россию. Женщина отправилась в Германию. Адвокат супруги блогера Вероника Полякова заявила информагентству, что Навальная ей не сообщала о своих планах.