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Что Путин обещал Макрону по ситуации с Навальным
10 февраля 2021, 20:00 • 83 • Политика
Президент раскрыл подробности журналистам
Российский лидер Владимир Путин лично предлагал французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь наших экспертов в проведении анализов образцов, взятых у Алексея Навального после "отравления". Российские специалисты могли бы участвовать в определении яда, если он там был.
Подробности переговоров президент раскрыл на встрече с главредами российских СМИ 10 февраля. Путин сообщил о своем обещании Макрону – глава РФ заверил, что в нашей стране заведут уголовное дело, если в анализах блогера обнаружится "хоть что-то". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на одного из участников встречи с президентом.
Макрон на предложение Путина ответил отказом.
Напомним, сегодня СМИ сообщили со ссылкой на источники, что жена Навального Юлия покинула Россию. Женщина отправилась в Германию. Адвокат супруги блогера Вероника Полякова заявила информагентству, что Навальная ей не сообщала о своих планах.
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