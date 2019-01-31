Что произойдёт в случае войны между Россией и Японией

Война между двумя странами из-за Курильских островов кажется невозможной, но её сценарий уже можно предположить

Автор:

Покровский Александр

В авторитетном издании «Военно-промышленный курьер» появилось интервью, где доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев рассказал о своём видении возможного конфликта между Россией и Японией из-за нерешённого вопроса о Курильских островах. По мнению генерала, японцы нанесут удар по территории Сахалина и Курильских островов. США в это время будут вязать Россию по рукам, убеждая не применять ядерное оружие, а Китай останется в стороне, заняв нейтральную позицию.

Теоретически возможно

Почва для подобного рода прорицаний, признаем, есть. Как раз сегодня привалили сообщения, что японский премьер Синдзо Абэ, получив в Москве уклончивый ответ на свои притязания, не выдержал. Распустил нервы и вновь вернулся к требованиям отдать японцам не два, а четыре острова и даже намекнул, что Курильские острова – вообще исконно японская земля.

Синдзо Абэ. Фото: www.globallookpress.com

В общем, зря он это сделал. Сам, своими руками, своим языком вернул ситуацию с почти достигнутых договорённостей – на базе декларации 1956 года, т.е. с передачей двух островов – на начальную стадию. Где позиция Токио может быть обозначена в одной двучленной максиме: «Вы нам – острова, а мы вам ничего не делаем».

Так что теперь вопрос может ставиться или о харакири для поклявшегося на могиле отца вернуть острова премьера – или о захвате их японцами силой. Вот второй вариант как раз и анализировал генерал Зайцев.

Исходная точка - высокий потенциал Сил самообороны Японии: