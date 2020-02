Что произошло в Сирии: СМИ пишут о потере 4 офицеров ФСБ России • 57 • Аналитика

Целый ряд российских СМИ распространил информацию о гибели в Сирии четырех офицеров Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Официально потеря военнослужащих пока не подтверждена.



Сообщение о гибели в Сирии четырех офицеров появилось в воскресенье 2 февраля. Первым его распространил Telegram-канал «Канал специального назначения», специализирующихся на освещении деятельности силовых структур. Российские спецназовцы якобы составляли 2 пары снайперов, которые должны были действовать совместно с военнослужащими сирийских правительственных войск.







Канал сообщил, что в субботу 1 февраля 2020 года автомобиль с сотрудниками ЦСН ФСБ попал под минометный обстрел в районе Алеппо. Затем на другом Telegram-канале появилась информация, что автомобиль со спецназовцами подорвался на фугасе, после чего россияне вступили в бой с террористами и погибли с оружием в руках.



Telegram-каналы привели даже звания, имена и фамилии погибших офицеров. Согласно опубликованным данным, погибли майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов из Управления «С» ЦСН ФСБ России и майор Руслан Гимадиев и капитан Дмитрий Минов из Управления «К» ФСБ России.



Все офицеры действовали в Сирии в составе сводного подразделения, решавшего задачи по борьбе с террористами. Подразделениям спецназа при поддержке ВКС России удалось эвакуировать тела погибших военнослужащих. Канал Reverse side of the medal опубликовал траурные фотографии офицеров ЦСН ФСБ России. Напомним еще раз, что официального подтверждения гибели перечисленных офицеров не поступало.





По неподтвержденным данным, террористами, напавшими на автомобиль с российскими военнослужащими, оказались бойцы одной из протурецких вооруженных группировок, действующих в данном районе. Численное преимущество боевиков сделало свое дело, и российские офицеры не смогли выиграть неравный бой. По одной из распространяемых версий, российские военные погибли в результате того, что их буквально бросили отступившие сирийские военнослужащие.



Известно, что в настоящее время к западу от города Алеппо сирийские правительственные войска ведут наступление на оппозиционные вооруженные формирования. Боевики, в свою очередь, активно поддерживаются турецкой стороной. По крайней мере, президент Реджеп Эрдоган уже заявил о гибели в воскресенье в Идлибе турецких военных в результате обстрела их наблюдательного пункта сирийскими солдатами. По словам турецкого президента, в ответ военнослужащие турецкой армии нанесли удары по позициям сирийских правительственных войск.



Вполне вероятно, что российские военнослужащие, в том числе и из спецподразделений, находятся в составе сирийских правительственных войск, действующих на данном направлении. Никаких официальных подтверждений происходящему от руководства Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности РФ и других компетентных источников не поступает.



Отметим, что отношения между Россией и Турцией в последнее время опять накалились. Несмотря на декларируемую дружбу Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, Анкара открыто обвиняет Россию сразу в двух серьезных нарушениях – в отправке наемников в Ливию для поддержки маршала Халифы Хафтара и в срыве мирных договоренностей в Сирии, где, по словам турецкой стороны, сирийские правительственные войска атакуют оппозицию при прямой поддержке российских военных.



Илья Полонский





