Что произошло с российской экономикой с начала 2020 года: события и показатели • 114 • Аналитика

Первая половина 2020 года стала очень сложным периодом для России в социальном и экономическом отношении. Причин тому несколько, а восстановления экономики в прежних масштабах придется ждать долго.





Падение цен на нефть и коронавирус

В самом начале 2020 года главным событием для российской экономики стало падение цен на нефть, которое стало следствием резкого сокращения спроса на «черное золото» со стороны таких ключевых игроков мирового рынка, как Китай, США и страны Евросоюза.



В первые месяцы 2020 года Китай боролся с распространением коронавируса, в связи с чем сократил объемы транспортных перевозок и производства. Затем настала очередь Европы и США. Срыв соглашения с саудитами привел к дальнейшему обвалу цен на нефть и к падению российской валюты: цена евро и доллара в определенный период взлетела на 15-20 рублей.



Следующим печальным для экономики страны событием стало введение режима нерабочих дней в апреле 2020 года, что было связано с необходимостью противодействовать распространению коронавируса. Впервые в новейшей истории пандемия привела к сознательному (по решению практически всех правительств) приостановлению деятельности большей части секторов экономики.



Фактически в период пика карантинных мероприятий работали только стратегически важные (ТЭК, оборонная промышленность, коммуникации и т.п.) и жизненно необходимые (агропромышленный комплекс, торговля продовольственными товарами и медикаментами) отрасли. Остальные сегменты экономики оказались в удручающем положении.



Туризм, гостиничный бизнес и общепит, индустрия красоты, транспорт понесли жесточайшие убытки, многие предприятия этих отраслей до сих пор не восстановили свою деятельность. Естественно, сложившаяся ситуация отразилась на трудовой занятости населения и на его доходах: выросла безработица, многие граждане, занятые в наиболее пострадавших отраслях, потеряли доходы. Это, в свою очередь, отразилось на потребительском спросе: люди в большинстве своем покупают самое необходимое и менее дорогое. Вырос и сегмент теневых услуг.



Банк снижает ключевую ставку

В то же время, если говорить о показателях экономического роста, то из крупных мировых экономик лишь американская и российская в первом квартале 2020 года еще демонстрировали пусть минимальный, но все же рост. Американская экономика выросла на 0,3%, российская – на 1,6%. Можно сравнить с экономикой Китая, которая за эти месяцы сократилась (-6,8%), и это впервые за три десятилетия. Международный валютный фонд (МВФ) предсказывает общий спад мирового ВВП на 3%, а ВВП России – на 5,5%.





19 июня Банк России все же пошел на снижение ключевой ставки до 4,5%. Главный смысл снижения ключевой ставки – стремление удержать инфляцию в пределах 4% в 2020 году. Такие меры предприняты в связи с тем, что во втором квартале 2020 года ожидается падение ВВП на 8%. Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что ВВП России лишь к первой половине 2022 года сумеет вернуться на уровень конца 2019 года, столь масштабными для экономики оказались последствия пандемии.



Общий прогноз Банка России неутешителен: экономика в 2020 году может сократиться на 4-6%. Снижение ключевой ставки неизбежно приведет к изменениям в кредитной политике банков. Уже сейчас банки стали внимательнее подходить к анализу положения заемщиков, выставляя более жесткие требования.



Ситуацию в российской экономике «Военному обозрению» прокомментировала операционный директор кэшбэк-сервиса Backit и партнерской сети ePN Affiliate Екатерина Донцова:



«Жесткую посадку» российской экономике предрекали еще в прошлом году, когда рост ВВП за год замер на отметке 1.6%, снизился темп розничного кредитования, затормозились продажи коммерческих и личных автомобилей. Потенциал роста в начале 2020 года эксперты видели в реализации национальных проектов, однако в начале года их показатели замерли. Но не все так плохо. Так, наш сегмент электронной коммерции продолжит уверенный рост. Скорость, взятую в этом году, уже называют крейсерской. Прогнозируемый рост — с $400 млн. до $3,1 млрд. в 2021 году.

С экспертом сложно не согласиться в том, что текущая ситуация довольно продуктивно сказалась на продолжающейся цифровизации бизнеса, переходе на дистанционную работу и электронный документооборот. Но многие направления экономики не цифровизируешь полностью, заводских рабочих на удаленку не переведешь. Поэтому хоть одни сегменты бизнеса и увеличат доходы, у других они неизбежно просядут, что уже сказалось на положении граждан и будет впоследствии сказываться еще сильнее.



Конечно, правительство попыталось по поручению Владимира Путина не допустить социального коллапса, в том числе и посредством экстренных мер финансовой поддержки семей с детьми, безработных, малоимущих, однако многие эксперты отмечают невозможность посредством этих пособий и дополнительных выплат покрыть те убытки, которые понесли миллионы россиян во время самоизоляции. Первая половина 2020 года стала очень сложным периодом для России в социальном и экономическом отношении. Причин тому несколько, а восстановления экономики в прежних масштабах придется ждать долго.В самом начале 2020 года главным событием для российской экономики стало падение цен на нефть, которое стало следствием резкого сокращения спроса на «черное золото» со стороны таких ключевых игроков мирового рынка, как Китай, США и страны Евросоюза.В первые месяцы 2020 года Китай боролся с распространением коронавируса, в связи с чем сократил объемы транспортных перевозок и производства. Затем настала очередь Европы и США. Срыв соглашения с саудитами привел к дальнейшему обвалу цен на нефть и к падению российской валюты: цена евро и доллара в определенный период взлетела на 15-20 рублей.Следующим печальным для экономики страны событием стало введение режима нерабочих дней в апреле 2020 года, что было связано с необходимостью противодействовать распространению коронавируса. Впервые в новейшей истории пандемия привела к сознательному (по решению практически всех правительств) приостановлению деятельности большей части секторов экономики.Фактически в период пика карантинных мероприятий работали только стратегически важные (ТЭК, оборонная промышленность, коммуникации и т.п.) и жизненно необходимые (агропромышленный комплекс, торговля продовольственными товарами и медикаментами) отрасли. Остальные сегменты экономики оказались в удручающем положении.Туризм, гостиничный бизнес и общепит, индустрия красоты, транспорт понесли жесточайшие убытки, многие предприятия этих отраслей до сих пор не восстановили свою деятельность. Естественно, сложившаяся ситуация отразилась на трудовой занятости населения и на его доходах: выросла безработица, многие граждане, занятые в наиболее пострадавших отраслях, потеряли доходы. Это, в свою очередь, отразилось на потребительском спросе: люди в большинстве своем покупают самое необходимое и менее дорогое. Вырос и сегмент теневых услуг.В то же время, если говорить о показателях экономического роста, то из крупных мировых экономик лишь американская и российская в первом квартале 2020 года еще демонстрировали пусть минимальный, но все же рост. Американская экономика выросла на 0,3%, российская – на 1,6%. Можно сравнить с экономикой Китая, которая за эти месяцы сократилась (-6,8%), и это впервые за три десятилетия. Международный валютный фонд (МВФ) предсказывает общий спад мирового ВВП на 3%, а ВВП России – на 5,5%.19 июня Банк России все же пошел на снижение ключевой ставки до 4,5%. Главный смысл снижения ключевой ставки – стремление удержать инфляцию в пределах 4% в 2020 году. Такие меры предприняты в связи с тем, что во втором квартале 2020 года ожидается падение ВВП на 8%. Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что ВВП России лишь к первой половине 2022 года сумеет вернуться на уровень конца 2019 года, столь масштабными для экономики оказались последствия пандемии.Общий прогноз Банка России неутешителен: экономика в 2020 году может сократиться на 4-6%. Снижение ключевой ставки неизбежно приведет к изменениям в кредитной политике банков. Уже сейчас банки стали внимательнее подходить к анализу положения заемщиков, выставляя более жесткие требования.Ситуацию в российской экономике «Военному обозрению» прокомментировала операционный директор кэшбэк-сервиса Backit и партнерской сети ePN Affiliate Екатерина Донцова:С экспертом сложно не согласиться в том, что текущая ситуация довольно продуктивно сказалась на продолжающейся цифровизации бизнеса, переходе на дистанционную работу и электронный документооборот. Но многие направления экономики не цифровизируешь полностью, заводских рабочих на удаленку не переведешь. Поэтому хоть одни сегменты бизнеса и увеличат доходы, у других они неизбежно просядут, что уже сказалось на положении граждан и будет впоследствии сказываться еще сильнее.Конечно, правительство попыталось по поручению Владимира Путина не допустить социального коллапса, в том числе и посредством экстренных мер финансовой поддержки семей с детьми, безработных, малоимущих, однако многие эксперты отмечают невозможность посредством этих пособий и дополнительных выплат покрыть те убытки, которые понесли миллионы россиян во время самоизоляции. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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