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Что происходит в Киеве? О бегстве Запада - за минуту

24 января 2022, 15:50  •  103 • Политика
Что происходит сегодня в Киеве? Какие страны приняли решение эвакуировать своих дипломатов, а какие оставляют своих граждан в украинской столице? О происходящем - за минуту.
"Динамо" бежит? Все бегут!"
С акцентом на "все бегут" вспоминается фраза из легендарного советского фильма "Джентльмены удачи", когда надо охарактеризовать происходящее на Украине. Кто же конкретно бежит? Первыми об эвакуации дипломатов заявили США. Госдеп разрешил выезд госслужащих США и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве. Следом выводить часть сотрудников из Киева начала Великобритания. Эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за якобы возможного обострения ситуации также начали власти Австралии. Простым гражданам Австралии советуют покинуть Украину тоже.
Кто на низком старте?
О готовности в любой момент эвакуировать своих дипломатов уже заявила Австрия. У страны есть планы эвакуировать часть дипломатов из Киева, однако соответствующее решение пока не принято. Власти этой страны заявили, что пока будут наблюдать за ситуацией и при необходимости немедленно действовать.
Также власти Японии призывают своих граждан на Украине предпринять меры безопасности. Однако об эвакуации ещё речи не идёт.
На решение США уже отреагировали и в ЕС. Там заявили, что Евросоюз пока не намерен эвакуировать с Украины своих дипломатов, однако поинтересуются у США, почему они приняли такое решение. На всякий случай.
"Ах, куда же вы?! Куда?!"
Именно этой фразой официальный представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник охарактеризовал реакцию Киева на бегство западных дипломатов. В украинском МИД уже заявили о том, что считают такой шаг "партнёров" "преждевременным и проявлением чрезвычайной преднастороженности". Кроме того, в ведомстве буквально обвинили Запад в нагнетании ситуации, заявив, что на фоне криков из США и других стран о том, что "вот-вот нападёт Россия", на самом деле-то ничего и не происходило. Никаких кардинальных поворотов, говорящих о том, что Россия задумала наступление, не было.

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