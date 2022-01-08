Что происходит в Казахстане. Главное к этому часу

Бунты в Казахстане продолжаются в течение недели. Однако если раньше речь шла о мирных протестах, то сегодня приходится констатировать, что страна подверглась и нападению террористов.

Мы уже рассказывали, что беспорядки в Казахстане начались с экономических требований - граждане настаивали на снижении цен на газ. Власти пошли на уступки, однако погасить протесты не удалось. К экономическим требованиям добавились и политические. А дальше митинги переросли в погромы и мародёрские вылазки.

Спустя ещё день стало известно, что людей в Казахстане убивают самым зверским образом - найдены тела сотрудников правоохранительных органов с отсечёнными головами. Власти Казахстана приняли решение запросить о помощи по линии ОДКБ, после чего все страны - участники организации направили в эту республику миротворческие войска. В том числе порядок в Казахстане обеспечивают русские бойцы.

Одной из самых горячих точек на карте республики остаётся Алма-Ата. Сегодня здесь начался новый бой. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже заявил, что по отказавшимся сложить оружие и оказывающим вооружённое сопротивление огонь будет открыт незамедлительно.

За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами,

- сказал Токаев.

С сегодняшнего дня миротворцы ОДКБ начали исполнять охранные функции в Нур-Султане. Местные силовики отправились в Алма-Ату для участия в контртеррористической операции. По стране задержаны 4404 человека. Власти ищут зачинщиков погромов, расследование преступлений в Казахстане продолжается.

Помимо всего прочего, стало известно, что задержан бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. Помимо Масимова, задержаны и другие фигуранты, однако кто именно проходит по уголовному делу о госизмене, пока неясно. Информация засекречена.

По всей стране (включая Алма-Ату) восстановлен доступ к платёжным сервисам двух крупнейших банков - Halyk Bank и Kaspi. Они работают без интернета, достаточно мобильной связи. Люди начали объединяться в добровольные дружины, чтобы помочь полиции справиться с террористами. В то же время противники казахстанских властей уже заявили, что также создают объединение для противостояния силам ОДКБ.

Остаётся лишь добавить, что результатом трагических событий в ряде регионов страны стали многочисленные человеческие жертвы, в связи с чем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура.

Все детали происходящего сегодня в Казахстане - в специальном разделе "Первого русского". Помимо всего прочего, в Казахстане работает наш военный корреспондент - ежедневно он рассказывает о причинах и следствиях бунтов в соседнем государстве.