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Что происходит в Изюме?

26 марта 2022, 23:10  •  191 • Украина

Авторы телеграм-канала «Старше Эдды», находящиеся непосредственно на месте событий – о происходящем в стратегически важной точке Харьковской области.

Ситуация по Изюму. Вчерашний день, сегодняшние ночь и утро стали крайне интересны с оперативной точки зрения. Ситуация начала кардинально меняться в пользу ВС РФ. Сам Изюм еще до конца не зачищен, по крайней мере 3 часа назад «вованы» при поддержке танков зачистили около половины подконтрольной ВСУ территории и подошли к горе Кременец.

Зачистку начали с утра, поэтому продвижение довольно бодрое. Но самое главное, это ситуация южнее Изюма. Мы окончательно взяли Каменку и продвинулись по трассе в направлении Славянска. Была взята Сухая Каменка, ВСУ ночью попытались провести контратаку при поддержке танков, но были частично рассеяны, частично уничтожены.

А сегодня днем наши БЛАшники обнаружили крупное скопление сил ВСУ в селе Барвенково, и туда в течение очень короткого времени прилетел «Искандер», поразив самый центр позиции противника.

Помимо этого ночью великолепно отработала наша артиллерия, уничтожив батарею «Градов» противника.

Вообще за двое суток у ВСУ очень тяжёлые потери. В Каменке их отлично поджарили ТОСом, артиллерия прекрасно отработала в контрбатарейной борьбе, а несколько прилётов «Искандеров» добавили вишенку на торт.

В целом у ВСУ под Каменкой действовало до трёх батальонов, с юга, запада и востока села. На данный момент их личный состав и техника существенно сократились, а укрепрайоны частично уничтожены, частично находятся под нашим контролем. ВСУ продолжает наносить артиллерийские удары, но даже по ощущениям понятно, что огонь гораздо слабее, чем 3 дня назад.

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