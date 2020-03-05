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Что происходит в Идлибе накануне встречи Путина и Эрдогана: расклад сил

05 марта 2020, 09:35  •  172 • Аналитика

Сегодня, 5 марта, в Москве состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Но на севере Сирии обстановка по-прежнему остается крайне напряженной.


Ни одна из противоборствующих сторон в настоящее время не обладает абсолютным преимуществом над противником, которое бы позволило ей установить контроль над провинцией Идлиб. Такая ситуация сложилась благодаря поддержке двух сильных государств: Сирийскую арабскую армию поддерживает авиация ВКС России, радикальные формирования – Турция, направившая внушительный контингент в Сирию.



В настоящее время расклад сил в провинции Идлиб выглядит следующим образом. Сирийская арабская армия – основной участник боевых действий со стороны законного правительства Дамаска – сосредоточила в провинции внушительную группировку войск с танками, артиллерией, зенитными комплексами.

Главной ударной силой САА является 25-я дивизия специального назначения («Силы Тигра»). Именно ее бойцы сыграли важнейшую роль в восстановлении контроля над Серакибом. Еще одна важная дивизия – 11-я танковая. С воздуха прикрытие САА осуществляют самолеты ВВС Сирии и ВКС России.

Помимо регулярных правительственных войск и ВКС России, в Идлибе на стороне Дамаска воюют бойцы шиитских ополчений, включая ливанскую «Хезболлу» и добровольческие формирования, укомплектованные шиитами из Афганистана и Пакистана. Они также несут большие потери (турецкие СМИ сообщали недавно о гибели десятков бойцов шиитских формирований).

Вооруженные формирования боевиков разрознены. В основном, это «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая "Джебхат-ан-Нусра"* - запрещена в РФ), так называемый Фронт национального освобождения* и Сирийская свободная армия, а также многочисленные формирования, подчиняющиеся, по сути, лишь собственным полевым командирам. ФНО и ССА, объединенные в СНА (Сирийская национальная армия) фактически действуют в интересах Турции и поддерживаются турецкими вооруженными силами.


Сейчас Турция сосредоточила на севере Сирии внушительную военную группировку, размером как минимум с механизированную дивизию. Общая численность протурецких формирований и турецких войск в провинциях Идлиб и Латакия составляет не менее 50 тысяч человек, в том числе примерно 15 тысяч из них – солдаты и офицеры турецкой регулярной армии.

Таким образом, численность протурецких формирований вместе с боевыми подразделениями ВС Турции практически эквивалента численности правительственных войск, но при этом еще тысячи турецких военнослужащих сосредоточены на территории Турции в провинции Хатай и в любой момент также могут пересечь сирийскую границу, тысячи военных заняты в обеспечении операции, находясь на турецкой территории.

Но численность боевиков и турецких военных не является препятствием для сирийских правительственных войск, которые продолжают успешное продвижение, пусть и не столь решительными темпами.

Как сообщает HalabTodayTV, части Сирийской арабской армии в провинции Идлиб проводят артиллерийские обстрелы позиций боевиков к северо-востоку от самого города Идлиб, а также в окрестностях города Бинниш. Под обстрелом – укрепления, построенные боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

В районе селения Транба сирийские правительственные войска сумели отбить нападение боевиков. Еще одно нападение было отражено в районе Шаншара – археологического памятника, который значится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И в том, и в другом случае террористы были вынуждены отступить.

Но в провинции Алеппо боевики пытаются отыграться, подвергая обстрелу позиции Сирийской арабской армии в районе Кабтан-аль-Джабаль. Сообщается о том, что боевиками могла быть уничтожена РСЗО Сирийской арабской армии.

В районе населенного пункта Тадиф также развернулись столкновения между боевиками и частями Сирийской арабской армии. Населенный пункт Аль-Фатыра накануне вечером также был взят правительственными войсками.



Пока Реджеп Эрдоган собирается встретиться с Владимиром Путиным, турецкие военные организовали прибытие очередного конвоя в Сирию. В районе населенного пункта Батабу была замечена колонна турецкой военной техники, которую направили, очевидно, для поддержки боевиков.
Илья Полонский

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