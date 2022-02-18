Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация

Что происходит в Донбассе на фоне криков Запада о военной "агрессии России" в отношении Украины? Как отметили накануне многие эксперты, устав ждать "нападения" России, Киев сам решил напасть на Донбасс. По данным очевидцев, ВСУ второй день ведут прицельный огонь по жилым кварталам, а в донецкой Александровке началась эвакуация.

Видео от очевидца, которое опубликовал проект WarGonzo, напоминает кадры 2014 и 2015 годов, когда обезумевшие от внезапной власти и огромного количества оружия ВСУ вели огонь по жилым территориям. На кадрах видеорегистратора видно, что водитель не спеша едет в сторону посёлка, как вдруг в нескольких сотнях метров приземляется мина и слышен взрыв. По словам очевидцев, обстрел произошёл в районе донецкого аэропорта около семи утра. Видеорегистратор зафиксировал три попадания в гражданские кварталы.

Фото: скриншот Telegram/WarGonzo

В то же время военкор Андрей Руденко сообщает о массированном обстреле трассы, соединяющей Донецк с городами Горловкой и Енакиево.

"Участки дороги под огнём в районе посёлков Красный Партизан и Пантелеймоновка", - сообщает он.

Военкор также уточняет, что в результате массированного огня часть Горловки обесточена - зафиксировано попадание со стороны ВСУ по трансформаторной будке в посёлке шахты Изотова.

Также на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения власти одного из самых обстреливаемых ВСУ посёлков Донецка - Александровки сообщили об эвакуации жителей. Посёлок находится на окраине Донецка и при каждом обострении ситуации оказывается под огнём украинских боевиков. Также власти ДНР сообщают о миномётном обстреле посёлка Гольмовский и артиллерийском ударе украинских военных по посёлку Петровское.