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Что происходит на выборах в Верховную раду Украины: Нарушения, пьянки, оружие

21 июля 2019, 17:54  •  102 • Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду. За первую половину дня на выборы пришли лишь 15,27% избирателей. Также избирательный процесс оказался богат на всевозможные события.
Явка на выборы в Верховную раду, по последним данным украинского ЦИК, составляет 15,27% от общего числа избирателей. С момента начала выборов прошло почти 7 часов, и за это время произошло много связанных с выборами событий.

Нарушения и происшествия

Не успело пройти два часа с начала выборов в парламент Украины, как полиция получила свыше 200 жалоб на различные нарушения. Кроме того, два избирательных участка в Черниговской области не открылись в положенный срок из-за проблем с передачей документов. Будут ли выборы в конце дня признаны легитимными - вопрос открытый.
Под Житомиром возле избирательного участка задержали трех мужчин с оружием. В их арсенале были пистолет, бита и нож. Председатель одной из избирательных комиссий в Киеве явился на избирательный участок в настолько пьяном состоянии, что едва держался на ногах. В его крови были обнаружены 2,33 промилле алкоголя.

Украинские политики

Президент Украины Владимир Зеленский "тайком" проголосовал на выборах в Раду. Он опустил свой бюллетень в урну для голосования, но не стал раскрывать, кому отдал свой голос. Зеленский оправдал это тем, что не хочет нарваться на новый штраф. Дело в том, что на президентских выборах Зеленского оштрафовали на 38 долларов за то, что он показал журналистам уже заполненный бюллетень до того, как опустить его в урну. Правоохранители расценили это как предвыборную агитацию.
В свою очередь экс-президент Украины Петр Порошенко секретничать не стал. Он признался, что проголосовал за возглавляемую им самим партию "Европейская солидарность". Порошенко добавил, что отдал за неё свой голос, чтобы "остановить российский реванш".
Интересный казус вышел со спикером Рады Андреем Парубием. Он так спешил на выборы, что забыл взять с собой паспорт. В итоге за документами поехал водитель председателя парламента.

Без США никуда

Едва на Украине открылись избирательные участки, как по этому поводу тут же высказались "американские партнеры". Слово взял временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Он прямо сказал, каких выборов ждут от Украины в Соединенных Штатах.
"Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов", - сказал американец.

Каковы ставки в игре

На внеочередных выборах в Верховную раду на кону стоит дальнейшее президентство Зеленского. Если он не наберет большинства в парламенте, то остаток срока на посту главы государства он проведет в качестве "свадебного генерала". То есть политики и чиновники смогут банально игнорировать его указы, как это было последние несколько месяцев.

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