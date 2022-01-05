Что привезёт в Молдавию новый посол США?

Кандидатура посла США говорит о том, что у Вашингтона на Молдавию планы серьёзные

«Осталось совсем недолго до того момента, когда место руководителя американской дипломатической миссии – а, по мнению некоторых, и всей республики – перестанет пустовать. За пару дней до нового года под молдавскую ёлочку положили подарок в виде присяги Кента Дойла Логсдона, которому теперь ничего не мешает приступить к исполнению своих служебных обязанностей в Молдове»,

– сообщает молдавское аналитическое интернет-издание Regional Trends Analytics (RTA).

Событие это далеко не рядовое, отмечает издание – именно это посольство играет большую роль во внутренних делах Молдавии, достаточно вспомнить предыдущего посла США Дерека Хогана. За три года он успел многое – «забил последний гвоздь в крышку гроба» режима Влада Плахотнюка (именно после разговора с Хоганом олигарх покинул страну), помог сгладить ситуацию после краха союза социалистов и блока ACUM, а главное – привести к власти полностью прозападное и управляемое новое правительство.

При этом Хоган не стеснялся и действовал напористо, часто выходя за рамки приличия, напоминает RTA, чуть ли не ежедневно инспектируя государственные учреждения Молдовы, не давая ситуации выйти из-под контроля, особенно во время предвыборной кампании. Ну а после парламентских выборов, с чувством выполненного долга Хоган покинул страну, всё подготовив для следующего американского эмиссара, кандидатура которого только лишний раз подтверждает – у Вашингтона планы на Молдавию достаточно серьёзные.

«Кент Логсдон – очень квалифицированный кадровый дипломат с большим опытом работы как в Госдепартаменте, так и в американских дипмиссиях в таких странах как Германия, Грузия и Украина. То есть это человек подготовленный, хорошо знакомый со спецификой постсоветского пространства, особенно с той его частью, которая противостоит российскому влиянию и держит уверенный курс на евроатлантическую интеграцию»,

– пишет автор статьи, молдавский политолог Семён Албу.

Он не сомневается – перед новым послом стоит не одна задача, а много: больших и маленьких. Среди последних – сдвинуть с мёртвой точки ситуацию с передачей территории Республиканского стадиона Соединённым Штатам под строительство нового здания дипломатической миссии – в старом здании разросшаяся дипмиссия уже не помещается. Но это мелочи по сравнению с остальными задачами, которые должен будет решить новый посол. И среди этих задач на первом месте стоит полная «зачистка» российского влияния в Молдавии – Кент Дойл Логсдон уже объявил, что это влияние «угрожает демократическому развитию республики, процессу реформ и евроинтеграции». Это значит, по мнению Семёна Албу, что посол займётся вопросами военных складов на левом берегу Днестра и вывода российских миротворцев, а затем и окончательным решением приднестровского вопроса. По крайней мере, Логсдон уже заявил о своих планах. Да и в Вашингтоне в последнее время всё больше внимания уделяют приднестровскому конфликту, отмечает политолог. Объясняет он это тем, что прямо сейчас вокруг Восточной Европы, особенно Молдавии и Украины, разворачивается большая дипломатическая игра. Однако развитие дальнейших событий в регионе будет зависеть от того, смогут ли Россия и США прийти к компромиссу. Если смогут – приднестровский вопрос будет решён, причём Кишинёв не сможет сопротивляться этому решению – его поставят перед фактом, нравится ему это решение или нет. Если не получится компромисса – тогда продолжится дальнейший слом связей с Россией и проведение антироссийской внешней политики.

«По какому пути будет развиваться ситуация станет ясно, скорее всего, уже в этом году. В любом случае, чтобы не произошло в дальнейшем, можно сказать одно – новый посол США в ближайшее время точно будет одним из самых заметных лиц нашей политики»,

– делает вывод Regional Trends Analytics.