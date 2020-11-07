Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
Главная / Политика

Что принесет России победа Байдена: названы три главные проблемы

07 ноября 2020, 22:05  •  108 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Оба кандидата не выгодны Москве, но демократ - в большей степени
В самом начале предвыборной гонки Джо Байден ясно обозначил свою позицию: Россия является главным врагом США и против нее должны быть приняты необходимые меры. По предварительным данным, пока именно он лидирует в президентской гонке. Так что может ждать РФ в случае победы кандидата от демократов?
Экономист Дмитрий Потапенко утверждает, что Байден может ввести против России три ограничения, которые нанесут серьезный удар по экономике и политике страны. Первое – отключение платежной системы Swift. Второе – запрет на работу с госдолгом России, и последнее – запрет или ограничение на работу с российскими углеводородами. Даже один из этих элементов может крайне отрицательно повлиять на страну.
Сразу после избрания на пост Байден может начать политику против крупного и среднего бизнеса, который впоследствии метнется в Китай. Как отмечает Потапенко, для России это также не очень хорошо – наша страна "потеряет" Пекин, хотя и сама Америка лишится промышленников.
Однако финансист Елена Воронкова полагает, что даже принятие новых санкций со стороны США на российской экономике в глобальном плане повлияет слабо, но может стать шоком для отдельных российских компаний.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



108
Источник
Похожие новости
07 ноября 2020, 11:05
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
07 ноября 2020, 01:00
"Последует в ближайшее время": МИД Белоруссии отреагировал на второй пакет санкций от ЕС
07 ноября 2020, 06:30
Пашинян не придумал ничего лучше? Воевать в Карабах едет женский полк
07 ноября 2020, 12:55
Раскрыта тактика Трампа по передаче власти после проигрыша
07 ноября 2020, 12:55
Москва вместе с Минском ответит Западу на санкции - СМИ
07 ноября 2020, 12:00
У Байдена отобрали 11 голосов: Часть СМИ снизила результат кандидата от демократов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2020, 19:05
"Украина погибает": всплыло секретное аудиосообщение Зеленского
06 ноября 2020, 05:45
Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
04 ноября 2020, 23:20
Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
07 ноября 2020, 04:40
Разбомбить Россию и Китай: Чудеса дипломатии от Помпео
01 ноября 2020, 15:35
Поляки устроили многотысячный протест. Журналист констатировал: "Ещё одно позорище"
05 ноября 2020, 18:35
Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.