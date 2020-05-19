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Что потеряли США в Баренцевом море?

19 мая 2020, 00:55  •  60 • Война
Они шпионили за русскими военными объектами и их передвижением
Благодаря Аляске у США есть в Арктике «собственный клин» – территория, на которую распространяется зона ответственности Вашингтона. Зона не самая большая, так как из почти сорока тысяч километров арктического побережья больше половины принадлежит России. Остальное делят между собой Канада, США, Норвегия и Дания. Исландия, Швеция и Финляндия не имеют с Арктикой границ, но тоже считают себя «приарктическими государствами» и входят в образованный в 1996 году Арктический совет. Этот даёт основания для «арктического манёвра» и другим странам, в том числе Китаю, хотя от Берингова пролива до ближайшего китайского порта 8 тысяч километров.
Китай вошёл наблюдателем в Арктический совет, называя себя «околоарктическим государством». Большой разницы в приставках «при» или «около» нет, но есть большая разница в том, будет ли у тебя прямой доступ к почти четверти мировых неразведанных запасов углеводородов, находящихся в Арктике, которая постепенно освобождается ото льда.
А что забыл Вашингтон в Баренцевом море, за тысячи миль от собственной арктической зоны? Три американских эсминца, атомная подлодка и британский фрегат в начале мая участвовали в манёврах НАТО «по борьбе с подлодками» в Норвежском море, потом откололись от остальных участников манёвров и двинулись на север, в море Баренца. Американская и британская подлодки прикрывали их. Как пишет The Diplomat, они «шпионили за русскими военными объектами и их передвижением».
Визит не остался не замеченным. Через день российский ВМФ поприветствовал «гостей» и предупредил, что начинает в Баренцевом море учения с боевыми стрельбами. Англо-американская эскадра ушла. Однако первое с окончания холодной войны появление в Баренцевом и Охотском морях натовских боевых кораблей, оснащённых системами противоракетной обороны и крылатыми ракетами, – это нагнетание напряжённости.
«Единственной целью набега в Баренцево море, – уверяет The Diplomat, было утвердить свободу навигации... Россия ввела правила для кораблей, которые хотят пройти по Северному морскому пути. Арктический проход из Атлантики в Тихий океан стал более судоходным из-за глобального потепления и таяния льдов. Америка смеётся над этими требованиями, настаивая на том, что иностранные военные корабли имеют право пройти без угрозы через территориальные воды по морскому праву». Однако, считает издание, гораздо важнее то, что значение Арктики как фактора военной политики НАТО быстро растёт. «Россия усилила свой Северный флот в последние годы, добавив систему противовоздушной обороны, ракетные склады и новые корабли... Десять подлодок в минувшем октябре проникли в Северную Атлантику, чтобы проверить, могут ли они избежать обнаружения...»
Пиратский «весёлый Роджер», которым Пентагон размахивает на всех континентах под громкие слова о необходимости поддержания мира, принять за белого голубя может только подслеповатый. Гибридная война, которую США ведут по всем направлениям, позволяет им сохранять ощущение собственного превосходства (America first).
Международное право насилуется, но этому подыскиваются обоснования. «Возможности акустиков альянса (НАТО) – их способность обнаруживать подлодки на большей дистанции, чем Россия, – драматически сузились, – считает лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS). – Некоторых адмиралов НАТО беспокоит, что в случае конфликта... отдельное подразделение морских сил России Главного управления глубоководных исследований (GUGI) может атаковать связки кабелей, пересекающих Атлантику... Новое поколение российских ракет морского базирования может атаковать корабли НАТО и территории, возможно, даже порты их базирования».
В американских штабах дана команда срочно нарастить финансирование противолодочных вооружений, активизировать полёты противолодочных «Посейдонов» из Ирландии, Британии и Норвегии, как в 1980-е годы.
«Наша перспективная морская стратегия состоит в том, что лучше сблизиться вплотную с российским Северным флотом, чем встречать его дальше на юге», – заявляют в Агентстве оборонных исследований Швеции (Swedish Defence Research Agency).
«Обеспокоенность Соединённых Штатов вызывает также тот факт, что российские экономические амбиции в Сибири и на Дальнем Востоке часто требуют финансовой помощи Китая, что заставляет Москву завязывать ограниченное арктическое партнерство с Китаем, имеющим быстрорастущие аппетиты, – считают в Брюсселе. – Воды вне особой экономической зоны имеют международный юридический статус и являются частью Мирового океана».
Предполагается, что к 2030 году Арктика будет в летний период в значительной степени свободна ото льда. И пока изменения климата сдвигают ледяные поля дальше на север, интерес к Артике растёт. В ООН лежат «взаимопересекающиеся» заявки на арктические территории от России, Канады и Дании. Что касается Соединённых Штатов, они, похоже, решили использовать не ООН, а свой военно-морской флот.
Не сумев прикупить в прошлом году Гренландию, Трамп хочет открыть там летом 2020 года консульство – на благо аборигенов, разумеется. И вложить 12 миллионов долларов в экономику Гренландии, чтобы эскимосы полюбили американцев. Если всё получится, зона ответственности США в Арктике увеличится в 2,5 раза. Как пишет Global Research, Вашингтон пытается использовать Гренландию в противостоянии России и Китаю.
Игнорировать интересы России в Арктике США не могут. Американские представители лишь подчёркивают в дипломатических беседах с представителями Москвы, что Китай – не арктическое государство. Однако динамика развития работает в пользу Китая, а не США. И появление ВМФ США в чужом Баренцевом море связано с тем ощущением американских военных, что время, когда «глобальная сверхдержава» в любой точке земного шара могла добиваться своих целей силой, уходит.
Заглавное фото: REUTERS/US NAVY
Елена ПУСТОВОЙТОВА

Фонд Стратегической Культуры

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