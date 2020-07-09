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Что послужило причиной попадания в больничную палату супруги Владимира Зеленского?

09 июля 2020, 14:00  •  56 • Украина
Странная это была история с внезапным заболеванием коронавирусом жены президента Украины – подхватила заразу она одна, но ни один человек из тех, с кем она близко общалась, включая мужа, детей и прислугу, не были госпитализированы вслед за ней. Зато Зеленский зачем-то ушёл на самоизоляцию, хотя, по его же признаниям, не заразился. А через неделю супруга Зеленского, как ни в чём не бывало, выписалась из больницы, хотя едва ли её бы вылечили за столь короткий срок. Что же это было на самом деле?
Возможно, прав украинский политик Геннадий Балашов – супруга Зеленского угодила в больницу не с коронавирусом, а с нервным срывом. А его причина – беременность Юлии Мендель, пресс-секретаря Зеленского. По словам Балашова, сказанным им в эфире украинского 4-го телеканала, отец будущего ребёнка Мендель – её шеф Зеленский. Супруга Зеленского, прознав об этой истории, попала в больницу. Теперь эта история обрастает подробностями, в которые сложно проверить, но о которых судачит весь Киев (в частности, мусолят тему якобы имевшей место промывки желудка – с намёком на то, что супруга президента могла попытаться совершить суицид). Теперь Мендель оправдывается, публикует фото, на которых она не беременна, но вот Балашов категорически отказался дезавуировать сказанное им по телевизору.
В последние дни Зеленский пребывал в депрессии – об этом пишут практически все киевские издания. Причём, депрессия у него продолжилась и после того, как супругу выписали из больницы – якобы окончательно вылечившуюся. Казалось бы, впору радоваться, а не наоборот. Но Зеленский не повеселел, отнюдь, – на свежих фото и видео он мрачнее тучи. По словам Балашова, скоро весть об измене Зеленского «станет публичной и ворвётся бомбой во всех изданиях». А ещё Балашов сравнил Зеленского с Януковичем, который «когда стал президентом, стал жить с кухаркой» (Янукович и правда развёлся с супругой и сожительствовал с дамой из обслуживающего персонала). «А теперь маленький мальчик (Зеленский – ред.) стал президентом и стал подвержен тем же слабостям, – заключил Балашов, – использует тех, кто с ним рядом». «Женская половина не простит ему этого, ведь все так любовались Еленой Зеленской, которая мальчика превратила в мужчину». Согласитесь, если Балашов прав, история завязывается покруче, чем едва не закончившаяся импичментом интрижка президента США Клинтона с его помощницей Левински. Там ведь до беременности дело не дошло.

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