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Что понимают британцы под обеспечением безопасности морских маршрутов

20 марта 2021, 18:05  •  155 • Война
Британский флот провёл первые в этом году учения в Балтийском море вместе с флотами прибалтийских стран. Пресс-центр Королевского флота Великобритании заявил, что целью учений было обучение согласованным действиям военно-морских сил Литвы, Латвии и Эстонии с партнёрами по НАТО в составе Объединённых экспедиционных сил для обеспечения безопасности морских маршрутов в регионе.
В учениях участвовали эстонский противоминный корабль Wambola, латвийское патрульное судно Jelgava, литовский противоминный корабль Jotvingis и патрульное судно Selis. Поддержку с воздуха обеспечивали самолёты ВВС Швеции.
Военнослужащие отработали навыки стрельбы, маневрирования в холодных водах при бурных волнах и снабжения экипажей кораблей в ночное время; грузы спускали вертикально с барражирующих вертолётов. "Доставка грузов из вертикального положения в ночное время – великолепный пример профессионализма наземных служб и экипажей вертолётов, проявленный при выполнении этого опасного, но эффективного манёвра", – заявил представитель вертолётной эскадрильи лейтенант Уильям Шентон.
Под обеспечением безопасности морских маршрутов британские адмиралы понимают военные меры по сдерживанию России на Балтике, чтобы не позволить российскому флоту действовать в Северной Атлантике, в частности в Северном море, омывающем берега Великобритании. "Владычица морей" привыкла, что её корабли могут появляться в любой точке мира, но боится, когда у её берегов появляются иностранные суда.
Кроме Великобритании, Северное море омывает берега ещё шести стран НАТО – Дании, Норвегии, Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции. Возможность появления здесь российского флота беспокоит западных стратегов. Для блокирования выхода России из Балтики в Мировой океан НАТО сформировало в 2015 г. Объединённые экспедиционные силы в составе флотов Великобритании, Дании, Швеции, Нидерландов, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии. Задача группировки – оказывать давление на Россию вдоль балтийского побережья и оказывать поддержку сухопутным силам НАТО в случае потенциальной атаки НАТО на Калининградскую область.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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