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Что помогло Лукашенко избежать скорой отставки – заявление эксперта

05 декабря 2020, 15:35  •  107 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Сложная ситуация с выборами президента в США сыграла Батьке на руку
Такое мнение выразил политолог Виталий Третьяков. Пока в Штатах царит неразбериха с подсчетом голосов, американцам не до Белоруссии. Это на руку главе страны Александру Лукашенко, считает эксперт. Именно сложившаяся с выборами ситуация помогла политику избежать отставки до или сразу после Нового года 2021.
Третьяков напомнил, что инаугурация президента США состоится только в январе, потом будут назначать администрацию. В общем, внимание американские власти пока сосредоточили на своих внутренних делах.
"В руки к Лукашенко поплыли (...) довольно сильные карты", – признал Третьяков.
Политолог в разговоре с изданием "Украина.ру" добавил, что сейчас Батька пытается воспользоваться этой форой, чтобы спокойно отсидеть свой пятилетний срок в качестве главы государства.
Ранее политолог назвал единственно возможного, на его взгляд, преемника Лукашенко. Глава оппозиции Светлана Тихановская не подходит на роль президента Белоруссии, заявил эксперт.

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