|
Что помогло Лукашенко избежать скорой отставки – заявление эксперта
05 декабря 2020, 15:35 • 107 • Политика
Сложная ситуация с выборами президента в США сыграла Батьке на руку
Такое мнение выразил политолог Виталий Третьяков. Пока в Штатах царит неразбериха с подсчетом голосов, американцам не до Белоруссии. Это на руку главе страны Александру Лукашенко, считает эксперт. Именно сложившаяся с выборами ситуация помогла политику избежать отставки до или сразу после Нового года 2021.
Третьяков напомнил, что инаугурация президента США состоится только в январе, потом будут назначать администрацию. В общем, внимание американские власти пока сосредоточили на своих внутренних делах.
"В руки к Лукашенко поплыли (...) довольно сильные карты", – признал Третьяков.
Политолог в разговоре с изданием "Украина.ру" добавил, что сейчас Батька пытается воспользоваться этой форой, чтобы спокойно отсидеть свой пятилетний срок в качестве главы государства.
Ранее политолог назвал единственно возможного, на его взгляд, преемника Лукашенко. Глава оппозиции Светлана Тихановская не подходит на роль президента Белоруссии, заявил эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 декабря 2020, 09:30
|
01 декабря 2020, 00:40
|
01 декабря 2020, 02:30
|
02 декабря 2020, 22:30
|
28 ноября 2020, 21:20
|
29 ноября 2020, 12:55
|
01 декабря 2020, 06:10