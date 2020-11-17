Что помогает депутату Дмитрию Саблину оставаться победителем

Дмитрий Саблин один из богатейших депутатов Госдумы («Единая Россия»). Совокупный доход его семьи в 2018 году, согласно декларации, составил более 473 миллионов рублей. При этом сам Дмитрий Саблин часто оказывается замешанным в серьезных скандалах, но они не мешают его политической карьере.

Нажиться на сиротах

Интернет-издание «Метла» опубликовало расследование под заголовком «Единоросс Саблин зарабатывает на сиротах» - о бизнесе парламентария Дмитрия Саблина. Если довериться информации этого проекта, компания «Пригород Лесное». связанная с Дмитрием Саблиным, могла завышать цену на жилье, которое подмосковные власти приобретали для детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в марте этого года администрация Ленинского городского округа Подмосковья заключила контракт на приобретение 9 квартир для детей-сирот. Общая сумма контракта составила 39,5 млн рублей. В аукционе приняла участие только фирма Дмитрия Саблина, контракт заключен по максимальной (стартовой) цене – 39 536 797,59 руб. В результате было приобретено девять квартир площадью 33-34 кв, по цене от 4,3 млн рублей за каждую.

Однако журналисты не обнаружили на сайте застройщика столь высоких цен на жилье такой площади. Обычно стоимость колеблется от 3,985 до 4,135 млн рублей, причем это уже квартиры, которые продаются с отделкой.

Выводы «Метла» сделала вполне закономерные - госконтракты заключались без конкуренции и, вероятно, по завышенным ценам. А депутат Дмитрий Саблин, вопреки закону, якобы не прекратил заниматься бизнесом.

Кроме того, как выяснилось, на госзакупках могли зарабатывать и другие компании Саблина. Например, ООО «Аркадатрейд» сдает в аренду помещения училищу олимпийского резерва №2. ООО «Гипер» – ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта» и ДЮСШ Красноармейска. Господрядчиками являются и жена, и деловые партнеры Саблина. К примеру, некая Алла Налча, данные которой совпадают с данными супруги парламентария, владеет ООО «Гранд», у которого снимает помещения банк ВТБ.

Дмитрий Саблин обиделся на издание «Метла», подал иск в суд города Видное Московской области с требованием удалить расследование. Дело он выиграл, как оказалось, еще в сентябре, но как-то по-партизански. Если верить «Метле», издание ни об иске, ни о заседаниях уведомлено не было.

Плохая репутация

«Добровольно ничего мы удалять не собираемся. Во-первых, всё изложенное в материале – правда. Во-вторых, суд прошел без нас (поэтому будем благодарны юристам за помощь в обжаловании решения). В-третьих, домен «metla точка press» вообще не принадлежит ООО «МетлаПресс», указанному ответчиком (ни истец, ни судья не удосужились это установить). И, наконец, в-четвертых: мы убеждены, что у депутата Саблина нет никакой репутации. Поэтому защищать ему нечего»,- парировала «Метла».

Репутация у Дмитрия Саблина действительно неоднозначная. С одной стороны он человек известный - депутат, общественный деятель, заместитель главы некоммерческой организации «Боевое братство», один из создателей движения «Антимайдан», противник «цветных революций» и сторонник традиционных ценностей. Словом, образец для подражания. А с другой, российские законы, похоже, писались не для Дмитрия Саблина. Например, Саблин не вправе заниматься бизнесом с 2003 года по причине того, что последние 17 лет он являлся то депутатом Госдумы, то членом Совета Федерации.

Но до недавнего времени некий Дмитрий Саблин напрямую владел долями в пяти компаниях: «Рота», «Рота-Девелопмент», «Рота-Павелецкая», «Рота-Шале» и «Боксерский клуб «Рота». Они, в свою очередь, контролируют еще порядка 40 фирм из разных сфер: строительство, сельское хозяйство, рестораны и гостиницы, сдача в аренду недвижимости и земли. Суммарная выручка всех компаний в 2018 году, по подсчётам «Открытых медиа», превысила 700 млн рублей. Почти все эти фирмы появились в период с 2006 по 2019 годы. То есть получается, что бизнес-империя Дмитрия Саблина с четырьмя десятками компанией была построена тогда, когда он сам уже заседал в парламенте?

Попытки привлечь внимание к деятельности Дмитрия Саблина предпринимались неоднократно. В феврале этого года депутат Валерий Рашкин («КПРФ») написал парламентский запрос на имя генпрокурора Игоря Краснова. Коммунисты требовали лишить депутата Саблина мандата за занятие бизнесом. По словам Валерия Рашкина, как пример можно привести недавнюю историю с ЗАО «Совхоз им. Ленина», где более 40% акций — путем сложных манипуляций — оказались под контролем компании Саблина. Рашкин просил прокуратуру разобраться в этой истории, ссылаясь на интернет-издание Readovka, которое опубликовало расследование на эту тему.

Впрочем, этот запрос на судьбу Дмитрия Саблина пока никак не повлиял. А сам депутат подал иск в Видновский городской суд на интернет-издание Readovka, которое сообщало, что акции совхоза им. Ленина перешли под контроль его компании. Дело Дмитрий Саблин выиграл, суд обязал интернет-издание Readovka удалить статью о связях депутата Саблина с совхозом им. Ленина.

За отказ исполнить требование приставы оштрафовали редакцию на 50 тысяч рублей.

Способствовала ли эта история защите репутации Дмитрия Саблина, остается вопросом.

Сомнительный бизнес

Но надо заметить, помимо, вероятно, не очень-то законного наличия бизнеса, сам бизнес достаточно непрозрачный. Финансовые показатели большинства компаний выглядят подозрительно: многомиллионные убытки при высокой выручке могут напрямую указывать на то, что деньги из контор «выкачиваются». Например, «Рота-Агро» — минус 26 млн прибыли при выручке в 10 млн. Компания с 2011 года пребывает в убытке. Это может говорить о том, что деньги из нее выводятся.

Или, например, летом этого года стало известно о том, у заместителя главы некоммерческой организации «Боевое братство» нашли площади в Москве, которые незаконно использовались для оказания гостиничных услуг.

Недвижимость в центре столицы якобы арендовалась для административных целей, хотя по факту дом №14 строение 8 по улице Красина превратили в отель Winterfell. Его оформили в стиле известного сериала «Игра престолов». Факт незаконного использования квадратных метров подтвердили и контролирующие органы. Гостиница открылась в январе 2020 года, само здание, где она расположена, построили в 2007-м. Площадь объекта превышает 360 квадратных метров. Пока у этой истории нет никакого продолжения, да и вряд ли будет.

Дмитрий Саблин вошел в партийный список перспективных одномандатников «Единой России». Это те, на кого партия власти намерена делать ставку на предстоящих думских выборах.

Скандалы Дмития Саблина, похоже, его политической карьере не помеха. Во всяком случае его коллег по партии они смущают мало. А зря.