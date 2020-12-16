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Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами

16 декабря 2020, 12:50  •  187 • Политика
Украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что его стране нужно наращивать военную мощь. До этого Владимир Путин и слушать Киев не станет. Политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал слова своего соотечественника и двумя словами объяснил, что помирит Украину и Россию.
В интервью одному из украинских изданий генерал Сергей Кривонос сравнил свою страну с зайцем, а Россию - с медведем.
"С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь всё равно съест и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный", - считает он.
По мнению генерала ВСУ, Владимир Путин чувствует себя сильным, поэтому Украине следует нарастить мощь и только потом выстраивать политику с позиции "давайте договоримся, потому что мы сильны и сможем вам противодействовать".
Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга назвал точку зрения Кривоноса нереалистичной. Его соотечественник рассуждает с военной точки зрения, хотя и адекватно оценивает низкий потенциал Украины в военном и геополитическом плане. Незалежная не сможет тягаться ни с Россией, ни с Китаем, ни с США, ни с Великобританией.
Чаплыга в интервью радио Sputnik объяснил, что Украина должна иметь нейтральный статус, что прописано в декларации о её независимости. Только выйдя из состава СССР, страна сразу же стала "подыгрывать другой империи" - США. И эта позиция проигрышная.
Россия в данном случае защищает своё геополитическое пространство. США в случае войны с РФ хотели бы действовать не на своей территории, а на чужой - на украинской. Эксперт признался: не понимает, в чём интерес Украины во всей этой схеме.
"Я считаю, что если что-то и сможет измениться в наших отношениях, то только с изменением власти", - подчеркнул он.
Специалист добавил, что 73% украинцев возлагали именно такие надежды на Владимира Зеленского, выбирая его президентом, но он "не конвертировал этот мандат".
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