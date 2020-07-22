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Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель

22 июля 2020, 01:00  •  34 • Политика
Президент России Владимир Путин утвердил указ о национальных целях развития России до 2030 года. Правда, в этом стратегическом плане не оказалось цели войти в первую пятёрку экономик мира. Как отметил в беседе с Царьградом главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах, наблюдаемые изменения - это проявление нескольких тенденций общего характера. К тому же изменились и люди в правительстве (к примеру, ушёл с поста премьера Дмитрий Медведев), а также изменился общий подход. В 2018 году была в моде концепция прорыва, сейчас в моде реалистичность и восстановление.
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Однако в новом документе исчезла цель войти в пятёрку крупнейших экономик мира, которая была в президентском указе в 2018 году. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, корректировка национальных целей потребовалась из-за неблагоприятной международно-экономической конъюнктуры.
Изменение статегического плана - скорее проявление нескольких тенденций общего характера, объяснил в комментарии Царьграду главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
Если в 2018 году была в моде амбициозность, то сейчас в моде реалистичность, подчеркнул он. Это можно сравнить с пословицей "Лучше синица в руках, чем журавль в небе".
"Если посмотреть на национальный план восстановления экономики, он не амбициозный, а достаточно умеренный, но при этом он практически обречён на исполнение. Это новая тенденция, что те цели, неопределённые или которые достигнуть будет слишком трудно, не ставят. А ставятся цели реалистичные, так сказать, синица в руке. Соответственно, сейчас "время синиц", - пояснил Табах.
С уходом Медведева из правительства кабмин обновился, да и общие подходы, внешние условия также меняются, объясняет эксперт.
"Условно говоря, при президенте Медведеве были в моде инновации и высокие технологии и, соответственно, в 2018 году была в моде концепция прорыва. Сейчас в моде скорее реалистичность и как бы восстановление. Но тоже меняются внешние обстоятельства, меняется подход", - указал он.
Если говорить об "исчезнувшей" цели войти в первую пятёрку экономик мира, то здесь слишком много неопределённого, расплывчатого.
"Быть пятой экономикой мира по чему - по объёму, по номиналу или по паритету покупательной способности? Если номинал, тогда сильно скачут курсы. Паритет покупательной способности - вещь очень условная. Я бы сказал, изначально эта цель была не очень рациональной. Пятая или шестая экономика мира - это десятый по значимости вопрос", - подчёркивает Табах.
Неблагоприятная конъюнктура, о которой упомянул Песков, - безусловно, проблема для многих стран мира.
Россия как сырьевая страна больше зависит от мировых сырьевых рынков, которые оказались в начале года под ударом. Но кризис выявил и силу российской экономики, её устойчивость. Хотя устойчивость очень часто не способствует бурному росту, поэтому приходится выбирать, пояснил Табах.

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