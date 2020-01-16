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Что поменяется во власти России после реформы Конституции

16 января 2020, 22:39  •  79 • В России

Для этого создана Группа по подготовке конституционных изменений, а сами они еще должны пройти через общенародное голосование.

Но уже сейчас, исходя из предложений президента, можно представить, что именно изменится. Итак.

Copy: Члены правительства РФ, ушедшие в отставку вместе с премьером
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