Что поменяется во власти России после реформы Конституции

Для этого создана Группа по подготовке конституционных изменений, а сами они еще должны пройти через общенародное голосование.

Но уже сейчас, исходя из предложений президента, можно представить, что именно изменится. Итак.

Copy: Члены правительства РФ, ушедшие в отставку вместе с премьером

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