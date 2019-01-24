Что получит Трамп в результате революции в Венесуэле

Заявление президента США Дональда Трампа о признании президентом Венесуэлы не законно избранного Николаса Мадуро, а оппозиционера Хуана Гуайдо уже раскололо международное сообщество на тех, кто за, и тех, кто против. Однако этим решением хозяин Белого дома преследует не только геополитические цели

Автор:

Кучер Егор

Попытка государственного переворота в Венесуэле уже серьёзно накалила международную обстановку. На улицах Каракаса продолжаются демонстрации сторонников и противников Николаса Мадуро. Его недоброжелатели с лёгкой руки Дональда Трампа консолидировались вокруг «временного президента» Хуана Гуайдо, который перед этим объявил себя главой государства и сам же привёл себя к присяге.

Противники Мадуро уже заявили, что страна не может больше вместо хлеба питаться «антиимпериалистическими» идеями противостояния с США — в Венесуэле уже давно бушует экономический кризис. Однако едва ли фактическое назначение нового президента Трампом — это то, что сейчас необходимо венесуэльцам.

Как заявил на пресс-конференции во время визита в Алжир глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия, в отличие от союзников США, не признаёт Гуайдо главой Венесуэлы. Он назвал произошедшее «очередным грубейшим вмешательством в дела суверенного государства».

Попытка назначить оппозиционера президентом неконституционна, ведь глава государства должен быть избран по итогам голосования на выборах. Тем не менее Трампа моментально поддержали Колумбия, Парагвай, Эквадор, Перу, Коста-Рика, Чили, Аргентина, Канада и Бразилия.

Парадокс ситуации состоит в том, что со стороны произошедшее выглядит как решение в традиционном духе Госдепа — нет ни чужих конституций, ни чужих законов, ни чужих президентов. А США вольны вмешиваться в дела любого государства. В то же время у Трампа, очевидно, есть и совершенно иные цели.