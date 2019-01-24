|
Что получит Трамп в результате революции в Венесуэле
24 января 2019, 22:24 • 124 • В мире
Заявление президента США Дональда Трампа о признании президентом Венесуэлы не законно избранного Николаса Мадуро, а оппозиционера Хуана Гуайдо уже раскололо международное сообщество на тех, кто за, и тех, кто против. Однако этим решением хозяин Белого дома преследует не только геополитические цели
Автор:
Кучер Егор
Попытка государственного переворота в Венесуэле уже серьёзно накалила международную обстановку. На улицах Каракаса продолжаются демонстрации сторонников и противников Николаса Мадуро. Его недоброжелатели с лёгкой руки Дональда Трампа консолидировались вокруг «временного президента» Хуана Гуайдо, который перед этим объявил себя главой государства и сам же привёл себя к присяге.
Противники Мадуро уже заявили, что страна не может больше вместо хлеба питаться «антиимпериалистическими» идеями противостояния с США — в Венесуэле уже давно бушует экономический кризис. Однако едва ли фактическое назначение нового президента Трампом — это то, что сейчас необходимо венесуэльцам.
Как заявил на пресс-конференции во время визита в Алжир глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия, в отличие от союзников США, не признаёт Гуайдо главой Венесуэлы. Он назвал произошедшее «очередным грубейшим вмешательством в дела суверенного государства».
Попытка назначить оппозиционера президентом неконституционна, ведь глава государства должен быть избран по итогам голосования на выборах. Тем не менее Трампа моментально поддержали Колумбия, Парагвай, Эквадор, Перу, Коста-Рика, Чили, Аргентина, Канада и Бразилия.
Парадокс ситуации состоит в том, что со стороны произошедшее выглядит как решение в традиционном духе Госдепа — нет ни чужих конституций, ни чужих законов, ни чужих президентов. А США вольны вмешиваться в дела любого государства. В то же время у Трампа, очевидно, есть и совершенно иные цели.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
124
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2019, 13:09
|
20 января 2019, 05:24
|
19 января 2019, 19:39
|
18 января 2019, 02:39
|
20 января 2019, 02:09
|
18 января 2019, 12:24
|
19 января 2019, 16:24