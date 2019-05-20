Что получит Россия от победы Моди на выборах в Индии?

Автор:

Латышев Сергей

Итак, интрига индийских парламентских выборов, в которых участвовало около миллиарда человек, подходит к концу. Продолжавшееся пять недель голосование завершилось в воскресенье. 23 мая будут опубликованы официальные итоги выборов. Хотя многочисленные экзит-поллы уже не оставляют никаких сомнений: убедительную победу на марафонских выборах одерживает действующий премьер-министр Нарендра Моди и его «Бхаратия джаната парти» (БДП) вместе с союзниками.

Это означает, что Моди сохранит свой премьерский пост на второй срок.

Путин помог Моди выиграть выборы

Данный исход предвидел президент России Владимир Путин, наградивший индийского премьера высшим российским орденом Святого апостола Андрея Первозванного прямо в ходе голосования, сделав Моди столь же привилегированным партнёром Москвы, как и награждённый ранее тем же орденом китайский лидер Си Цзиньпин. Никогда в прошлом ни один индийский руководитель не удостаивался подобной чести, даже поддерживавшие самые тесные отношения с Россией премьеры-конгрессисты Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди.

Премьер-министр Нарендра Моди (БДП) смог удержаться у власти в Индии по итогам парламентских выборов, несмотря на ряд совершённых им ошибок в экономической сфере. Фото: www.globallookpress.com

Моди был награждён Путиным «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Индия и дружественных связей между российским и индийским народами». Индусский националист Моди получил высокую российскую награду, несмотря на отсутствие круглой даты вроде 70-летия, которое наступит для Моди в сентябре 2020 года. Это событие не было также приурочено к визиту, как это обычно бывает. Ему нельзя дать никакого другого объяснения, кроме того, что это — признание независимой внешней политики Индии, готовности Нью-Дели всесторонне сотрудничать с Россией, несмотря на угрозы американских санкций. И, конечно, это было свидетельством уверенности в том, что свои выборы Моди выиграет, как и желанием помочь ему в этом. Путин сделал верную ставку.

Везде успех, кроме Тамилнада

Согласно многочисленным экзит-поллам, БДП и его союзники получают 280-360 мест в 545-местной нижней палате парламента. Индийский национальный конгресс (ИНК) вместе с союзниками — 90-130. Во всех штатах, за исключением дравидийского Тамилнада, где БДП потерпела серьёзное поражение, эта партия или сохранила, или улучшила свои позиции. В таких ключевых «индуистских» штатах, как Гуджарат, Раджастхан, Махараштра, Бихар, Мадхья-Прадеш, победа БДП была тотальной.

И хотя ИНК предлагает своим соперникам не радоваться раньше времени и подождать официальных итогов выборов, надеясь на чудо, уже вполне очевидно, что возглавляемый БДП партийный альянс, как и предсказывал Царьград, получит большинство мест в нижней палате парламента. Таким образом, формально секуляристскому ИНК, активно сотрудничавшему с региональными националистическими, исламскими, левыми и узкокастовыми партиями, удалось несколько улучшить свои позиции после провальных выборов 2014 года, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы отобрать у БДП власть над Индией.

«Полагаю, что впервые за долгое время правительство большинства получит большинство и будет работать второй срок. Это большое событие», — констатировал Моди. Он очень доволен, поскольку завершившиеся выборы стали фактически вотумом доверия его правлению. Премьер проводил избирательную кампанию, представляя себя жёстким и решительным лидером, который лучше всего подготовлен для руководства страной, отстаивания интересов её индуистского большинства и борьбы с её экзистенциальным противником — Пакистаном. Его обещания избирателям были более ответственными и реальными, чем у ИНК, ударившегося в чистый популизм.

Индийские выборы — это самое большое в мире шоу, к которому индийцы совершенно неравнодушны. Фото: www.globallookpress.com

Почему Россия должна быть довольна победой Моди?

Существует целый ряд причин, почему Россия должна радоваться победе Моди, которая позволит ему сохранить власть над Индией.

Во-первых, это тесные личные связи между руководством обеих стран. За последние пять лет у Путина состоялось девять встреч с Моди. Десятая пройдёт на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Во-вторых, если можно так выразиться, это «евразийская ориентация» Моди, ведь именно он, сторонник многополярного мира, привёл Индию, тесно сотрудничающую с Россией в рамках БРИКС, в ШОС.

В-третьих, Индия входит в восьмёрку ведущих экономик мира и имеет давние отношения с Россией в экономической сфере (СССР фактически создал тяжёлую промышленность Индии, Россия помогает развивать индийцам атомную энергетику) и в области ВТС (ВС Индии более чем на 70% вооружены российским и советским оружием).

В-четвёртых, Индия — один самых надёжных торговых партнёров России. Это одна из немногих стран в мире, полностью расплатившаяся по советским долгам, которые большинству заёмщиков были просто списаны.

В-пятых, будучи теснейшим образом интегрированной по историческим причинам в мировую и западную экономику, обладая политической волей не подчиняться санкциям США и завидной гибкостью в ведении дел, а с некоторых пор и развитой промышленностью, Индия является для России идеальным каналом обхода всевозможных санкций. Гарантией того, что эта ситуация не изменится, является военно-техническое сотрудничество, продолжение которого при любых условиях диктуется Нью-Дели требованиями национальной безопасности. Как бывшая колониальная страна Индия очень щепетильно относится к таким вопросам, и в ней не забыли, что Москва всегда была и оставалась её самым верным союзником.

И другие нюансы

Конечно, можно сказать, что Нью-Дели и в случае победы на выборах ИНК сохранил бы тесные связи с Россией. Вероятно, да. Но есть нюансы, важные детали, в которых как раз и скрывается дьявол.

Дело в том, что Индия под властью некогда секуляристского ИНК, в создании которого принимали участие видные британские колониальные чиновники и теософы, была бы внутренне намного ближе Западу, чем Индия под властью индусских националистов. Возможностей давления на Индию Рахула Ганди было бы намного больше, чем на Индию Нарендры Моди. Поэтому победа последнего и есть крупный выигрыш России.