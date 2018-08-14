Что показала грузино-абхазская война

Автор:

Латышев Сергей

В этот день ровно 26 лет назад началась – по инициативе Тбилиси – грузино-абхазская война. Это был афтершок одной из крупнейших катастроф мировой истории - развала СССР, на территории которого существовала и процветала с момента присоединения к России маленькая империя – Грузия. В советские времена она была витриной большой страны. У грузин, имевших в Москве в высших эшелонах власти в разные годы своих многочисленных представителей (Сталин, Берия, Орджоникидзе, Георгадзе, Шеварднадзе и проч.), был в СССР уникальный статус. Им за счет всей страны, и прежде всего её русской части, создали невиданные условия жизни и жизненный уровень, превышающий общесоветский в пять-шесть раз, а также позволили иметь «автономии», которыми Тбилиси управлял в жестком стиле.

Абхазия была жемчужиной среди них. Времена, когда её гиблые земли, в которых русские гарнизоны безжалостно выкашивала лихорадка, давно прошли. Страшные болота осушили в царские и советские времена, после чего Абхазия превратилась в сплошную курортную зону общесоюзного значения. Среди грузинской элиты было модно иметь в Абхазии дачи. Грузины сверху вниз смотрели на местное население, считая его примитивным, ленивым, неспособным к высшей культуре. Абхазы тоже не любили грузин и постоянно просились в Россию, но безуспешно. Однако когда больше всех обласканная в СССР Грузия одной из первых со скандалом вышла из состава еще существовавшей страны, большой империи, грузинские «меньшинства» – абхазы, южные осетины и даже аджарцы (чистые грузины, но мусульмане) - осознали, что наступают другие времена. Так как теперь Москва уже не сможет защищать их элементарные интересы от покушений Тбилиси. И что независимо от того, возьмет их теперь к себе Россия или нет, в Грузии они оставаться не желают. По крайней мере, так считали абхазы и южные осетины. Таким образом, эта формально единая страна, маленькая империя, как и СССР, треснула. Только в данном случае по границам автономий. В Тбилиси, естественно, этого не признали, и ждали удобного момента для того, чтобы принудить силой своих «вассалов» к покорности.