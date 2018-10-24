Что показал визит Болтона в Москву

И о чём говорят тезисы секретного доклада Объединённого комитета начальников штабов США

23 сентября в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Встреча прошла на фоне заявления Дональда Трампа о намерении американской стороны выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Российский президент начал встречу с критики в адрес Вашингтона. «Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными, – сказал он. – …Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается». Джон Болтон изложил видение ситуации администрацией Трампа; оно состоит в том, что, разместив свои ракеты в Европе, Россия нарушила договор по РСМД.

Однако основной темой разговора стало обсуждение возможности четвёртой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа; достигнута договорённость провести её в Париже 11 ноября. Это говорит о том, что проблематика РСМД была обсуждена в ходе предыдущих встреч Болтона, который провёл в Москве два дня, встретившись с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым, главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Если не выход из ДРСМД, то по меньшей мере декларация о таком намерении является категорическим императивом для администрации Трампа в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.

За день до встречи Владимира Путина и Джона Болтона американский военный ресурс Breaking Defense опубликовал тезисы секретного доклада Объединённого комитета начальников штабов США и Стратегического командования Вооружённых сил США. Из тезисов следует, что ещё в 2013 году, за год до того, как администрация Обамы впервые публично пожаловалась на нарушения Россией договора о РСМД, в Пентагоне рассматривали вопрос о том, какие военные технологии следует разрабатывать, если Вашингтон выйдет из этого договора. В разработке этих технологий крайне заинтересован американский военно-промышленный комплекс. Ограничения, введенные договором, подписанным в 1987 году, говорится в тезисах доклада, не учитывают возможности новейших гиперзвуковых ракет. Выход же из договора по РСМД позволит Америке разрабатывать гиперзвуковые ракеты наземного базирования, летящие к цели по любой траектории, а не только баллистической.

В качестве доказательства нарушения Россией договора по РСМД начальник Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд в своем выступлении на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Варшаве 30 сентября сказал, что Россия развернула «на маленьком кусочке земли в Калининграде» противокорабельные крылатые ракеты, противокорабельные баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны, создав зону «антидоступа A2/AD». Под этой аббревиатурой подразумевается термин «anti-access/area-denial» (буквально: воспрещение доступа/блокирование зоны). Таким термином американские военные обозначают территории, на которых создана эффективная система ПВО и ПРО, которую Вооружённые силы США преодолеть не в состоянии.

Между тем Breaking Defense цитирует эксперта Центра новой американской безопасности, бывшего советника главы Тихоокеанского командования США Эрика Сейерса, который видит основную угрозу интересам США вовсе не в Европе, а в Азии, а именно в китайских ракетах наземного базирования. Китай также создал на своём океанском побережье систему антидоступа A2/AD Китай. Сейерс сетует, что для противодействия китайским ракетам американцы должны «платить налог» на более дорогие ракеты воздушного и морского базирования.

По данным наших источников, начатые в США разговоры о возможном выходе из договора по РСМД, помимо прочего, имеют целью зондирование возможности размещения ядерных ракет наземного базирования в Японии на имеющихся там американских военных базах США, в непосредственной близости от берегов РФ и КНР.

Именно такой смысл имело сделанное ранее заявление Дональда Трампа о том, что Китай тоже должен быть включён в обновлённый договор о ракетах средней и меньшей дальности. 21 октября Трамп заявил, что США выходят из договора ДРСМД. Он пообещал «развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку».

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин 23 октября уже ответила на это заявление, отметив, что шантаж в адрес Китая неприемлем, а Соединённым Штатам при выдвижении требований о вступлении КНР в договор по РСМД следует действовать более осмотрительно.

В связи с этим уместно вспомнить серию взрывов на военной базе США в японском городе Сагамихара, последовавших сразу после двух мощнейших взрывов в крупном китайском портовом городе Тяньцзинь и вызвавших землетрясение магнитудой до трёх баллов по шкале Рихтера. По слухам, председатель КНР Си Цзиньпин не спал после этих взрывов две ночи, что делает правдоподобной гипотезу о диверсии, осуществлённой из-за рубежа, и симметричный китайский ответ на неё.

Американская риторика по части выхода США из ДРСМД по большей части предназначается для внутренней аудитории: в ноябре, как уже сказано, – выборы в Конгресс США. На сегодняшний день у республиканцев есть хорошие шансы усилить свои позиции в Конгрессе, а жёсткие заявления Трампа и его администрации в адрес России и Китая увеличивают эти шансы ещё больше. «Политически такой ход Трампа – накануне выборов в Конгресс – наносит удар по критикам, которые постоянно упрекают президента в потакании Кремлю, – считает​​​​​​​ директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. – Разрушая один из двух оставшихся столпов архитектуры контроля над вооружениями между США и Россией, Трамп теперь выглядит на этом направлении гораздо жёстче Обамы и его однопартийцев-демократов». Что и требовалось показать.

Выход из договора по РСМД, помимо прочего, усилит возможности США по устрашению Северной Кореи и Китая. Если переговоры о денуклеаризации КНДР не увенчаются успехом, а отказ Пхеньяна от ракетно-ядерного арсенала в обмен всего лишь на словесные обещания США трудно представить, то США с большой вероятностью разместят на своих базах в Японии и на Гуаме ракеты средней дальности. Тихоокеанское командование США давно проталкивает такое решение.

Между тем российские эксперты по стратегическим вооружениям не видят в выходе США из договора по РСМД никаких новых угроз. Так, американские АПЛ класса «Огайо» с размещёнными на них крылатыми ракетами средней дальности «Томагавк» вполне могут и сейчас войти в Средиземное, Красное или Северное моря и нанести удар по территории России с расстояния в пару тысяч километров. США могут также разместить свои ракеты на ударных беспилотниках, которые вообще не учитываются договором по РСМД.

Однако до сих пор, заметим, это не произошло. И не произошло потому, что военные угрозы в мире носят сегодня не технический, а экономический и геополитический характер. Отсюда и довольно спокойная реакция российского руководства на воинственные заявления американцев.

По экспертным оценкам, США всё же выйдут из договора по РСМД – боссы американского ВПК этого требуют. А Трамп нацелен на выполнение своих предвыборных обещаний, в числе которых восстановление разрушенного индустриального «Ржавого пояса», одного из оплотов американской оборонки.