Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали &...
Главная / Политика

Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"

03 декабря 2020, 07:40  •  133 • Политика
Путин предложил сменить Чубайса на посту главы "Роснано". Громкое увольнение связано с абсолютной неэффективностью "Роснано", считает экономист Александр Дудчак.
Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и предложил ему возглавить "Роснано" вместо Анатолия Чубайса. Громкое увольнение прокомментировал экономист Александр Дудчак.
По мнению эксперта, причиной изгнания Чубайса является полное отсутствие каких-либо результатов деятельности "Роснано" при миллиардах и триллионах рублей, вложенных государством в эту корпорацию. Экономист считает, что правоохранительным органам также следовало бы провести оценку деятельности Чубайса.
"Основная часть вопроса должна быть задана Генпрокуратуре. Ей следует внимательно изучить расходование средств, потраченных на "невиданные технологии", - сказал Александр Дудчак в беседе с Nation News.
Он добавляет, что к Чубайсу не было бы никаких вопросов, если бы "Роснано" показало ну хоть какой-то результат, например - действительно работающие технологии, в которые инвестировала госкорпорация. Понятно, что новые технологии не появляются по щелчку пальцев, но хоть какой-то крайний срок предъявления результатов быть должен, подчеркнул Александр Дудчак.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 22:30
"Как на это реагировать?": Лукашенко рассказал о планах НАТО вернуть "исторические земли Польши"
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим главой "Роснано"
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
03 декабря 2020, 00:20
"Это даже для Прибалтики как-то чересчур": В наборе шпионов по объявлению "нашли второе дно"
03 декабря 2020, 02:10
Оператор "Северного потока - 2" воспользовался "окном" между Трампом и Байденом
03 декабря 2020, 02:10
"Попросим помощи у народа": Санду устроит майдан, если её лишат контроля над спецслужбами
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим глав...
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предате...
03 декабря 2020, 00:20
"Это даже для Прибалтики как-то чересчур": В наборе шпионов по объявлению &...
03 декабря 2020, 02:10
Оператор "Северного потока - 2" воспользовался "окном" между Трам...
03 декабря 2020, 04:00
Могут ударить с двух сторон: Русская Арктика через 15 лет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
28 ноября 2020, 06:40
"Мужики, ну что вы от меня требуете...": Тихановская сделала неожиданное признание на слитой записи
01 декабря 2020, 00:40
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в стратосфере
29 ноября 2020, 18:25
Банк Франции сожжён. Полицейские жестоко избиты: Париж поднялся на баррикады по примеру BLM
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
29 ноября 2020, 22:05
Россия ещё накажет Украину за провокацию в Керченском проливе
29 ноября 2020, 12:55
Тихновская назвала условие для встречи с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.