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Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
03 декабря 2020, 07:40 • 133 • Политика
Путин предложил сменить Чубайса на посту главы "Роснано". Громкое увольнение связано с абсолютной неэффективностью "Роснано", считает экономист Александр Дудчак.
Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и предложил ему возглавить "Роснано" вместо Анатолия Чубайса. Громкое увольнение прокомментировал экономист Александр Дудчак.
По мнению эксперта, причиной изгнания Чубайса является полное отсутствие каких-либо результатов деятельности "Роснано" при миллиардах и триллионах рублей, вложенных государством в эту корпорацию. Экономист считает, что правоохранительным органам также следовало бы провести оценку деятельности Чубайса.
Он добавляет, что к Чубайсу не было бы никаких вопросов, если бы "Роснано" показало ну хоть какой-то результат, например - действительно работающие технологии, в которые инвестировала госкорпорация. Понятно, что новые технологии не появляются по щелчку пальцев, но хоть какой-то крайний срок предъявления результатов быть должен, подчеркнул Александр Дудчак.
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