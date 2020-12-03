Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым и предложил ему возглавить "Роснано" вместо Анатолия Чубайса. Громкое увольнение прокомментировал экономист Александр Дудчак.

По мнению эксперта, причиной изгнания Чубайса является полное отсутствие каких-либо результатов деятельности "Роснано" при миллиардах и триллионах рублей, вложенных государством в эту корпорацию. Экономист считает, что правоохранительным органам также следовало бы провести оценку деятельности Чубайса.

"Основная часть вопроса должна быть задана Генпрокуратуре. Ей следует внимательно изучить расходование средств, потраченных на "невиданные технологии", - сказал Александр Дудчак в беседе с Nation News.

Он добавляет, что к Чубайсу не было бы никаких вопросов, если бы "Роснано" показало ну хоть какой-то результат, например - действительно работающие технологии, в которые инвестировала госкорпорация. Понятно, что новые технологии не появляются по щелчку пальцев, но хоть какой-то крайний срок предъявления результатов быть должен, подчеркнул Александр Дудчак.