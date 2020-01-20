Что подглядели журналисты в Берлине. Фото Путина в окружении политиков дополнили ливийскую повестку

Конференция в Берлине по урегулированию ливийского конфликта - это не только процесс поиска мирного решения, но и лакмусовая бумажка, показавшая расклад сил в мире, полагают эксперты. Например, ясно, что без России, которая стала третьей стороной переговоров и призвала весь мир участвовать в урегулировании, добиться и промежуточного успеха, по всей видимости, не удалось бы. А вот США, как отметил Владимир Соловьёв, показали своё истинное отношение к внешней политике. К слову, весьма красноречивыми были и фотографии с полей, которые дополнили неочевидный репортаж из закулисья.

Напомним, международная конференция по вопросам урегулирования конфликта в Ливии проходила в Берлине 19 января. Участие в саммите приняли президент России Владимир Путин, генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, хозяйка саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, представители Алжира, Египта, ОАЭ и Китая. Прилетел на саммит и госсекретарь США Майк Помпео.

О чём договорились в Берлине

Текст всеобъемлющего плана по урегулированию в Ливии, который должны были принять по итогам международного саммита, согласован всеми участниками конференции, проходившей в Берлине накануне. "Отказаться от вмешательства и не оказывать военной поддержки сторонам конфликта", - такова главная мысль этого документа.

Информацию о тексте, как писал ТАСС, подтвердили сразу несколько дипломатических источников. Копия последней версии заявления участников саммита имеется в распоряжении агентства. Предполагается, что весь процесс урегулирования будет разбит на шесть частей. Речь идёт о прекращении огня, выполнении оружейного эмбарго, о процессе политического урегулирования, реформе экономического сектора, а также системы безопасности. Кроме того, участники саммита потребовали от сторон ливийского конфликта обязательного соблюдения прав человека и норм гуманитарного права.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о том, что участники саммита пришли к соглашению в вопросе о том, что конфликт в Ливии может быть урегулирован исключительно политическим путём. При этом было решено, что сторонам конфликта впредь не будет оказываться военная поддержка.

Глава МИД Германии Хайко Маас в своём заявлении отметил, что "главная цель конференции по Ливии достигнута, осталось только повернуть ключ, уже вставленный в замок".

После того как заявление будет окончательно принято участниками саммита в Берлине, специально созданный международный механизм под эгидой ООН приступит к выполнению всех пунктов этого документа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш добавил сегодня, что конференция в Берлине смогла предотвратить эскалацию конфликта в Ливии.

"Мир столкнулся с риском настоящей региональной эскалации в Ливии, и этот риск был преодолен в Берлине. Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня".

Неочевидный репортаж

Накануне хозяйка саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель встречала гостей у своего офиса вместе с Гутерришем. Покинув машину, президент России поздоровался с Меркель, после чего своё приветствие озвучил и Гутерриш. Канцлер Германии, взглянув на Путина, с удивлением спросила:

- Он с тобой говорит по-русски? - канцлер имела в виду Гутерриша.

- Чуть-чуть, - коротко ответил президент России.

Видео короткого разговора опубликовал телеканал RT. В то же время корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём неочевидном репортаже с полей конференции рассказывает о деталях, которые могли скрыться от глаз официальных хроник.

Так, в личном телеграм-канале Смирнов пишет, что "организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России", и добавляет короткую и понятную реплику искавших российского лидера. "А где Путин?" - спрашивает Меркель у Гутерриша, тот разводит руками. В беседу вступает и президент Франции Эммануэль Макрон, деятельно пытаясь найти президента России. Макрон крутит головой и замечает Путина, показывает ему жестом - мол, ждём вас, а когда президент России подходит, жмёт ему руку и хлопает по плечу.

Фото: t.me/dimsmirnov175.

Были и другие интересные детали. В июле 2017 года пользователи Сети стали публиковать фотографию, сделанную на полях саммита G20 в Гамбурге, на которой президент России сидит за столом в окружении глав США и Турции, склонившихся к российскому лидеру. Фотография оказалась фотошопом, а на оригинальном снимке президента России не было. Это позволило некоторым либеральным изданиям, и в первую очередь газете Deutsche Welle, написать о распространении "кремлёвских фейков". На самом же деле фотография была всего лишь шуткой.

На саммите в Берлине, где обсуждался вопрос урегулирования конфликта в Ливии, журналисты сделали фотографию, на которой Владимир Путин сидит в окружении лидеров других стран. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Абдул-Фаттах Ас-Сиси внимательно слушают российского лидера. "Все взоры с надеждой устремлены на Россию", - прокомментировала фотографию журналистка Юлия Витязева.

"Это изоляция?" - поинтересовался журналист Александр Коц, также опубликовавший фотографию с саммита.

"Когда фотошоп оказался пророческим. Только в реальности Трампа даже не позвали. Помню, как либералы и даже DW бросились разоблачать "кремлёвский фейк". Что они теперь, интересно, скажут?" - написал автор Telegram-канала "Белоручка".

Скриншот: Twitter/@Vityzeva

Скриншот: Telegram/Белоручка

Таких кадров, демонстрирующих "изоляцию России" - в ироничном виде, к утру понедельника, 20 января появилось ещё больше. Приведём лишь несколько примеров.

Вот президент Франции Эммануэль Макрон, потеряв на минуту Путина перед общей фотографией, спешит к президенту России чуть ли не с объятиями. Фото: © Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE SULUPRESS.DE/Globallookpress.

Или такой вариант внутренних переговоров - уже с участием не только Путина и Макрона, но и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Фото: © Guido Bergmann dpa/Globallookpress.

Вероятно, это тот самый момент, когда Меркель с удивлением услышала от Гутерриша русскую речь. Фото: © Kay Nietfeld dpa/Globallookpress.

Боевик для зевак и внутренние противоречия

Туристам, которые находились в Берлине в день конференции, не повезло: практически все популярные места города оцеплены полицией, писали Berlin Spectator. Тысячи полицейских в воскресенье превратили правительственный квартал Берлина в крепость. Они прибыли из самых разных уголков страны на бронетехнике, вертолётах, автобусах и лодках, а также на лошадях и мотоциклах.

Всё ради мер безопасности, которые были столь серьёзными, что доставили немало неудобств жителям и гостям города - в частности, многим из постояльцев отелей не удалось попасть в свои номера, к тому же приходилось обходить большие площади в центре, так как они были оцеплены.

Центром события стало здание канцелярии, которое местные в шутку называют "стиральной машиной" за сходство с этим видом бытовой техники. Оно было под усиленной охраной полиции, в том числе и из-за намеченных акций протеста. Очевидцы сообщают, что над кварталом несколько часов висел в воздухе вертолёт полиции.

Появление высокопоставленных гостей вызвало всеобщий ажиотаж. Законопослушные немцы сразу заметили, что турецкий президент приехал на "Майбахе" без номеров, и возмутились: в Германии без номерных знаков не разрешается ездить даже канцлеру. Кстати, премьер Турции Мевлют Чавушоглу приехал в отдельном автомобиле, но тоже без госномеров.

Напомним, конференция в Берлине окончилась с позитивным результатом, которым стало очередное продвижение в вопросе урегулирования положения в Ливии.

Тем временем греки, хоть и посчитали результаты конференции удовлетворительными, не смогли сдержать обиду из-за того, что их не пригласили на мероприятие. Греческий евродепутат Яннис Лагос возмущённо заявил с трибуны Европарламента, что даже Алжир и Конго пригласили для обсуждения ливийского вопроса, а Греция осталась не у дел. Действительно, по некоторым данным, Ангела Меркель лично дважды звонила президенту Алжира, чтобы подтвердить его присутствие на конференции.

Соловьёв тремя цитатами показал, как уничтожили Ливию

Тележурналист Владимир Соловьёв в личном телеграм-канале ёмко оценил американскую внешнюю политику на примере конференции по Ливии в Берлине. Как известно, США сыграли ведущую роль в разрушении ливийской государственности - "устроили хаос и умыли руки", пишет Соловьёв, отмечая, что это "всё, что надо знать", если вы хотите быть осведомлены о подходе США.

Соловьёв приводит две цитаты. В 2011 году на тот момент глава Госдепа США Хиллари Клинтон заявила: "Мы на стороне ливийского народа - и будем защищать его без колебаний". А после был жестоко убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. После чего Клинтон добавила: "Мы пришли, мы увидели, он умер".

В 2020 году новый глава Госдепа Майк Помпео в ходе конференции в Берлине отметил: "Настало время, чтобы ливийцы сами решили, каким будет их будущее - будущее, свободное от насилия, раздуваемого внешними игроками". И это кардинальная смена риторики. И совершенно нет подтверждения, что в будущем она не изменится снова.