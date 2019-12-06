Что под крышкой «ядерного чемоданчика»

Один из федеральных телеканалов внезапно выдал «секретную сенсацию» - показал ядерный чемоданчик в открытом виде. Тот самый, который всегда носят за президентом и на котором есть кнопка управления стратегическими ядерными ракетами страны. Ее еще называют «кнопка № 1». Журналисты телеканала объявили, что внутренности ядерного чемоданчика показаны впервые.

Нам тоже стало интересно, как выглядит «кнопка № 1» и действительно ли впервые она вышла в свет.

И вот что мы выяснили: ядерный чемоданчик - настоящий, но насчет секретной сенсации телевизионщики сильно погорячились. Ибо еще два года назад подобный переносной «пункт управления стратегическими ядерными силами России» был выставлен на всеобщее обозрение в Ельцин-центре (Екатеринбург). Этот ядерный чемоданчик был закреплен сначала за Михаилом Горбачевым, а затем он передал его вместе с властью в стране Борису Ельцину. Сверхсекретный когда-то экспонат может сегодня увидеть любой посетитель этого заведения в столице Урала.

И, кстати, он сильно отличается от того чемоданчика, который был показан на ТВ (сравните сами на фото). Потому что телевизионщики сняли вовсе один из первых вариантов такого устройства, которому же почти 50 лет. Возможно, он принадлежал еще Леониду Брежневу или даже Никите Хрущеву...

На телекадрах можно заметить, что главная кнопка «пуск» в ядерном чемоданчике вовсе не красного (как это всем представлялось), а белого цвета. А вот красная кпопка - это отмена запуска ракет.

Красная кнопка (1) на ядерном чемоданчике - «отмена». А белая (2) - «пуск». Серая слева (3) - «общий сброс» команд. Фото: Телеканал Звезда

А слева от нее (в самом углу) есть еще одна - «сброс», это отмена всех команд.

Но для чего же в чемоданчике еще с дюжину других кнопок? Можно только догадываться. Возможно, что целая шеренга белых кнопок нужна, для того чтобы привести в действие сухопутные, воздушные и военно-морские ядерные силы (так называемая ядерная триада).

А зеленая кнопка похожа на подтверждение прохождения сигнала от двух других обладателей ядерных чемоданчиков. Да-да, такие устройства существуют в 3 действующих экземплярах одновременно. Первый - у президента, второй - у министра обороны и третий - у начальника Генштаба. И для пуска ядерных ракет нужно, чтобы сработали минимум два ядерных чемоданчик. Это хорошая страховка. Во-первых, от случайного запуска ракет с одного из устройств. А во-вторых, если кто-то из обладателей таких чемоданчиков окажется от него вдалеке (хотя такое бывает крайне редко), а обстановка потребует мгновенной реакции (ответа на ядерную атаку противника), «кнопку № 1» задействуют с двух других устройств.

Ядерный чемоданчик Ельцина.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нем зеленая кнопка (1) - «рекомендация», белая (2) - «сброс», а голубая (3) - «подтверждение». 3 оранжевые кнопки с номерами (4) - связь либо с другими обладателями таких же чемоданчиков, либо с ядерной триадой - ВМФ, ВВС и сухопутными ракетными силами. Еще одна оранжевая кнопка справа (5) - «передача» команд.