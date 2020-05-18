Что побудило Саудовскую Аравию прекратить добычу нефти в нейтральной зоне

Саудовская Аравия и Кувейт с 1 июня прекращают добычу нефти на совместном месторождении Аль-Хафджи спустя несколько месяцев после возобновления, сообщило агентство S&P Global Platts со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает РИА Новости, нейтральная зона была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией от 1922 года. В последние годы у стран были разногласия относительно добычи на этой территории, но в феврале, после трехлетнего перерыва, они снова стали добывать там нефть – в апреле объем составлял 260 тысяч баррелей в сутки, он делился между странами пополам.

В эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал решение Саудовской Аравии, отметив, что сейчас – не время для дополнительной добычи.

"Долгие годы здесь не было добычи, и только в 2020 году встал вопрос о том, что там довольно крупные запасы, и можно мгновенно увеличить объем производства. Но все это происходило на фоне ценовой войны, борьбы за рынки сбыта. Саудовская Аравия пыталась продемонстрировать, что зальет весь мир нефтью, и ей все равно, сколько она стоит, что она всех выбьет с рынков. Ей нужно было получить дополнительные объемы, которыми она пыталась заместить российскую нефть на европейском рынке. Поэтому ей нужно было увеличить объем производства и на своих старых месторождениях, и на новых производственных мощностях, и для этого она использовала нейтральную зону. Сейчас ситуация поменялась. Саудовская Аравия понимает, что предыдущая тактика ведет к разорению", – сказал Игорь Юшков.

Он пояснил свою мысль.

"В Саудовской Аравии очень большие проблемы с экономикой, приходится поднимать налоги и снижать добычу даже больше, чем предписывает соглашение ОПЕК+. С одной стороны, это попытка поднять цены, чтобы получить дополнительные доходы, с другой – на Саудовскую Аравию активно давят США, где падает добыча, где при нынешних ценах ни один сланцевый проект не остается рентабельным, и добыча просто валится. Из-за этого много безработных, в преддверии выборов (президенту США Дональду) Трампу это не нужно. Поэтому США сейчас активно давят на всех, чтобы все как можно быстрее сократили объемы производства, чтобы подтолкнуть цены вверх. Поэтому Саудовская Аравия, можно сказать, возвращается к нормальной ситуации, когда они не разрабатывают месторождения в нейтральной зоне. Скорее, период разморозки был аномальным", – считает Игорь Юшков.

Кувейт, Саудовская Аравия и другие члены альянса ОПЕК+ договорились 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.