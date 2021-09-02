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Что первым сказал Байден Зеленскому: Глава МИД Украины вспомнил спросонья

02 сентября 2021, 20:15  •  198 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба рассказал, какими словами Байден начал встречу с Зеленским. Эти слова первыми пришли в голову украинскому министру спросонья.
Президент США Джо Байден начал встречу с главой Украины Владимиром Зеленским с напоминания о Крыме. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
Речь идёт о прошедших накануне переговорах в Белом доме. В ходе них Киев снова поманили возможностью вступления в НАТО без какой-либо конкретики, а также произнесли дежурные фразы о Донбассе и газопроводе "Северный поток - 2".
Вчера первые слова президента Байдена на двусторонней встрече с участием делегаций были: "Поздравляю с успешным проведением саммита "Крымской платформы!",
- написал Кулеба в соцсети.
По его словам, это первая мысль, которая пришла ему в голову, когда он проснулся в Сан-Франциско в 5.40 утра по местному времени. В комментариях к записи тут же полились благодарности.
Напомним, что "Крымская платформа" - украинский форум, посвящённый "возвращению" Крыма. Он прошёл в Киеве в августе этого года и не принёс Украине никаких результатов. В России мероприятие назвали провокацией и предупредили о последствиях любых попыток забрать у России Крым.

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