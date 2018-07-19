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Что перевесит?

19 июля 2018, 18:09  •  92 • Карикатуры

В США Дональда Трампа обвинили в "предательстве" за его слова о том, что разведка не представила доказательств вмешательства России в выборы. На следующий день он заявил, что "оговорился", и начал утверждать обратное.

© Виталий Подвицкий

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