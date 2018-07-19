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Что перевесит?
19 июля 2018, 18:09 • 92 • Карикатуры
В США Дональда Трампа обвинили в "предательстве" за его слова о том, что разведка не представила доказательств вмешательства России в выборы. На следующий день он заявил, что "оговорился", и начал утверждать обратное.
© Виталий Подвицкий
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