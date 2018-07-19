Что перевесит?

• 92 • Карикатуры

В США Дональда Трампа обвинили в "предательстве" за его слова о том, что разведка не представила доказательств вмешательства России в выборы. На следующий день он заявил, что "оговорился", и начал утверждать обратное.

© Виталий Подвицкий