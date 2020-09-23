Что означают "оговорки по Фрейду"

Часто так бывает, что мы хотим сказать одно, а получается совсем другое. И ладно бы, если бы это были какие-нибудь безобидные вещи, а то ведь с языка срывается либо какая-то глупость, либо пошлость, которая может изменить представление о человеке и раскрыть его тайные желания. Особенно такие оговорки опасны, как известно, для политиков.

Так, например, случилось с Джорджем Бушем-старшим, когда он еще занимал пост вице-президента США. В прямом эфире на телевидении, рассказывая о политике в области сельского хозяйства, он неожиданно заявил, что "были и ошибки – обычный недостаток секса хозяйственной…то есть сельскохозяйственной политики". Эту знаменитую оговорку Бушу-старшему припоминали даже после ухода из Белого дома.

Сам Фрейд считал, что так человек проговаривается о своих скрытых желаниях или страхах. В книге "Психопатология обыденной жизни" он пишет, что любая обмолвка выдает внутренние желания или страхи человека, которые он в обычной жизни по разным причинам показать не может.

Случайные речевые ошибки глубоко сокрыты в нашем бессознательном, например, сексуальные желания, пояснил в интервью радио Sputnik психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

"Если говорить об оговорках, то в какой-то момент сознание человека во время разговора или каких-то происходящих событий начинает транслировать, и в этот момент возникает так называемая свободная ассоциация, внутри которой человек может видоизменять слова, переставлять их во фразе, менять немножко смысловое содержание. Например, мир и пир, поменялась всего лишь одна буква, а конструкция стала другой. Психоаналитики говорят, что это что-то выскочило из-под сознания, то есть человек проассоциировал что-то. Есть даже такая техника, когда люди садятся в круг и произносят любое слово, из которого потом складывается совокупная конструкция. Поэтому оговорки, описки и прочее – это не что иное по Фрейду как проекция из подсознательного в момент каких-то значимых ситуаций для конкретного человека", – сказал Александр Федорович.

Теорию Фрейда об оговорках и связанных с этим скрытых желаниях исследовали не один раз, и оказалось, что те, у кого, например, выше был уровень сексуального беспокойства, сделали больше всего оговорок с сексуальным подтекстом.

Впрочем, в этом случае нельзя сбрасывать со счетов "проблему белого медведя", которую первым подметил Лев Толстой. Она заключается в том, что если изо всех сил пытаться не думать о чем-нибудь, например, о сексе или о белом медведе, то в голову будет лезть только это. И не только в голову, но и на язык.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik