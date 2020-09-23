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Что означают "оговорки по Фрейду"
23 сентября 2020, 09:10 • 154 • Аналитика
Часто так бывает, что мы хотим сказать одно, а получается совсем другое. И ладно бы, если бы это были какие-нибудь безобидные вещи, а то ведь с языка срывается либо какая-то глупость, либо пошлость, которая может изменить представление о человеке и раскрыть его тайные желания. Особенно такие оговорки опасны, как известно, для политиков.
Так, например, случилось с Джорджем Бушем-старшим, когда он еще занимал пост вице-президента США. В прямом эфире на телевидении, рассказывая о политике в области сельского хозяйства, он неожиданно заявил, что "были и ошибки – обычный недостаток секса хозяйственной…то есть сельскохозяйственной политики". Эту знаменитую оговорку Бушу-старшему припоминали даже после ухода из Белого дома.
Сам Фрейд считал, что так человек проговаривается о своих скрытых желаниях или страхах. В книге "Психопатология обыденной жизни" он пишет, что любая обмолвка выдает внутренние желания или страхи человека, которые он в обычной жизни по разным причинам показать не может.
Случайные речевые ошибки глубоко сокрыты в нашем бессознательном, например, сексуальные желания, пояснил в интервью радио Sputnik психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
Теорию Фрейда об оговорках и связанных с этим скрытых желаниях исследовали не один раз, и оказалось, что те, у кого, например, выше был уровень сексуального беспокойства, сделали больше всего оговорок с сексуальным подтекстом.
Впрочем, в этом случае нельзя сбрасывать со счетов "проблему белого медведя", которую первым подметил Лев Толстой. Она заключается в том, что если изо всех сил пытаться не думать о чем-нибудь, например, о сексе или о белом медведе, то в голову будет лезть только это. И не только в голову, но и на язык.
Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
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