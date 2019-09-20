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Что означает заявление США о плане эффективной атаки на Калининград

20 сентября 2019, 17:54  •  170 • В России

Главком военно-воздушными силами США заявил 20 сентября, что разработан план прорыва системы противо-воздушной обороны России на Балтике:

- Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет сомнений, у нас есть план. В США постоянно обдумывают эти планы и при необходимости приведут их в действие.

Что следует из этого заявления?

А следует, например, что полеты самолетов НАТО в районе юго-восточной Балтики в последнее время имели разведывательный характер. Пилоты ВВС стран северо-атлантического альянса прощупывали, из каких точек северо-западного анклава России последует реакция на их приближение к воздушных рубежам страны. И какая именно — где и как заработают РЛС, поднимутся в воздух перехватчики, выйдут в море корабли с радио-электронным оборудованием подавления…

Следует также и то, что не россияне — американцы разрабатывают варианты наступательных действий на своего главного вероятного противника. И не стесняются об этом заявлять.

Полеты самолетов НАТО в районе юго-восточной Балтики в последнее время имели разведывательный характерФото: EAST NEWS

Реакция представителей России была быстрой.

Калиниградский губернатор Антон Алиханов напомнил про печальную участь тех, кто строил и пытался осуществить планы нападения на нашу страну. И сказал, что область — главная база Балтфлота, пребывающего в прекрасной форме.

Представители Минобороны РФ подтвердили, что самая западная область страны надежно защищена «от любых агрессивных планов» и назвали заявление Харригана легкомысленным.

Российский МИД в словах главкома американских ВВС обнаружил угрозу и признаки того, что заокеанский политбомонд слишком легко работает со сложными вопросами, следуя конъюнктуре.

Кстати, в Калининградской области несут службу не менее двух полков С-400 — одни они способны гарантировано сбить не менее 400 целей. Стоят там как минимум два полка С-300 — их дивизионы также «погасят» не менее 300 агрессивных гостей. Готовы к бою также дивизионы Буков, Панцирей и Торов. А надгоризонтальная радиолокационная станция большой дальности «Воронеж» способна обнаруживать пуски 500 объектов на дальности до 6000 км!

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