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Что означает заморозка накопительной части пенсии

21 декабря 2021, 16:40  •  74 • Политика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Рассказываем, что означает это решение.
Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий продолжение заморозки накопительной части пенсии, пишут РИА ФАН. Таким образом, накопительная часть пенсии в России будет заморожена ещё несколько лет - до 2024 года.
Подобная заморозка продлевалась и в прошлом году. А впервые подобное решение было принято в 2014 году.
Что означает заморозка накопительной части пенсии? То, что отчисления в размере 6 процентов от заработной платы граждан России пойдут в страховую часть, - это оплата пенсий сегодняшних пенсионеров. До так называемой заморозки эта часть средств шла в накопления работающих граждан. Можно было выбирать: направить часть в накопления или повысить свои баллы для расчёта размера пособия.

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