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Что означает вторая перестройка Путина

18 января 2020, 08:54  •  93 • Аналитика

Какое будущее сулит послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года? По сути, начинается «перестройка-2». Рассуждения о повышении благосостояния народа и демографии выступили информационным прикрытием для начала второй перестройки.


Вопрос собственности


Что можно выделить? «Кубышки» (Фонд национального благосостояния и т. д.) трогать не будут. Нет приоритетов государственных инвестиций и механизмом инвестиций «длинными» малопроцентными или беспроцентными деньгами, как было в СССР или есть в Китае. То есть финансово-экономическая политика будет прежней, что и подтвердил новый премьер М. Мишустин. Богатые продолжат богатеть, бедные (большая часть народа) – беднеть. Миллиардеров и мультимиллионеров станет больше, они будут ещё богаче. На фоне общего проседания народа в бедность и нищету.



Вопрос собственности (социальной справедливости) – ключевой для нынешней России, обойден стороной. «Мина», которую заложили под новую Россию в 1990-х годах, когда путем приватизации общенародную, государственную собственность передали кучке прохвостов, не обезврежена. А её взрыв может уничтожить не только либеральную Российскую Федерацию, но весь многотысячелетний русский мир.

Призыв расширить права муниципалитетов – органов народовластия, без изменения статьи 12 Конституции («Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти»), бессодержателен. Согласно статье 3 Конституции:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

В реальности же русский народ не имеет возможности реального народовластия ни через муниципальные органы (советы), ни через съезды, ни через парламент, ни через партии, которые обслуживают только интересы власти и крупного бизнеса.

Новый статус Госсовета, когда этот орган должен стать над законодательной, исполнительной и судебной властью, получить право выходить в парламент с законодательной инициативой и распоряжаться государственной собственностью, — это продолжение несменяемой власти одного человека в России и его «друзей» и партнеров. А итоги его 20-летнего правления в России весьма печальны. От разгрома образования, медицины и науки, промышленности до вымирания русского народа.

Часть президентских полномочий передается в парламент. Но при этом президент сохраняет контроль над правительством, судами, прокурорами и вооруженными силами. То есть создается двоевластие: президент и глава Госсовета. Это может в дальнейшем привести либо к дальнейшему снижению роли президента, либо к конфликту интересов, будут созданы предпосылки для госпереворота и революции.

Незыблемость 1 и 2 статей Конституции 1993 года, продемонстрированная президентом Путиным, означает сохранение установки на либерально-демократическое государство, республиканскую форму правления, «прав и свобод» и неизменность господства частной собственности. То есть РФ остаётся государством, где в основе прозападные принципы. Концептуально, идеологически, финансово-экономически Россия остаётся под Западом.

«Перестройка-2»


Таким образом, «перестройка-2» — это попытка Путина и его окружения сохранить прежний строй, несколько его модернизировать, сделать более устойчивым, чтобы пережить наступающую новую волну глобальной смуты с развитием сценария большой войны на Ближнем Востоке. При этом народу пообещали подачки. Ничего значимого, ни одного приоритета будущего России и народа. Попытки улучшить демографию, вызвать устойчивый рост населения некоторой материальной стимуляцией бессмысленны. Без осмысленного образа будущего, проекта и проекта развития, отказа от западного общества потребления и истребления (общества «золотого тельца»), Россия и дальше будет вымирать, и ещё быстрее.

Россия Путина остаётся в прошлом, выход из которого — гибель государства, цивилизации и народа в бушующем море глобальной смуты. Смена правительства означает только укрепление финансовой дисциплины внутри корпорации власти и денег. Для выполнения социальных обязательств, национальных проектов нужны деньги. У богатых их брать не будут. Маркеры этого: Мишустин выступил против отмены людоедской пенсионной реформы, против ввода прогрессивного налога и за ужесточение финансового контроля над гражданами. При незыблемости приватизированной (сворованной у народа) собственности вся финансовая нагрузка снова ляжет на российских граждан, которые не принадлежат к касте имущих.

Также возрастает вероятность «войны элит» в России с перераспределением собственности и финансовых потоков. Тут проглядывается два ведущих сценария. Первый – разгром условных либералов (клана Медведева). Президент и новый премьер, опираясь на силовиков, «отожмут» собственность и переключат на себя финансовые потоки части российской «элиты», которая ориентируется на либерально-демократическое крыло глобальной элиты (включая демократов США). Второй – берут вверх либералы во главе с Кудриным, Медведевым и Чубайсом. И «перестраивают» Россию под себя, продолжая её «оптимизацию» (утилизацию). Медведев в этом сценарии — кандидат на роль нового президента.
Самсонов Александр

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