Что означает совместное заявление пяти ядерных держав о недопущении войны между ними?

Ура, началась разрядка! – примерно так комментируют заявление большинство аналитиков. А раз воевать друг с другом ядерные державы не собираются, стало быть, нет и угрозы глобальной войны! Как бы всё так – да не совсем.

Документ подписали по инициативе России, а обнародовать его должны были на отложенной из-за пандемии конференции о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке 4 января – но сделали это днём раньше. Не иначе как припекло. В Китае соглашение назвали историческим, а за океаном и вовсе провозгласили новый международный формат «Большой ядерной пятёрки». С возможностью присоединения к подписантам (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) Индии, Пакистана и Северной Кореи. А то и Израиля с Ираном. Здорово, конечно, что обладатели ядерного оружия во весь голос объявили об отсутствии планов его применить, вот только это вовсе не означает, что никакой большой войны теперь не предвидится. Скорее поспешное обнародование совместного коммюнике говорит об ином – в назревших военных конфликтах стороны, обладающие ядерным оружием, намерены воздержаться от его применения, понимая опасность последствий.

А теперь очертим контекст. В наступившем году «боевую группировку передового присутствия» НАТО в Латвии вместо канадцев возглавили албанцы. Для Тираны Москва – безусловный враг ещё со времён «ренегатства» Хрущёва. В представлении большинства албанцев именно Россия не позволяет Албании с Косово устроить как бы само собой разумеющийся аншлюс, ибо Запад-то будет не против, а Сербия – кто её вообще станет спрашивать?! Именно «боевой группировке передового присутствия» предстоит принимать военные решения в случае «российской агрессии» в Прибалтике, и если решения канадцев, определённо, были бы сдержанными, то албанцы настроены диаметрально противоположно. Американский журнал The National Interest тем временем сообщает, что итогом январских российско-американских переговоров о гарантиях стратегической стабильности может стать выход из НАТО Эстонии, Латвии и Литвы. Но дело это нескорое, так что «боевой группировке передового присутствия», как ни крути, предстоит задержаться в Прибалтике на какое-то время. А тем временем госсекретарь США проводит встречу с министрами иностранных дел «Бухарестской девятки» (республики Прибалтики, Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия), указывая на необходимость «решительной позиции НАТО в части коллективной защиты своих союзников». И весь этот контекст едва ли позволяет говорить о разрядке – скорее наоборот. Просто американцы с англичанами делают шаг в сторону – мол, мы и не помышляем о том, чтобы воевать с Россией. Раз у нас ядерные арсеналы, то мы не вправе так рисковать! Но вот албанцам и «Бухарестской девятке» никто не запретит проявить «решительную позицию» в рамках «коллективной защиты» от России – к примеру, на украинском направлении. А на «красную кнопку» мы, так и быть, не нажмём. Впрочем, у совместного заявления пяти ядерных держав есть и иная подоплёка. Зачем же он понабился?

Версия 1 – Пекин и Вашингтон договорились касательно Тайваня

Напряжённость в Южно-Китайском море не спадает уже несколько лет. «Бахнуть» при этом могут как китайцы, так и американцы, ресурсов хватает. При этом решимость Поднебесной вернуть Тайбэй «в родную гавань» нарастает день ото дня, и председатель Си говорит открытым текстом, что произойдёт это не сегодня завтра. Американцы же, в свою очередь, явно не настроены вот прямо сейчас или завтра идти и воевать с Китаем из-за Тайваня (имеется немало других поводов, но все они не требуют немедленного реагирования). Неподходящие времена. То, что американские партнёры запросто могут слить Тайвань, и так было понятно, но осторожным китайцам, не стремящимся явить миру сомнительную боеспособность НОАК, позарез были нужны гарантии от США. Теперь, после «пятистороннего меморандума», они, по сути, получены. Можно возвращать Тайвань, не опасаясь начала большой войны.

Версия 2 – Пекин принуждает к миру Дели и Исламабад

Наибольший резонанс пятисторонний меморандум вызвал в Китае. И неспроста, ведь Поднебесная – главный его выгодополучатель. Помимо решения проблемы Тайваня меморандум позволит китайцам использовать его как приглашение для Индии и Пакистана. С недавних пор пакистанцы – фактические союзники китайцев, а с Дели у Пекина, напротив, всё больше проблем и расхождений. Случись у индусов с пакистанцами обострение (а для чего ещё им понадобилось обзаводиться ядерными боеголовками?!), и китайцы могут оказаться втянутыми в совершенно ненужный им военный конфликт. И одно дело воевать палками (с индусами, если что, китайцы именно так и воюют – пока, намеренно не доводя до греха), а другое – ядерными ракетами, пусть даже «тактическими». Дело за малым – убедить двух заклятых врагов (в недавнем прошлом – две части одной страны, кстати) присоединиться к «пятёрке».

Версия 3 – США и Старая Европа отворачиваются от Украины

Как известно, Россия буквально припёрла к стене «коллективный Запад», добиваясь гарантий ненападения. На январь запланировано великое множество консультаций, ведь Москва на сей раз чётко очертила временные рамки. Предупредив, что затягивание с коллективным решением вопроса о безопасности приведёт к односторонним решениям с нашей стороны. Совместное заявление по ядерной проблематике позволяет Западу сделать шаг в сторону, предоставив «разбираться» с Россией младоевропейцам и Украине. Для последней это ещё и сигнал – Запад не станет воевать за вашу «незалежность». Показательно, как украинские издания трактуют пятисторонний меморандум именно как то, что Америка и Старая Европа отворачиваются от Киева, предлагая противостоять «российской агрессии» собственными силами или совместно с бывшими странами Варшавского договора.

Константин Бондаренко Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kost_Bondarenko.jpg