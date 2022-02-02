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Что означает полёт трёх самолетов "Судного дня" в США? Эксперт дал ответ
02 февраля 2022, 18:35 • 44 • Политика
СШа подняли в воздух сразу три самолета "Судного дня". Эксперт из Франции дал пояснения.
Директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе пояснил, что может означать подъем в воздух 2 февраля сразу трех самолетов "Судного дня" в США.
"Этим утром (07:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", - заявил бывший высокопоставленный офицер разведки Франции.
Данные были взяты с авиасервиса Flightradar. Денесе подчеркнул, что этот тип самолетов является специфичным, и полеты таких самолетов происходят ежедневно, но сразу три самолета - это необычно.
"...Заставляет задуматься о послании, адресованном Москве... Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", - цитирует РИА Новости слова офицера.
Однако он отметил, что этот сигнал - не более, чем "жестикуляция" США.
Самолёты Boeing E-6B Mercury ВМС США являются воздушными командными пунктами в случае нанесения ядерного удара.
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