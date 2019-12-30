Что оставил 2019 год в истории мировой и отечественной • 8 • Аналитика

Уходит в историю еще один год нашей жизни. Попробуем вспомнить, что же значимого он принес, что оставит его в истории мировой и отечественной?



Сначала о войне и воинах

Поскольку издание наше носит название «Военное обозрение», правильным будет начать с военных итогов уходящего года.







Большой войны не случилось, что очень хорошо. Маленькие войны не закончились, что очень плохо.



Были и поражения, но были и победы. Чего стоит один грандиозный прорыв с поставкой Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400!



Скандал на весь мир, пощечина американскому руководству, серьезная трещина между двумя союзниками по НАТО и большая победа российского военпрома: если его продукцию начали покупать страны НАТО и союзники США, это говорит о многом! Да и рынок новый, похоже, найден, и рынок привлекательный: Турция — страна состоятельная, армия у нее большая, стремление к постоянному довооружению и перевооружению также присутствует.



В 2019 году ушел в прошлое Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) между США и Россией, ограничивавший размещение ракет в Европе. Это решение, по сути, было весьма символичным, хотя американцы особо и не скрывали, что давно ведут новые разработки. Все же демонстративное расторжение Договора подтвердило курс США на новую гонку вооружений – не скрытую, а вполне себе официальную.



Сирия. Здесь несколько важнейших событий. Во-первых, это начало вывода американских войск. Дональд Трамп все же добился своего и за малым не отдал союзников-курдов на съедение своему оппоненту – «султану» Эрдогану.



Фактически вывод войск – признание бессилия США в этом конфликте. Кашу заварили, а съесть не сумели. И поделом. Уходя из Сирии, Америка признает, что ближневосточное направление более не является для нее наиболее приоритетным. А кто приходит на смену? Россия и в меньшей степени Турция, которая не стала медлить и ввела свои войска в пограничные районы.





Во-вторых, террористов продолжают теснить по всем направлениям. Фактически именно российские вооруженные силы в 2019 году позволили сирийскому правительству вернуть значительную часть территории страны под контроль Дамаска.



Во внутренней военной политике также много позитивных моментов: российская армия продолжает получать новые образцы вооружения, но есть и свои ложки дегтя.



Так, сильнейшим ударом по репутации армии стала трагедия в воинской части в Забайкалье, где рядовой Шамсудинов расстрелял восемь сослуживцев. Казалось, что с подобными эксцессами в вооруженных силах покончено, ан нет, не все так гладко в нашей родной армии. Шойгу, конечно, дежурные меры принял: в многодневные караулы будут ходить контрактники, только вряд ли это повлияет на общий порядок в войсках.



Большие экономические победы и большие социальные поражения

Их несколько и почти все они – в сфере транспорта и коммуникаций. Во-первых, в 2019 году был завершен газопровод «Сила Сибири», по которому голубое топливо потечет в Китай. Поднебесная – очень объемный рынок для российского газа.



Во-вторых, почти завершены газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток 2». По СП-2 страсти кипели весь год. Кто только не пытался при покровительстве США строить помехи российскому газопроводу, но в конечном итоге здравый смысл победил и сдалось даже Королевство Датское, дав согласие на строительство газопровода.







Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева» официально открыта 27 ноября 2019 года. Теперь из Петербурга в Москву можно будет попасть еще быстрее. Правда, Россия к двум столицам и промежутку между ними не сводится. Но и здесь правительство не оплошало.





Как обещали, запустили движение поездов по Крымскому мосту. Теперь в Симферополь и Севастополь можно будет приехать на поезде. В Крым составы отправятся сразу из нескольких крупных городов России. Для полуострова это – колоссальный плюс в плане экономического развития, строительства новой инфраструктуры, привлечения туристов и новых жителей.



А вот в сфере социальной не все столь хорошо складывается. 1 января 2019 года вступил в силу пресловутый закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста. В конечном итоге россияне будут выходить на пенсию в 60 и 65 лет. И это при том, что большинство российских мужчин едва перешагивает 65-летний рубеж и отправляется на вечный покой, а многие и вообще не доживают до такого возраста.



Пенсионная реформа – самый жесткий просчет власти, принесший ей и колоссальные имиджевые потери. Как бы не пытались экономисты объяснить необходимость повышения пенсионного возраста для простых россиян, сделать это весьма сложно, особенно если учесть растущую социальную поляризацию, сопротивление введению прогрессивной шкалы налогообложения. Вот будет толстая тетенька из федерального ведомства, проработавшая с бумажками, пусть и в рубашечке с погонами, в 40 лет выходить на пенсию, и неплохую при этом, а дяденька в свои 64 трудится на производстве. Справедливо?



Однако какого-то массового взрыва социального возмущения пенсионная реформа не вызвала. На улицы население выходить в массовом порядке не стало. Хорошо ли это? Может и да, а может и нет, поскольку сигнализирует об еще одном очень тревожном моменте: социологи пишут, что значительная часть молодежи вообще не рассчитывает прожить до 60-65 лет, поэтому и пенсионной реформой как таковой не интересуется. Оптимисты же считают, что сумеют собрать «на пенсию» своими силами, не завися от государства.



Повышение НДС с 18% на 20% неизбежно отразится на росте стоимости товаров и услуг, поскольку предприниматель своего не упустит. И это тоже не есть хорошо. Население и так покупает все меньше и дешевле, поскольку покупательная способность падает, а здесь еще вот таким способом «подсобили».





Получается, что на одном полюсе – «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток 2», продажа С-400 Турции и победы в Сирии, а на другом –негазифицированные населенные пункты, беднеющее население, ранняя смертность. Наличие двух детей автоматически перебрасывает в разряд бедняков даже тех людей, чьи заработные платы весьма высоки по российским меркам. Вроде и растет, развивается Россия, но для кого, если базовый слой населения живет совсем не хорошо?



Еще одна и очень тревожная проблема – отсутствие у народа внятного понимания, куда и зачем движется наша страна. Нет идеологии, нет парадигмы развития. Ура-патриотическими лозунгами реальную идеологию и программу не заменить, а отсутствие сменяемости элит и перекрытые вертикальные лифты начинают напрягать даже убежденных патриотов. Каким бы эффективным руководителем ни был Владимир Владимирович, но всему есть пределы и человеческой жизни в том числе тоже. А кто преемник? Где он? Среди кого и по каким критериям его отбирать? На эти вопросы тоже никто не сможет дать внятного ответа.



О страшном и грустном

Сразу целым рядом громких и крайне циничных преступлений отметился 2019 год, особенно его вторая половина. И это – не только расстрел рядовым своих сослуживцев в Забайкалье. В Саратове задушена 9-летняя девочка, на свою беду проходившая мимо гаражей, где чем-то не понравилась 35-летнему Михаилу Туватину, ранее судимому. Этот дикий случай заставил множество людей заговорить о возрождении смертной казни, как и трагедия в детском саду в Нарьян-Маре. Там над шестилетним мальчиком расправился хронический алкоголик Денис Поздеев. Стабильным курсом Порошенко. Зеленский не оправдал ожиданий общества



В Санкт-Петербурге 63-летний доцент университета, блестящий ученый-историк и мэтр российского военно-исторического движения жестоко расправляется со своей 24-летней подругой, расчленяет ее тело и попадается при попытках избавиться от останков несчастной девушки. Что это – всеобщее помешательство?



В Совете Федерации появился законопроект о семейно-бытовом насилии. Весьма спорный, поскольку предполагает повышенное внимание государства к табуированной прежде семейной сфере. Семья в России всегда считалась делом приватным, лезть в отношения мужа и жены, родителей и детей никто не спешил и не стремился.



Теперь ситуация может измениться. Например, могут быть введены новые для России категории о защитном предписании, которые запрещают домашнему тирану приближаться к своей жертве, проживать с ней на одной территории и даже поддерживать связь по телефону или интернету.



Общественность, как православно-консервативная, так и феминистическая, всполошилась не на шутку. Феминисткам законопроект кажется чересчур гуманным к домашним агрессорам, а консерваторы убеждены, что он направлен на разрушение семейных ценностей. Хотя о каких семейных ценностях можно говорить там, где один из супругов систематически унижает и третирует другого, родители издеваются над детьми или старики становятся жертвой обструкции более молодых родственников?



Владимир Путин, кстати, сказал, что к законопроекту у него отношение двойственное, а это означает не менее чем его дополнительную доработку. Ведь слово президента в данном случае станет основным аргументом. И, конечно, оно перевесит мнения представителей полярных лагерей – либерально-феминистического и православно-консервативного.



И немного о грустном. В 2019 году не стало нескольких знаковых для нашей страны людей. Ушли актеры Владимир Абрамович Этуш, Элина Авраамовна Быстрицкая, Алексей Иванович Булдаков, режиссеры Марк Анатольевич Захаров, Марлен Мартынович Хуциев, Георгий Николаевич Данелия, ученый Жорес Иванович Алферов, космонавты Валерий Федорович Быковский, Андрей Архипович Леонов, певец Вилли (Вилен Иванович) Токарев.



Из политиков самые яркие личности, ушедшие в этом году: Юрий Михайлович Лужков, Анатолий Иванович Лукьянов. Разбился на мотоцикле яркий журналист Сергей Доренко. Ушел из жизни в этом году и Алексей Алексеевич Кадочников – основатель собственной системы рукопашного боя. Список можно было бы продолжать и продолжать, но все же наша статья не некролог. Однако уход столь знаковых людей нельзя было не отметить.



Что принесет нам новый, 2020 год, мы пока еще не знаем. Но догадываемся, что будет он не менее, а более напряженным, чем год уходящий. Мировая обстановка останется накаленной, социально-экономическое положение населения лучше станет едва ли. А главное – вопрос о строительстве будущего нашей страны, об ее идеологии, о том, кто встанет у руля после ухода действующего президента и станет ли народ жить лучше, остается открытым.



С наступающим Новым годом, уважаемые читатели! Уходит в историю еще один год нашей жизни. Попробуем вспомнить, что же значимого он принес, что оставит его в истории мировой и отечественной?Поскольку издание наше носит название «Военное обозрение», правильным будет начать с военных итогов уходящего года.Большой войны не случилось, что очень хорошо. Маленькие войны не закончились, что очень плохо.Были и поражения, но были и победы. Чего стоит один грандиозный прорыв с поставкой Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400!Скандал на весь мир, пощечина американскому руководству, серьезная трещина между двумя союзниками по НАТО и большая победа российского военпрома: если его продукцию начали покупать страны НАТО и союзники США, это говорит о многом! Да и рынок новый, похоже, найден, и рынок привлекательный: Турция — страна состоятельная, армия у нее большая, стремление к постоянному довооружению и перевооружению также присутствует.В 2019 году ушел в прошлое Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) между США и Россией, ограничивавший размещение ракет в Европе. Это решение, по сути, было весьма символичным, хотя американцы особо и не скрывали, что давно ведут новые разработки. Все же демонстративное расторжение Договора подтвердило курс США на новую гонку вооружений – не скрытую, а вполне себе официальную.Сирия. Здесь несколько важнейших событий. Во-первых, это начало вывода американских войск. Дональд Трамп все же добился своего и за малым не отдал союзников-курдов на съедение своему оппоненту – «султану» Эрдогану.Фактически вывод войск – признание бессилия США в этом конфликте. Кашу заварили, а съесть не сумели. И поделом. Уходя из Сирии, Америка признает, что ближневосточное направление более не является для нее наиболее приоритетным. А кто приходит на смену? Россия и в меньшей степени Турция, которая не стала медлить и ввела свои войска в пограничные районы.Во-вторых, террористов продолжают теснить по всем направлениям. Фактически именно российские вооруженные силы в 2019 году позволили сирийскому правительству вернуть значительную часть территории страны под контроль Дамаска.Во внутренней военной политике также много позитивных моментов: российская армия продолжает получать новые образцы вооружения, но есть и свои ложки дегтя.Так, сильнейшим ударом по репутации армии стала трагедия в воинской части в Забайкалье, где рядовой Шамсудинов расстрелял восемь сослуживцев. Казалось, что с подобными эксцессами в вооруженных силах покончено, ан нет, не все так гладко в нашей родной армии. Шойгу, конечно, дежурные меры принял: в многодневные караулы будут ходить контрактники, только вряд ли это повлияет на общий порядок в войсках.Их несколько и почти все они – в сфере транспорта и коммуникаций. Во-первых, в 2019 году был завершен газопровод «Сила Сибири», по которому голубое топливо потечет в Китай. Поднебесная – очень объемный рынок для российского газа.Во-вторых, почти завершены газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток 2». По СП-2 страсти кипели весь год. Кто только не пытался при покровительстве США строить помехи российскому газопроводу, но в конечном итоге здравый смысл победил и сдалось даже Королевство Датское, дав согласие на строительство газопровода.Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева» официально открыта 27 ноября 2019 года. Теперь из Петербурга в Москву можно будет попасть еще быстрее. Правда, Россия к двум столицам и промежутку между ними не сводится. Но и здесь правительство не оплошало.Как обещали, запустили движение поездов по Крымскому мосту. Теперь в Симферополь и Севастополь можно будет приехать на поезде. В Крым составы отправятся сразу из нескольких крупных городов России. Для полуострова это – колоссальный плюс в плане экономического развития, строительства новой инфраструктуры, привлечения туристов и новых жителей.А вот в сфере социальной не все столь хорошо складывается. 1 января 2019 года вступил в силу пресловутый закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста. В конечном итоге россияне будут выходить на пенсию в 60 и 65 лет. И это при том, что большинство российских мужчин едва перешагивает 65-летний рубеж и отправляется на вечный покой, а многие и вообще не доживают до такого возраста.Пенсионная реформа – самый жесткий просчет власти, принесший ей и колоссальные имиджевые потери. Как бы не пытались экономисты объяснить необходимость повышения пенсионного возраста для простых россиян, сделать это весьма сложно, особенно если учесть растущую социальную поляризацию, сопротивление введению прогрессивной шкалы налогообложения. Вот будет толстая тетенька из федерального ведомства, проработавшая с бумажками, пусть и в рубашечке с погонами, в 40 лет выходить на пенсию, и неплохую при этом, а дяденька в свои 64 трудится на производстве. Справедливо?Однако какого-то массового взрыва социального возмущения пенсионная реформа не вызвала. На улицы население выходить в массовом порядке не стало. Хорошо ли это? Может и да, а может и нет, поскольку сигнализирует об еще одном очень тревожном моменте: социологи пишут, что значительная часть молодежи вообще не рассчитывает прожить до 60-65 лет, поэтому и пенсионной реформой как таковой не интересуется. Оптимисты же считают, что сумеют собрать «на пенсию» своими силами, не завися от государства.Повышение НДС с 18% на 20% неизбежно отразится на росте стоимости товаров и услуг, поскольку предприниматель своего не упустит. И это тоже не есть хорошо. Население и так покупает все меньше и дешевле, поскольку покупательная способность падает, а здесь еще вот таким способом «подсобили».Получается, что на одном полюсе – «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток 2», продажа С-400 Турции и победы в Сирии, а на другом –негазифицированные населенные пункты, беднеющее население, ранняя смертность. Наличие двух детей автоматически перебрасывает в разряд бедняков даже тех людей, чьи заработные платы весьма высоки по российским меркам. Вроде и растет, развивается Россия, но для кого, если базовый слой населения живет совсем не хорошо?Еще одна и очень тревожная проблема – отсутствие у народа внятного понимания, куда и зачем движется наша страна. Нет идеологии, нет парадигмы развития. Ура-патриотическими лозунгами реальную идеологию и программу не заменить, а отсутствие сменяемости элит и перекрытые вертикальные лифты начинают напрягать даже убежденных патриотов. Каким бы эффективным руководителем ни был Владимир Владимирович, но всему есть пределы и человеческой жизни в том числе тоже. А кто преемник? Где он? Среди кого и по каким критериям его отбирать? На эти вопросы тоже никто не сможет дать внятного ответа.Сразу целым рядом громких и крайне циничных преступлений отметился 2019 год, особенно его вторая половина. И это – не только расстрел рядовым своих сослуживцев в Забайкалье. В Саратове задушена 9-летняя девочка, на свою беду проходившая мимо гаражей, где чем-то не понравилась 35-летнему Михаилу Туватину, ранее судимому. Этот дикий случай заставил множество людей заговорить о возрождении смертной казни, как и трагедия в детском саду в Нарьян-Маре. Там над шестилетним мальчиком расправился хронический алкоголик Денис Поздеев.В Санкт-Петербурге 63-летний доцент университета, блестящий ученый-историк и мэтр российского военно-исторического движения жестоко расправляется со своей 24-летней подругой, расчленяет ее тело и попадается при попытках избавиться от останков несчастной девушки. Что это – всеобщее помешательство?В Совете Федерации появился законопроект о семейно-бытовом насилии. Весьма спорный, поскольку предполагает повышенное внимание государства к табуированной прежде семейной сфере. Семья в России всегда считалась делом приватным, лезть в отношения мужа и жены, родителей и детей никто не спешил и не стремился.Теперь ситуация может измениться. Например, могут быть введены новые для России категории о защитном предписании, которые запрещают домашнему тирану приближаться к своей жертве, проживать с ней на одной территории и даже поддерживать связь по телефону или интернету.Общественность, как православно-консервативная, так и феминистическая, всполошилась не на шутку. Феминисткам законопроект кажется чересчур гуманным к домашним агрессорам, а консерваторы убеждены, что он направлен на разрушение семейных ценностей. Хотя о каких семейных ценностях можно говорить там, где один из супругов систематически унижает и третирует другого, родители издеваются над детьми или старики становятся жертвой обструкции более молодых родственников?Владимир Путин, кстати, сказал, что к законопроекту у него отношение двойственное, а это означает не менее чем его дополнительную доработку. Ведь слово президента в данном случае станет основным аргументом. И, конечно, оно перевесит мнения представителей полярных лагерей – либерально-феминистического и православно-консервативного.И немного о грустном. В 2019 году не стало нескольких знаковых для нашей страны людей. Ушли актеры Владимир Абрамович Этуш, Элина Авраамовна Быстрицкая, Алексей Иванович Булдаков, режиссеры Марк Анатольевич Захаров, Марлен Мартынович Хуциев, Георгий Николаевич Данелия, ученый Жорес Иванович Алферов, космонавты Валерий Федорович Быковский, Андрей Архипович Леонов, певец Вилли (Вилен Иванович) Токарев.Из политиков самые яркие личности, ушедшие в этом году: Юрий Михайлович Лужков, Анатолий Иванович Лукьянов. Разбился на мотоцикле яркий журналист Сергей Доренко. Ушел из жизни в этом году и Алексей Алексеевич Кадочников – основатель собственной системы рукопашного боя. Список можно было бы продолжать и продолжать, но все же наша статья не некролог. Однако уход столь знаковых людей нельзя было не отметить.Что принесет нам новый, 2020 год, мы пока еще не знаем. Но догадываемся, что будет он не менее, а более напряженным, чем год уходящий. Мировая обстановка останется накаленной, социально-экономическое положение населения лучше станет едва ли. А главное – вопрос о строительстве будущего нашей страны, об ее идеологии, о том, кто встанет у руля после ухода действующего президента и станет ли народ жить лучше, остается открытым.С наступающим Новым годом, уважаемые читатели! Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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