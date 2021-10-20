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Что осталось за закрытыми дверями: Лавров проводит переговоры с участниками "Талибана"* в Москве

20 октября 2021, 13:25  •  65 • Политика
В Москве проходят переговоры главы МИД России Серея Лаврова с представителями движения "Талибан"*.
В Москву в понедельник на переговоры, касающиеся ситуации в Афганистане, прибыла делегация от "Талибана".
Переговоры пройдут в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Гости намерены провести ряд двусторонних встреч.
Представитель движения Хайрулла Хайрхах заявил на вопрос о намерении вести переговоры: "Да, почему нет?"
Представители исламского движения намерены на переговорах обсудить военно-политическую обстановку в республике после захвата талибами* власти, формирование кабмина из всех сил Афганистана, а также гуманитарное содействие.
В МИД России подчеркнули, что на встречу в Москву пригласили только талибов, представители движения сопротивления в Панджшерском ущелье не будут участвовать в переговорах. Также не ожидается участия экс-президента страны Хамида Карзая и председателя Высшего совета по нацпримирению Абдуллы Абдуллы.
После вывода войск США летом 2021 года власть в стране захватили представители движения "Талибан".
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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