Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война в Сирии: список желающих разделить страну на враждующие части
«Это необходимый проект»: каковы перспективы завершения строительства «Северного...
Стена Трампа за счет Пентагона: битва продолжается
Только "папа" и "мама": "Двуглавый орёл" поддержал...
Главная / В России

Что, опять? Каждый новый глава Украины хочет построить на Донбассе "город- сад"

15 февраля 2020, 14:39  •  38 • В России

Периодически, особенно, когда Украина в очередной раз получает по зубам, пытаясь вернуть Донбасс в киевское стойло, в Незалежной наблюдается обострение мечтаний о мире и о возвращении раскаявшихся «блудных шахтеров» и даже крымчан добровольно и единогласно осознавших ошибочность своих предыдущих решений. Легенды об этом рассказывают политологи, мифы продуцируют лидера партий, и даже люди, стоящие во главе государства, нет-нет, да и позволят себе (и даже публично) подобную слабость. Не исключение и нынешний президент Зеленский вместе с членами своей команды.

- Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль, - объявил он на встрече с чиновниками «представительства президента в АР Крым» (на самом деле не имеющем к Крыму никаккого отношения, кроме названия) о планах с помощью Турции построить чудо-городок в Геническом районе Херсонской области для уехавших с полуострова примерно 500 семей крымских татар. - Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома.

Те внимали… Некоторым наверняка это показалось уже смутно знакомым, где-то услышанным, причем достаточно давно…

«Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно…

- Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».

Не первый раз и не последний на Украине озвучивают такие планы. Даже не планы, а мечты.

- Мы должны сделать из Донбасса, из места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край. Где будет развиваться экономика. Есть такая мечта. После войны мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб. Завести новые технологии, новые бизнесы. Это наша территория, и она заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь, - а это уже не Зеленский, это его новый глава администрации, вернее, по-новому, глава Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Подобными мриями в свое время делились и Порошенко («наши дети будут ходить в школы, а их (Донбасса) сидеть в подвалах»), и непонятно где находящийся экс-премьер «кролик» Арсений Яценюк, и многие, многие другие.

Идею создания «утопии», «города-сада» на отдельно взятой территории высмеяли многие представители украинского политикума. Особенно, лишившиеся государственных постов (они как-то после отставки начинают понемногу умнеть, вот и экс-министр инфраструктуры Омелян больше не грезит гиперлупой, а ведь как дышал! – прим. авт.). Что, в общем-то, предсказуемо, поскольку «сексуальные отношения земноводных и пресмыкающихся», то есть сторонников Зеленского и так называемых «порохоботов» сейчас в самом разгаре «сезона спаривания». Бывший глава все того же фейкового «представительства президента в АР Крым» Борис Бабин в открытую издевается: «Уже пять лет меняются различные высокие должностные лица, но почти каждый из них рано или поздно начинает рассказывать о необходимости строительства рядом с полуостровом какой-то маленькой утопии или отдельно взятого коммунизма. Где для переселенцев все почти как в сказке. Причем, утопию построить желается обязательно в Геническом районе Херсонской области. Часто рассказывают и о хороших иностранных партнерах, которые позволят построить там дома для этого маленького Парадиза».

- Раньше, года три подряд, речь шла о тысяче квартир от хороших турецких друзей (самим нам, видимо, на это гроши выделять как-то некошерно), а сейчас слышим о пятистах. Почему-то при этом забывают, что на фоне тотального упадка соответствующей территории эта «космическая станция добра» будет выглядеть несколько странно, - продолжает издеваться Бабин над Зеленским и его командой в своем блоге. - Очень скоро счастливые жители домов в местности, где нет никакой работы, перспективы, государственной власти, должной обороны и безопасности, а есть только бандиты, в том числе этнические, пророссийские чиновники, экономическая безнадежность и российские штыки за Сивашом – станут несколько, мягко говоря, маргинализированными.

Собственно говоря, подобный modus operandi совсем даже и не на Украине изобрели. Сначала, помнится, Кишинев мечтал, как Приднестровье ринется в, пусть и не братские, но объятия Молдовы после того, как она чудным лебедем взмоет в небеса, являя собой пример экономического чуда. Не сложилось ни с чудом, ни с полетом. До недавних пор Молдова оставалась самым бедным государством Европы, но сейчас уже уверенно спорит за это место с Украиной. Потом, помнится, неистовый Михо Саакашвили попытался вызвать острое чувство зависти у жителей Южной Осетии, выстроив в пограничной с грузинской стороны деревне Тамарашени «витрину» Грузии – в деревушке с населением менее тысячи жителей в кратчайшие сроки возвели развлекательный центр, новую школу, кинотеатр, и т.д. Мол, смотрите, какой государственной заботы вы лишились, выбрав свою независимость. Острое чувство зависти к жителям Тамарашени, правда, удалось возбудить не у осетин, справедливо посчитавших все это показухой, специально на них рассчитанной, а у собственных грузинских сограждан в других населенных пунктах республики.

Но Саакашвили хоть построил эту показуху, несмотря на весь общий идиотизм замысла (надо быть полным дебилом, чтобы после крови и смертей мирных жителей всерьез рассчитывать заманить людей витриной с чупа-чупсами, или же это расчет на таких же дебилов). На Украине же, сколько бы ни озвучивали идею: «Мы как заживем сейчас, все нам обзавидуются и кинутся с просьбами взять к себе», - так ничего ровным счетом и не происходит. Дальше маниловских мечтаний ничего не движется, несмотря даже на изначальную порочность идеи. Почему? Ответ на это дан все тем же великим комбинатором в тех же «Двенадцати стульях».

- Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто.

Замените «васюкинцев» на другое слово, и сами поймете, какой сладкой музыкой ласкает ухо незалежного свидомого патриота это звучание. В данном случае, денег должны дать турки. Желательно, чтобы и построили тоже они. В иных случаях дать денег и все сделать – обязанность других стран. Не забудьте еще репарации от Росси за «победу Украины над страной-агрессором» и так далее. И ведь ждут, надеются и верят. И в третий раз пойдут за елк…, пардон, на майдан. Особенно, если кто денежек даст.

И – да. В заключение. Владимир Александрович Зеленский! Разули бы вы глаза вместе со своей командой. «Заправки, школы, детсады, дома» и многое, многое другое – все это в Крыму есть. Как и новый мост, кстати. И новые дороги. Есть, и строится дальше и больше. И будет продолжать строиться и делаться. Российскими гражданами Крыма и приехавшими на заработки на полуостров гражданами Украины. И, заметьте, без ожидания всяких там турок, американцев и т.д. а вам там остается только помечтать. Говорят, не вредно, в общем-то.

РЕАКЦИЯ

Лучше пусть воду пустят: В Крыму ответили на инициативу Зеленского построить «город-сад» в Херсонской области

Политолог предположил, что дальше слов реализация проекта на Украине не продвинется (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 19:09
Из 144 тысяч красноармейцев, освобождавших Ростов-на-Дону в 1943 году, осталось четверо
14 февраля 2020, 15:54
Правительство вернет в Россию импортные препараты для лечения онкобольных
15 февраля 2020, 12:54
Новое дело: Грачья Арутюнян, отсидевший несколько лет за ДТП с 18 погибшими, обвиняется в вождении без прав
15 февраля 2020, 14:39
«Прицельно обстреливали больше полутора часов»: Украинский снайпер в Донецке ранил мужчину
15 февраля 2020, 14:39
Что, опять? Каждый новый глава Украины хочет построить на Донбассе "город- сад"
14 февраля 2020, 20:39
«Должны быть доступны»: правительство рассмотрит возможность снятия ограничений на закупки лекарств для онкобольных
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных призывов в Белоруссии привёл Безпалько
09 февраля 2020, 10:54
Следующая война будет с Польшей. Топливная
14 февраля 2020, 07:39
Аналогов нет: в США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с российскими пилотами - СМИ
13 февраля 2020, 18:54
На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
11 февраля 2020, 03:24
Почему Москва не ставит Украину на место
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.