Что, опять? Каждый новый глава Украины хочет построить на Донбассе "город- сад"

Периодически, особенно, когда Украина в очередной раз получает по зубам, пытаясь вернуть Донбасс в киевское стойло, в Незалежной наблюдается обострение мечтаний о мире и о возвращении раскаявшихся «блудных шахтеров» и даже крымчан добровольно и единогласно осознавших ошибочность своих предыдущих решений. Легенды об этом рассказывают политологи, мифы продуцируют лидера партий, и даже люди, стоящие во главе государства, нет-нет, да и позволят себе (и даже публично) подобную слабость. Не исключение и нынешний президент Зеленский вместе с членами своей команды.

- Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль, - объявил он на встрече с чиновниками «представительства президента в АР Крым» (на самом деле не имеющем к Крыму никаккого отношения, кроме названия) о планах с помощью Турции построить чудо-городок в Геническом районе Херсонской области для уехавших с полуострова примерно 500 семей крымских татар. - Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома.

Те внимали… Некоторым наверняка это показалось уже смутно знакомым, где-то услышанным, причем достаточно давно…

«Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно…

- Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира».

Не первый раз и не последний на Украине озвучивают такие планы. Даже не планы, а мечты.

- Мы должны сделать из Донбасса, из места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край. Где будет развиваться экономика. Есть такая мечта. После войны мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб. Завести новые технологии, новые бизнесы. Это наша территория, и она заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь, - а это уже не Зеленский, это его новый глава администрации, вернее, по-новому, глава Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

Подобными мриями в свое время делились и Порошенко («наши дети будут ходить в школы, а их (Донбасса) сидеть в подвалах»), и непонятно где находящийся экс-премьер «кролик» Арсений Яценюк, и многие, многие другие.

Идею создания «утопии», «города-сада» на отдельно взятой территории высмеяли многие представители украинского политикума. Особенно, лишившиеся государственных постов (они как-то после отставки начинают понемногу умнеть, вот и экс-министр инфраструктуры Омелян больше не грезит гиперлупой, а ведь как дышал! – прим. авт.). Что, в общем-то, предсказуемо, поскольку «сексуальные отношения земноводных и пресмыкающихся», то есть сторонников Зеленского и так называемых «порохоботов» сейчас в самом разгаре «сезона спаривания». Бывший глава все того же фейкового «представительства президента в АР Крым» Борис Бабин в открытую издевается: «Уже пять лет меняются различные высокие должностные лица, но почти каждый из них рано или поздно начинает рассказывать о необходимости строительства рядом с полуостровом какой-то маленькой утопии или отдельно взятого коммунизма. Где для переселенцев все почти как в сказке. Причем, утопию построить желается обязательно в Геническом районе Херсонской области. Часто рассказывают и о хороших иностранных партнерах, которые позволят построить там дома для этого маленького Парадиза».

- Раньше, года три подряд, речь шла о тысяче квартир от хороших турецких друзей (самим нам, видимо, на это гроши выделять как-то некошерно), а сейчас слышим о пятистах. Почему-то при этом забывают, что на фоне тотального упадка соответствующей территории эта «космическая станция добра» будет выглядеть несколько странно, - продолжает издеваться Бабин над Зеленским и его командой в своем блоге. - Очень скоро счастливые жители домов в местности, где нет никакой работы, перспективы, государственной власти, должной обороны и безопасности, а есть только бандиты, в том числе этнические, пророссийские чиновники, экономическая безнадежность и российские штыки за Сивашом – станут несколько, мягко говоря, маргинализированными.

Собственно говоря, подобный modus operandi совсем даже и не на Украине изобрели. Сначала, помнится, Кишинев мечтал, как Приднестровье ринется в, пусть и не братские, но объятия Молдовы после того, как она чудным лебедем взмоет в небеса, являя собой пример экономического чуда. Не сложилось ни с чудом, ни с полетом. До недавних пор Молдова оставалась самым бедным государством Европы, но сейчас уже уверенно спорит за это место с Украиной. Потом, помнится, неистовый Михо Саакашвили попытался вызвать острое чувство зависти у жителей Южной Осетии, выстроив в пограничной с грузинской стороны деревне Тамарашени «витрину» Грузии – в деревушке с населением менее тысячи жителей в кратчайшие сроки возвели развлекательный центр, новую школу, кинотеатр, и т.д. Мол, смотрите, какой государственной заботы вы лишились, выбрав свою независимость. Острое чувство зависти к жителям Тамарашени, правда, удалось возбудить не у осетин, справедливо посчитавших все это показухой, специально на них рассчитанной, а у собственных грузинских сограждан в других населенных пунктах республики.

Но Саакашвили хоть построил эту показуху, несмотря на весь общий идиотизм замысла (надо быть полным дебилом, чтобы после крови и смертей мирных жителей всерьез рассчитывать заманить людей витриной с чупа-чупсами, или же это расчет на таких же дебилов). На Украине же, сколько бы ни озвучивали идею: «Мы как заживем сейчас, все нам обзавидуются и кинутся с просьбами взять к себе», - так ничего ровным счетом и не происходит. Дальше маниловских мечтаний ничего не движется, несмотря даже на изначальную порочность идеи. Почему? Ответ на это дан все тем же великим комбинатором в тех же «Двенадцати стульях».

- Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто.

Замените «васюкинцев» на другое слово, и сами поймете, какой сладкой музыкой ласкает ухо незалежного свидомого патриота это звучание. В данном случае, денег должны дать турки. Желательно, чтобы и построили тоже они. В иных случаях дать денег и все сделать – обязанность других стран. Не забудьте еще репарации от Росси за «победу Украины над страной-агрессором» и так далее. И ведь ждут, надеются и верят. И в третий раз пойдут за елк…, пардон, на майдан. Особенно, если кто денежек даст.

И – да. В заключение. Владимир Александрович Зеленский! Разули бы вы глаза вместе со своей командой. «Заправки, школы, детсады, дома» и многое, многое другое – все это в Крыму есть. Как и новый мост, кстати. И новые дороги. Есть, и строится дальше и больше. И будет продолжать строиться и делаться. Российскими гражданами Крыма и приехавшими на заработки на полуостров гражданами Украины. И, заметьте, без ожидания всяких там турок, американцев и т.д. а вам там остается только помечтать. Говорят, не вредно, в общем-то.

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