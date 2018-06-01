Что омрачит наш долгожданный мундиаль • 122 • Аналитика







Вспомним: 08.08.08. 8 августа 2008 года — день открытия пекинской Олимпиады. Нападение Грузии на Южную Осетию. Под ударами танков и "градов" Цхинвал и наши миротворцы.





Шесть лет спустя. 2014 год, февраль — сочинская Олимпиада. Майдан в Киеве. Беспорядки, стрельба снайперов, жертвы, государственный переворот, плавно перетекший в гражданскую войну на Донбассе, не оконченную до сих пор.



Еще два и четыре года спустя — олимпиады в Рио-де-Жанейро и южнокорейском Пхёнчхане. Колоссальный допинговый скандал с докладом Макларена, спортивными судами и отстранением от участия в этих олимпиадах огромного количества наших спортсменов. Запрет на олимпиаде в Пхёнчхане российского флага, гимна и прочей российской символики.



Не нужно быть бабкой Вангой, чтобы предсказать какую-нибудь очередную для нас гадость со стороны наших извечных геополитических противников в преддверии и во время российского мундиаля — чемпионата мира по футболу. Не вопрос даже, что именно нас ожидает. Все, в общем-то, достаточно очевидно. Интересен масштаб замышляемого, изобретательность, так сказать, и уровень моральной низости и подлости этих "изобретателей".



Главной целью сценаристов из заокеанских спецслужб, плетущих для нас свои интриги, является максимально негативный информационный фон, который должен сопроводить этот грядущий футбольный чемпионат, если уж, увы, не удалось добиться его отмены или переноса в другую страну. Попытки такие предпринимались, это мы знаем. Но, к нашему счастью, не прокатило, не срослось. Этот сценарий полетел в корзину.



Как ни старались изобретатели, оказался в корзине и, казалось бы, такой надежный допинговый сюжет. По-видимому, все же так и не удалось ничего ни подлить, ни подсыпать нашим футболистам. Да и главный "герой" этого сценария, неутомимый фантазер Григорий Родченков вдруг заартачился и публично пошел в отказ от прошлых своих показаний. Тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук-тук — это я плюю через левое плечо и с беспокойной надеждой стучу по дереву.



Вряд ли уже удастся как-либо привязать к нашему мундиалю и несчастных Скрипалей, хотя какие-то попытки, возможно, и будут.



А вот полузабытый уже малайзийский "Боинг" МН-17 оказался более чем кстати. Всплыл вдруг из недр неспешного нидерландского следствия аккурат в разгар Петербургского экономического форума, в самый канун Росмундиаля и (кто бы сомневался) с категоричным обвинением России. И не важно, что большая часть озвученных следствием "доказательств" позаимствована из анонимного интернета, и что оказались не принятыми во внимание ни альтернативная версия, ни показания очевидцев, ни странности действий украинских диспетчеров, ни многое-многое другое. Вновь главное на повестке дня — это "святая" вера в извечную виновность России.



Правда, на этот раз мировой общественности было предъявлено, казалось бы, неопровержимое вещественное свидетельство российской вины — корпус зенитной ракеты "Бук-1", которой якобы и был сбит малайзийский "Боинг". При этом на корпусе предъявленной ракеты великолепно читается ее серийный номер, по которому при желании и определенных усилиях вполне можно было бы определить почти все, что касается этой трагедии, вплоть до поименного зенитного расчета, осуществившего этот роковой пуск. Однако то ли желания было мало, то ли усилия следствия были направлены на что-то другое, только как все было крайне туманно и неокончательно до этой пресс-конференции нидерландского следствия, так и осталось. Нет абсолютно никакой уверенности в том, та ли это ракета. Не предъявлены ни протокол обнаружения этого "вещдока" на месте трагедии и его изъятия в интересах следствия с указанием конкретных понятых, ни официальный запрос следствия Министерству обороны РФ обо всем, что касается данной конкретной ракеты, и, соответственно, ответ на этот запрос. К тому же, крайне странно, что эта "стреляная гильза" не всплыла ранее, еще в 2014 году, и не стала еще тогда главной опорой официального следствия. Короче, вновь одни "хайли лайкли" или, точнее, очевидная попытка хайлилайкнуть то, что уже было хайлилайкнуто в 2014 году. А почему бы и нет? Как говорится, все до кучи. Но все-таки, что ни говори, материал интереснейший, в том числе и для занимательнейшего журналистского расследования. Да и российским следственным органам есть теперь чем заняться. Когда-то ведь должен, наконец, сложиться весь этот замысловатый пазл? Устрицы и Чёрное море. Биоагрессия



Кстати, для тех, кто хотел бы продолжить копать в этом направлении, не могу не упомянуть о появлении на умиление противоречивых комментариев по поводу предъявленных фрагментов ракеты: "Судя по серийному номеру, ракету изготовили в 1986 году..." — это "контраргумент РФ".



Украинский же эксперт, некто О. Жданов, "парирует" в том смысле, что, судя по поражающим элементам, обнаруженным в сбитом "Боинге", сбили его российской ракетой М-38, разработанной в России в 2008 году, и которую, кстати, если верить его словам, легко можно купить через "третьи руки". Но в таком случае, господа, что же нам предъявлено нидерландской следственной группой?..



Но продолжим, однако, обзор всех прочих возможных гадостей, способных так или иначе омрачить наш долгожданный мундиаль.



Что еще может омрачить этот всемирный футбольный праздник? Да, в общем-то, немало что.



Прежде всего какой-нибудь резонансный теракт или серия терактов даже не в местах проведения чемпионата, а просто на территории России, силами каких-нибудь отмороженных радикалов, типа экстремистов из "ИГ" или майданутых бандеровцев.



Смогут наши спецслужбы порушить подобные планы? Надеюсь, что да. Но стопроцентная гарантия здесь по определению невозможна.



Другой вариант, теперь уже псевдотеррористического сценария — это, например, теракт на Украине, жертвой которого станет, например, какой-нибудь одиозный депутат типа Мосийчука или Парубия, или кто-либо еще из записных украинских русофобов. В этом, конечно же, немедленно будут обвинены Россия, ФСБ и лично В.В. Путин. Вся надежда — на русских умниц и красавиц. Иначе Россия вымрет!



Кстати, именно этот вариант сработал буквально только что, вечером 29 мая. Правда, своих депутатов на этот раз пожалели — застрелили российского антипутинского журналиста, перебравшегося на Украину — Аркадия Бабченко. Но основную сюжетную линию выдержали. Тут же премьер-министр Украины Гройсман предсказуемо заявил: "Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности…" Стоп. Что называется, приехали!



Пока готовил статью к отправке, пришло сенсационное сообщение: "БАБЧЕНКО ЖИВ!" Добро пожаловать на украинскую политико-развлекательную программу "Розыгрыш"! Нет, право, как говорил герой одного нашего старого фильма: "Такие повороты не для моей лошади!" Вот уж хайлилайкнули так хайлилайкнули! Англосаксы посрамлены. Куда теперь Терезе Мэй и Борису Джонсону с их пресловутым "Новичком" до Гройсмана и Климкина! Пусть от ныне все знают: не надо состязаться во вранье с Украиной! Обязательно переврут. На раз-два!



Но вернемся к нашим баранам.



Следующий сценарный сюжет — это уличные протесты и беспорядки. Тут, что называется, сгодится все: нетрезвые бесчинства фанатов, массовые шествия, стычки с полицией, драки, потасовки — главное, вовремя сделать эффектные фото и видео. Впрочем, и подобный сценарий вряд ли способен удовлетворить всем запросам заокеанских заказчиков. Хулиганствующие болельщики — не новость для мира. И подобные сюжеты вряд ли смогут как-либо существенно повлиять на международный имидж России. Скорее, даже напротив: только еще больше поднимут интерес к российскому мундиалю. Поэтому гораздо более привлекательным для коллективного Запада может выглядеть так называемый правозащитный сценарий.



Его содержанием, скорее всего, должна стать шумная кампания за освобождение из российских застенков украинских политзаключенных — Сенцова, Сущенко и иже с ними. Таковых по украинским данным что-то около полусотни. И вся нынешняя необандеровская элита Украины во главе с президентом Порошенко, кажется, не прочь от души попиариться на этой теме с учетом предстоящих в будущем году президентских выборов. Нужна ли защита нашим детям



Скорее всего, именно в рамках подготовки к реализации этого сценария как раз и был осуществлен арест главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Во всяком случае, уже через несколько дней после предъявления журналисту официального обвинения в государственной измене в МИД Украины заговорили о возможности обмена Вышинского, в частности, на Олега Сенцова. При этом весьма характерно процитированное украинским Пятым каналом высказывание пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецу: "Главная цель как МИД, так и правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны, мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей..."



Понятно, что под "любой страной" подразумеваются либо США, либо кто-либо из их союзников. А фраза "не могу раскрывать всех деталей" говорит о явном наличии на этот счет некоего скоординированного плана. Не исключено, что в какой-то момент, как по команде, включатся все западные СМИ со всевозможными обвинениями России в преследовании украинцев за их убеждения. Это и будет тот самый негативный информационный фон, которым начнут сопровождать предстоящий мундиаль.



К сожалению, большая часть нашей активной общественности выступает против обмена Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Об этом, в частности, свидетельствовал недавний опрос телезрителей ток-шоу "Право голоса" с Романом Бабаяном на ТВЦ. Лишь 26% зрителей, если не ошибаюсь, поддержали эту идею. По-видимому, очень многие воспринимают нынешнюю Украину как откровенно террористическое государство, что, в общем-то, конечно же, вполне справедливо, а значит, и никаких переговоров вести с ней не нужно. Но, тем не менее, закулисную дипломатию пока еще никто не отменял, а понудить Киев держать себя в цивилизованных рамках какими-то публичными призывами, очевидно, попросту невозможно. Да и какой смысл держать нам у себя всю эту бандеровскую шушеру, пусть даже и в заключении? Им это что, добавит ума? Вылечит от "майдана головного мозга"? Мне кажется, что гораздо полезнее и выгоднее для нас отдать их всем скопом столь жаждущей их Украине в обмен на Вышинского, моряков с "Норда", плененных ополченцев и всех прочих наших людей, находящихся там на положении заложников и ждущих от нас скорой и действенной помощи. На страже самых важных секретов. День создания правительственной связи



Судя по всему, о нормандском формате говорить уже не приходится, но ведь можно было бы направить в МИД Украины соответствующую ноту с призывом совершить обмен по принципу "всех на всех", а заодно еще и призвать к заключению с упирающимся Донбассом посредством контактной группы в Минске так называемого футбольного перемирия на весь период проведения чемпионата мира по футболу. С такого рода призывом мог бы, между прочим, обратиться непосредственно к братскому народу Украины и сам В.В. Путин. В конце-то концов, именно он находится на вершине пирамиды ответственности за проведение мундиаля. И пусть всем нам понятно, что нет никакой веры нынешнему необандеровскому Киеву, что любое перемирие ВСУ начинают нарушать едва ли не в день его подписания, но надо же хотя бы попытаться хоть как-то удержать их в рамках приличий. Не грех, на худой конец, попросить и Макрона, и Меркель потребовать от Порошенко того же, хотя бы ради мирового футбола.



А ведь уже невооруженным глазом видно, как стремительно ухудшается ситуация на Донбассе. И это, пожалуй, самая главная гадость, которую могут преподнести нам во время предстоящего чемпионата мира спецслужбы США руками Украины. Резкое обострение конфликта, срыв минских договоренностей, многочисленные жертвы, разрушения, гуманитарная катастрофа. А если еще какая-нибудь экологическая катастрофа? Разве есть какие-то гарантии недопущения этого наихудшего для нас сценария? Нет таких гарантий. И что нам делать, если начнется его внезапная реализация? Две минуты до конца света. Аналитика от американских ученых (ч. 1)



На этот случай у нас должен быть соответствующий план действий. Этим должны быть озабочены по идее и Генштаб, и политическое руководство страны. Очевидно, что в случае чего возможности нашего реагирования на ситуацию в Донбассе во время мундиаля будут крайне ограничены. Поэтому все основные антикризисные и прежде всего оборонные мероприятия по Донбассу должны быть проработаны заранее.



Я, конечно, не претендую на значимое экспертное мнение, но, на мой непросвещенный, взгляд необходимо немедленно начать эвакуацию населения из 5—10-километровой зоны вдоль всей линии разграничения в зависимости от ее очертания и особенностей местности. Из всех находящихся в ней гражданских лиц должны остаться лишь необходимые аварийные, медицинские и прочие службы обеспечения, готовые в любой момент отойти вместе с обороняющимися подразделениями ДНР и ЛНР на вторую или третью линию обороны. После этого все оставленные в ходе этого вынужденно-тактического отступления территории должны быть полностью разрушены и сожжены вместе с занявшими их группировками врага массированным артиллерийским огнем. Всем необходимым для этого армейские подразделения народных республик должны быть заранее доукомплектованы с нашей помощью. После этого дистанционного уничтожения противника на захваченной им территории и последующей ее зачистки появятся возможности для осуществления тех или иных контратакующих действий, боевые и технические ресурсы для которых также должны быть подготовлены уже сегодня. Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия



Все мирные жители, эвакуированные из прифронтовой полосы, на мой взгляд, должны быть размещены на нашей, российской территории в специально подготовленных лагерях беженцев. Всем желающим из их числа должно быть максимально быстро предоставлено российское гражданство, подобрано место работы и постоянного проживания с предоставлением социального жилья и соответствующих льгот и пособий. Мы в огромном долгу перед этими людьми, принявшими на себя всю тяжесть нашего геополитического противостояния с Западом, и не помочь им, забыть о них мы просто не имеем права.



Вынужденная политика выжидательной отстраненности по отношению ко всему, что происходит сейчас на Украине, проводимая нашим политическим руководством на протяжении последних четырех лет, прошлась катком по судьбам очень многих людей как на Донбассе, так и на остальной Украине, захватив по касательной и кого-то из наших граждан. Вряд ли стоит ставить под сомнение то обстоятельство, что в немалой степени выбор такого рода политики определила именно необходимость широкомасштабной подготовки к грядущему чемпионату мира по футболу — нашему росмундиалю.



Надо понимать: это событие крайне важно для нас, ибо поднимает на новый гораздо более значимый уровень международный статус России, корректирует в нужном нам позитивном направлении имидж России в глазах мирового сообщества, нанося достаточно ощутимый удар по всем тем бесчисленным попыткам западных СМИ. Если не разрушить его полностью, то хотя бы пошатнуть, исказить недоверием, подозрениями и клеветой. Собственно, именно на это и направлены все те попытки гадить нам посредством всевозможных наветов и провокаций. Неизбежность их очевидна. Но мы их переживем. И чемпионат проведем как надо, на самом высоком уровне. И даже проигрывая на поле футбольном, что, разумеется, огорчительно, но отнюдь не зазорно (спорт есть спорт), на геополитическом поле мы точно не проиграем.



А еще будем надеяться, что росмундиаль придаст нам большей уверенности в себе, большей геополитической смелости, еще большей независимости от западной пропагандистской трескотни и разного рода политических извращений. Давайте отметим для себя одну крайне неприятную закономерность. На протяжении вот уже довольно длительного времени, как только происходит некое очень долгожданное и особо значимое для нас, россиян, событие, как тут же случается нечто такое, что начинает отбрасывать на него свою тень. И тень эта непременно мрачна и зловеща, а зачастую еще и с запахом пороха, и с привкусом крови. А еще и в сопровождении изощренной лжи, клеветы и ловко подогнанной под достоверность дезинформации. Причем интересно, что все это касается в основном событий спортивных — как правило, олимпийских игр. А ведь спорт для нас, особенно подобного наивысшего уровня — это святое! И не для нас одних. Не случайно же за проведение у себя олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу столь жестко и столь эмоционально конкурируют друг с другом разные страны. И поэтому неслучайными представляются нам те страшные или, как минимум, крайне неприятные события, бесконечно омрачавшие нам эти величайшие праздники спорта.Вспомним: 08.08.08. 8 августа 2008 года — день открытия пекинской Олимпиады. Нападение Грузии на Южную Осетию. Под ударами танков и "градов" Цхинвал и наши миротворцы.Шесть лет спустя. 2014 год, февраль — сочинская Олимпиада. Майдан в Киеве. Беспорядки, стрельба снайперов, жертвы, государственный переворот, плавно перетекший в гражданскую войну на Донбассе, не оконченную до сих пор.Еще два и четыре года спустя — олимпиады в Рио-де-Жанейро и южнокорейском Пхёнчхане. Колоссальный допинговый скандал с докладом Макларена, спортивными судами и отстранением от участия в этих олимпиадах огромного количества наших спортсменов. Запрет на олимпиаде в Пхёнчхане российского флага, гимна и прочей российской символики.Не нужно быть бабкой Вангой, чтобы предсказать какую-нибудь очередную для нас гадость со стороны наших извечных геополитических противников в преддверии и во время российского мундиаля — чемпионата мира по футболу. Не вопрос даже, что именно нас ожидает. Все, в общем-то, достаточно очевидно. Интересен масштаб замышляемого, изобретательность, так сказать, и уровень моральной низости и подлости этих "изобретателей".Главной целью сценаристов из заокеанских спецслужб, плетущих для нас свои интриги, является, который должен сопроводить этот грядущий футбольный чемпионат, если уж, увы, не удалось добиться его отмены или переноса в другую страну. Попытки такие предпринимались, это мы знаем. Но, к нашему счастью, не прокатило, не срослось. Этот сценарий полетел в корзину.Как ни старались изобретатели, оказался в корзине и, казалось бы, такой надежный допинговый сюжет. По-видимому, все же так и не удалось ничего ни подлить, ни подсыпать нашим футболистам. Да и главный "герой" этого сценария, неутомимый фантазер Григорий Родченков вдруг заартачился и публично пошел в отказ от прошлых своих показаний. Тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук-тук — это я плюю через левое плечо и с беспокойной надеждой стучу по дереву.Вряд ли уже удастся как-либо привязать к нашему мундиалю и несчастных Скрипалей, хотя какие-то попытки, возможно, и будут.А вот полузабытый уже малайзийский "Боинг" МН-17 оказался более чем кстати. Всплыл вдруг из недр неспешного нидерландского следствия аккурат в разгар Петербургского экономического форума, в самый канун Росмундиаля и (кто бы сомневался) с категоричным обвинением России. И не важно, что большая часть озвученных следствием "доказательств" позаимствована из анонимного интернета, и что оказались не принятыми во внимание ни альтернативная версия, ни показания очевидцев, ни странности действий украинских диспетчеров, ни многое-многое другое. Вновь главное на повестке дня — это "святая" вера в извечную виновность России.Правда, на этот раз мировой общественности было предъявлено, казалось бы, неопровержимое вещественное свидетельство российской вины — корпус зенитной ракеты "Бук-1", которой якобы и был сбит малайзийский "Боинг". При этом на корпусе предъявленной ракеты великолепно читается ее серийный номер, по которому при желании и определенных усилиях вполне можно было бы определить почти все, что касается этой трагедии, вплоть до поименного зенитного расчета, осуществившего этот роковой пуск. Однако то ли желания было мало, то ли усилия следствия были направлены на что-то другое, только как все было крайне туманно и неокончательно до этой пресс-конференции нидерландского следствия, так и осталось. Нет абсолютно никакой уверенности в том, та ли это ракета. Не предъявлены ни протокол обнаружения этого "вещдока" на месте трагедии и его изъятия в интересах следствия с указанием конкретных понятых, ни официальный запрос следствия Министерству обороны РФ обо всем, что касается данной конкретной ракеты, и, соответственно, ответ на этот запрос. К тому же, крайне странно, что эта "стреляная гильза" не всплыла ранее, еще в 2014 году, и не стала еще тогда главной опорой официального следствия. Короче, вновь одни "хайли лайкли" или, точнее, очевидная попытка хайлилайкнуть то, что уже было хайлилайкнуто в 2014 году. А почему бы и нет? Как говорится, все до кучи. Но все-таки, что ни говори, материал интереснейший, в том числе и для занимательнейшего журналистского расследования. Да и российским следственным органам есть теперь чем заняться. Когда-то ведь должен, наконец, сложиться весь этот замысловатый пазл?Кстати, для тех, кто хотел бы продолжить копать в этом направлении, не могу не упомянуть о появлении на умиление противоречивых комментариев по поводу предъявленных фрагментов ракеты: "Судя по серийному номеру, ракету изготовили в 1986 году..." — это "контраргумент РФ".Украинский же эксперт, некто О. Жданов, "парирует" в том смысле, что, судя по поражающим элементам, обнаруженным в сбитом "Боинге", сбили его российской ракетой М-38, разработанной в России в 2008 году, и которую, кстати, если верить его словам, легко можно купить через "третьи руки". Но в таком случае, господа, что же нам предъявлено нидерландской следственной группой?..Но продолжим, однако, обзор всех прочих возможных гадостей, способных так или иначе омрачить наш долгожданный мундиаль.Что еще может омрачить этот всемирный футбольный праздник? Да, в общем-то, немало что.Прежде всего какой-нибудь резонансный теракт или серия терактов даже не в местах проведения чемпионата, а просто на территории России, силами каких-нибудь отмороженных радикалов, типа экстремистов из "ИГ" или майданутых бандеровцев.Смогут наши спецслужбы порушить подобные планы? Надеюсь, что да. Но стопроцентная гарантия здесь по определению невозможна.Другой вариант, теперь уже псевдотеррористического сценария — это, например, теракт на Украине, жертвой которого станет, например, какой-нибудь одиозный депутат типа Мосийчука или Парубия, или кто-либо еще из записных украинских русофобов. В этом, конечно же, немедленно будут обвинены Россия, ФСБ и лично В.В. Путин.Кстати, именно этот вариант сработал буквально только что, вечером 29 мая. Правда, своих депутатов на этот раз пожалели — застрелили российского антипутинского журналиста, перебравшегося на Украину — Аркадия Бабченко. Но основную сюжетную линию выдержали. Тут же премьер-министр Украины Гройсман предсказуемо заявил: "Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности…" Стоп. Что называется, приехали!Пока готовил статью к отправке, пришло сенсационное сообщение: "БАБЧЕНКО ЖИВ!" Добро пожаловать на украинскую политико-развлекательную программу "Розыгрыш"! Нет, право, как говорил герой одного нашего старого фильма: "Такие повороты не для моей лошади!" Вот уж хайлилайкнули так хайлилайкнули! Англосаксы посрамлены. Куда теперь Терезе Мэй и Борису Джонсону с их пресловутым "Новичком" до Гройсмана и Климкина! Пусть от ныне все знают: не надо состязаться во вранье с Украиной! Обязательно переврут. На раз-два!Но вернемся к нашим баранам.Следующий сценарный сюжет — это уличные протесты и беспорядки. Тут, что называется, сгодится все: нетрезвые бесчинства фанатов, массовые шествия, стычки с полицией, драки, потасовки — главное, вовремя сделать эффектные фото и видео. Впрочем, и подобный сценарий вряд ли способен удовлетворить всем запросам заокеанских заказчиков. Хулиганствующие болельщики — не новость для мира. И подобные сюжеты вряд ли смогут как-либо существенно повлиять на международный имидж России. Скорее, даже напротив: только еще больше поднимут интерес к российскому мундиалю. Поэтому гораздо более привлекательным для коллективного Запада может выглядеть так называемый правозащитный сценарий.Его содержанием, скорее всего, должна стать шумная кампания за освобождение из российских застенков украинских политзаключенных — Сенцова, Сущенко и иже с ними. Таковых по украинским данным что-то около полусотни. И вся нынешняя необандеровская элита Украины во главе с президентом Порошенко, кажется, не прочь от души попиариться на этой теме с учетом предстоящих в будущем году президентских выборов.Скорее всего, именно в рамках подготовки к реализации этого сценария как раз и был осуществлен арест главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Во всяком случае, уже через несколько дней после предъявления журналисту официального обвинения в государственной измене в МИД Украины заговорили о возможности обмена Вышинского, в частности, на Олега Сенцова. При этом весьма характерно процитированное украинским Пятым каналом высказывание пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецу: "Главная цель как МИД, так и правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны, мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей..."Понятно, что под "любой страной" подразумеваются либо США, либо кто-либо из их союзников. А фраза "не могу раскрывать всех деталей" говорит о явном наличии на этот счет некоего скоординированного плана. Не исключено, что в какой-то момент, как по команде, включатся все западные СМИ со всевозможными обвинениями России в преследовании украинцев за их убеждения. Это и будет тот самый негативный информационный фон, которым начнут сопровождать предстоящий мундиаль.К сожалению, большая часть нашей активной общественности выступает против обмена Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Об этом, в частности, свидетельствовал недавний опрос телезрителей ток-шоу "Право голоса" с Романом Бабаяном на ТВЦ. Лишь 26% зрителей, если не ошибаюсь, поддержали эту идею. По-видимому, очень многие воспринимают нынешнюю Украину как откровенно террористическое государство, что, в общем-то, конечно же, вполне справедливо, а значит, и никаких переговоров вести с ней не нужно. Но, тем не менее, закулисную дипломатию пока еще никто не отменял, а понудить Киев держать себя в цивилизованных рамках какими-то публичными призывами, очевидно, попросту невозможно. Да и какой смысл держать нам у себя всю эту бандеровскую шушеру, пусть даже и в заключении? Им это что, добавит ума? Вылечит от "майдана головного мозга"? Мне кажется, что гораздо полезнее и выгоднее для нас отдать их всем скопом столь жаждущей их Украине в обмен на Вышинского, моряков с "Норда", плененных ополченцев и всех прочих наших людей, находящихся там на положении заложников и ждущих от нас скорой и действенной помощи.Судя по всему, о нормандском формате говорить уже не приходится, но ведь можно было бы направить в МИД Украины соответствующую ноту с призывом совершить обмен по принципу "всех на всех", а заодно еще и призвать к заключению с упирающимся Донбассом посредством контактной группы в Минске так называемогона весь период проведения чемпионата мира по футболу. С такого рода призывом мог бы, между прочим, обратиться непосредственно к братскому народу Украины и сам В.В. Путин. В конце-то концов, именно он находится на вершине пирамиды ответственности за проведение мундиаля. И пусть всем нам понятно, что нет никакой веры нынешнему необандеровскому Киеву, что любое перемирие ВСУ начинают нарушать едва ли не в день его подписания, но надо же хотя бы попытаться хоть как-то удержать их в рамках приличий. Не грех, на худой конец, попросить и Макрона, и Меркель потребовать от Порошенко того же, хотя бы ради мирового футбола.А ведь уже невооруженным глазом видно, как стремительно ухудшается ситуация на Донбассе. И это, пожалуй, самая главная гадость, которую могут преподнести нам во время предстоящего чемпионата мира спецслужбы США руками Украины. Резкое обострение конфликта, срыв минских договоренностей, многочисленные жертвы, разрушения, гуманитарная катастрофа. А если еще какая-нибудь экологическая катастрофа? Разве есть какие-то гарантии недопущения этого наихудшего для нас сценария? Нет таких гарантий. И что нам делать, если начнется его внезапная реализация?На этот случай у нас должен быть соответствующий план действий. Этим должны быть озабочены по идее и Генштаб, и политическое руководство страны. Очевидно, что в случае чего возможности нашего реагирования на ситуацию в Донбассе во время мундиаля будут крайне ограничены. Поэтому все основные антикризисные и прежде всего оборонные мероприятия по Донбассу должны быть проработаны заранее.Я, конечно, не претендую на значимое экспертное мнение, но, на мой непросвещенный, взгляд необходимо немедленно начать эвакуацию населения из 5—10-километровой зоны вдоль всей линии разграничения в зависимости от ее очертания и особенностей местности. Из всех находящихся в ней гражданских лиц должны остаться лишь необходимые аварийные, медицинские и прочие службы обеспечения, готовые в любой момент отойти вместе с обороняющимися подразделениями ДНР и ЛНР на вторую или третью линию обороны. После этого все оставленные в ходе этого вынужденно-тактического отступления территории должны быть полностью разрушены и сожжены вместе с занявшими их группировками врага массированным артиллерийским огнем. Всем необходимым для этого армейские подразделения народных республик должны быть заранее доукомплектованы с нашей помощью. После этого дистанционного уничтожения противника на захваченной им территории и последующей ее зачистки появятся возможности для осуществления тех или иных контратакующих действий, боевые и технические ресурсы для которых также должны быть подготовлены уже сегодня.Все мирные жители, эвакуированные из прифронтовой полосы, на мой взгляд, должны быть размещены на нашей, российской территории в специально подготовленных лагерях беженцев. Всем желающим из их числа должно быть максимально быстро предоставлено российское гражданство, подобрано место работы и постоянного проживания с предоставлением социального жилья и соответствующих льгот и пособий. Мы в огромном долгу перед этими людьми, принявшими на себя всю тяжесть нашего геополитического противостояния с Западом, и не помочь им, забыть о них мы просто не имеем права.Вынужденная политикапо отношению ко всему, что происходит сейчас на Украине, проводимая нашим политическим руководством на протяжении последних четырех лет, прошлась катком по судьбам очень многих людей как на Донбассе, так и на остальной Украине, захватив по касательной и кого-то из наших граждан. Вряд ли стоит ставить под сомнение то обстоятельство, что в немалой степени выбор такого рода политики определила именно необходимость широкомасштабной подготовки к грядущему чемпионату мира по футболу — нашему росмундиалю.Надо понимать: это событие крайне важно для нас, ибо поднимает на новый гораздо более значимый уровень международный статус России, корректирует в нужном нам позитивном направлении имидж России в глазах мирового сообщества, нанося достаточно ощутимый удар по всем тем бесчисленным попыткам западных СМИ. Если не разрушить его полностью, то хотя бы пошатнуть, исказить недоверием, подозрениями и клеветой. Собственно, именно на это и направлены все те попытки гадить нам посредством всевозможных наветов и провокаций. Неизбежность их очевидна. Но мы их переживем. И чемпионат проведем как надо, на самом высоком уровне. И даже проигрывая на поле футбольном, что, разумеется, огорчительно, но отнюдь не зазорно (спорт есть спорт), на геополитическом поле мы точно не проиграем.А еще будем надеяться, что росмундиаль придаст нам большей уверенности в себе, большей геополитической смелости, еще большей независимости от западной пропагандистской трескотни и разного рода политических извращений. Автор: Александр Иванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 122 Источник Похожие новости Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия Они не призраки. Русские восставшие мертвецы в Европе Что омрачит наш долгожданный мундиаль

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