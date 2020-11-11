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Что офицеры украинского генштаба забыли в Нагорном Карабахе?

11 ноября 2020, 15:00  •  347 • Украина
В Баку неожиданно обнаружились два десятка высокопоставленных украинских военных, откомандированных главкомом ВС Украины Русланом Хомчаком перенимать опыт успешных наступательных операций азербайджанской армии в Карабахе. Офицеры не скрывают, что, вернувшись на родину, они намереваются использовать полученный опыт в ходе войны на Донбассе. Особенно внимательно украинские офицеры изучали опыт взаимодействия азербайджанских регулярных соединений с задействованными в операциях «добровольцами».
Откомандированные Хомчаком офицеры готовились было к отправке на передовую, но планы внезапно изменились из-за стремительного вмешательства Москвы в разрешение карабахского конфликта. Неясно, надолго ли теперь украинские гости задержатся в Азербайджане, и насколько им удалось перенять нужный опыт. Тем не менее, сам факт такой командировки о многом свидетельствует – в частности, о том, что Хомчак стягивает на Донбасс все более-менее боеспособные соединения явно неспроста. Поговаривают, что внезапная «болезнь» Зеленского может быть связана с началом военной операции на Донбассе (пару месяцев назад он уже «самоизолировался» аналогичным способом – в преддверии наступления, которое в итоге решено было отложить).
Кстати, занятный штришок. Вместе с откомандированными офицерами генштаба Украины в Баку направлялась и группа экспертов украинского Совбеза. Но кто их туда командировал? Говорят, что поездку курировал Денис Ермак, брат главы президентской администрации. В Совбезе, правда, Дениса Ермака не видели со времён скандала, связанного с видеозаписью, на которой он брался за мзду «решить вопрос» с назначением некоего соискателя на высокую должность, требующую согласования на самом верху. И вот сейчас Денис Ермак вновь «нарисовался» в СНБО. Говорят – в качестве советника заместителя секретаря СНБО генерала Кривоноса. Известно, что Кривонос не в ладах со своим начальником, Алексеем Даниловым, так что их «игра в четыре руки» с братом главы президентской администрации, возможно, первый шаг к кадровым переменам в руководстве Совбеза.

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