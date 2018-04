Что общего у дела Скрипалей и мандата на бомбёжки Сирии? • 83 • Аналитика







На протяжении всей войны в Сирии лучшие умы Запада придумывают, как бы им «исправить» это положение и найти выход «из правового тупика».





И вот, как сообщают западные СМИ, наконец-то придуман способ, как решить эту проблему. Газета The Guardian со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщила, что для преодоления вето России страны Запада могут попытаться использовать прецедент резолюции Генассамблеи ООН «Единство в пользу мира».



Указанная резолюция, принятая в 1950 году, предусматривает, что в случае согласия девяти членов Совбеза из пятнадцати вопрос может быть передан на голосование в Генеральную ассамблею. Таким образом американцы и их союзники ранее «узаконили» агрессию против КНДР под флагом ООН.



Впрочем, повторить подобную комбинацию для легализации агрессии с того момента больше ни разу не получалось, хотя было предпринято несколько попыток.



В России высказывают сомнения в возможности наших оппонентов проделать это и сейчас. В частности, об этом в интервью РИА «Новости» рассказал председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. Он высказал уверенность в том, что страны Запада не смогут обойти в ООН вето России.



«Устав ООН так написан, что никогда вето обойти невозможно», — сказал Орджоникидзе и отметил, что для передачи вопроса из ведения СБ ООН надо сначала доказать, что он находится в компетенции Генеральной Ассамблеи.



Впрочем, судя по последним событиям, российское вето такая уж большая проблема для США и их союзников.



Как видим, Вашингтон, Лондон и Париж предприняли ракетный удар по Сирии не только без какой либо санкции ООН, но и без каких либо доказательств «вины» Дамаска в химической атаке.



Также американцы, французы, британцы и турки прекрасно обходятся без резолюции наднациональной структуры, осуществляя незаконную оккупацию территории САР. Имея при этом наглость заявлять о неправомерности действий российского воинского контингента, находящегося в Сирии по приглашению и по просьбе законно избранного руководства страны.



Может быть, резолюция им необходима для того, чтобы начать военную эскалацию, начать широкомасштабное вторжение и регулярные массированные удары?



В действительности препятствием этому является не отсутствие официального одобрения ООН, а присутствие в САР российских войск. Именно поэтому американцы, англичане и французы скорее имитировали удар, опасаясь зацепить кого-то из россиян, находящихся в Сирии.



Сейчас американцы хотят подкрепить свои «прокси», состоящие из банд курдских сепаратистов и джихадистов, регулярными войсками ряда арабских стран. Однако и тут мы не наблюдаем какой либо зависимости от решений Совбеза ООН.



Так, например, Египет сразу и решительно отказался от участия в такой миссии, дав понять, что это – «не его война». И можно не сомневаться, что никакая резолюция, позицию Каира по этому вопросу не изменила бы.



Что до «нефтяных монархий», то они, как видно на примере Йемена, не слишком пекутся о международном одобрении своих агрессивных действий. А в Сирии их пугает то же, что и американцев, – российское военное присутствие. Кроме этого, они еще панически боятся бесстрашных и закаленных бойцов «Хезболлы», иранских добровольцев и афганских шиитов, сражающихся на стороне Асада.



И те, кто подобного Египту не рискуют отказать Штатам, подталкивают друг друга вперед себя, стараясь укрыться за ними.



Так, Саудовская Аравия чуть ли не в ультимативной форме потребовала от Катара направить свой контингент в Сирию, угрожая, что в противном случае, американцы не станут «защищать» эту страну. Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца



Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил: «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в эту страну до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории». При этом саудовский дипломат добавил, что, если американцы перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.



Тот факт, что глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии выступает как бы от лица Вашингтона, не может не удивлять. Но Восток, в том числе и Ближний, как известно, дело тонкое, и выяснение полномочий саудитов угрожать немилостью США – тема отдельная.



Однако понятно, что Эр-Рияд, хочет во что бы то ни стало затащить катарцев в Сирию, чтобы разрушить их отношения с Ираном. Но реальность такова, что вооруженные силы Катара, не слишком многочисленные и состоящие преимущественно из иностранных наемников, едва ли смогут успешно участвовать в заграничных авантюрах, сражаясь с опытным и мотивированным противником.



Впрочем, подобные проблемы характерны и для армий других нефтяных монархий.



Вот кому действительно совершенно необходима резолюция ООН а обход России, так это Украине. Именно такой вывод можно сделать из выступления заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который, только узнав о намерении Запада попытаться обойти вето, немедленно обвинил ООН в неспособности остановить «агрессию России» в отношении Украины.



«В 2014 году ни лидеры ООН, ни члены Совета Безопасности в то время не смогли остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса», — заявил Кислица во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН по миростроительству, попеняв Москве также за поддержку «своего клиента Асада».



Впрочем интерес киевских властей, тут, можно сказать, исключительно «гуманитарный». Но даже если предположить, что упомянутую выше комбинацию Запад сумеет провести, Киеву, конечно, никакой практической пользы от этого не будет. Однако сама мысль о том, что кто-то сумел в чем-то «нагадить» России, согреет души украинских руководителей. Пакистанский гамбит Путина



Впрочем, ради этого Запад точно стараться бы не стал.



В Вашингтоне прекрасно понимают, что, даже проведи они желаемую резолюцию, ни Россия, ни Иран не прекратят поддержку Сирии, как в свое время СССР и КНР не отказались от защиты КНДР от захватчиков под флагом ООН.



Иными словами, данная инициатива имеет своей целью не столько Сирию, сколько Россию. Задача англосаксов тут такая же, как в деле Скрипалей: заставить как можно больше стран втянуться в конфронтацию против нашей страны. И Сирия, Украина или «отравление» помилованного шпиона — не более чем предлог. Конечно, изолировать нас, как это хотелось бы американцам, у них не получится, но им очень важно в наше предвоенное время перетащить в свой лагерь как можно больше государств и «повязать» их участием в очевидно противозаконном (с точки зрения международного права) действии. 