Что общего у 7 крушений истребителей США? Military Watch назвал причину

Напомним, 13 июля на одной из авиабаз потерпел крушение F-16C ВВС США. К счастью, пилот успел вовремя катапультироваться, что спасло ему жизнь. Лётчик получил небольшие травмы.

В то же время это было уже седьмое крушение истребителей США за последние два месяца. Портал Military Watch перечислил все инциденты буквально по дням, отметив, что "истребители, которые потерпели крушение, в основном принадлежали к разным классам и служили в военно-морских силах и в военно-воздушных силах". Среди военных машин, потерпевших крушение за последние 60 дней, - F-35A и F-22 Raptor, F-15C Eagle, "супершершень" Boeing F-18F и F-16C.

Аналитики портала изучили эти происшествия и назвали возможную причину массового падения американских военных самолётов, заметив, что подробная информация о причинах аварий пока не известна.

"Не существует модели, которая могла бы привести к выводу о том, что устаревшее оборудование является причиной", - отмечает автор публикации, уточнив, что и "найти некоторую очевидную общность" тоже не получается.

Однако добавляет, что "ответственность за обучение пилотов, проблемы с техническим обслуживанием или проблемы с программным обеспечением могут возникнуть". В том числе сообщается, что у "истребителей американского производства, как правило, низкий уровень аварийности". И массовые ЧП с военными американскими самолётами, как полагает автор статьи, "являются тревожным признаком, который, скорее всего, указывает на проблемы, связанные с их использованием, а не с самими истребителями".

По мнению автора статьи, "американские вооружённые силы особенно стремятся вывести из строя свои истребители эпохи холодной войны в ближайшем будущем". По его словам, ВМС этого "уже достигли, хотя и ценой разнообразия, заменив все боевые самолеты на базе авианосца "супершершнями" F-18E". Автор также отмечает, что "ВВС намерены вывести из эксплуатации свои истребители F-15C Eagle с заменой, заказанной в рамках программы F-15EX".

"Предполагается, что из-за своей неспособности легко внедрить обновления, а также из-за огромных требований к техническому обслуживанию и эксплуатационных расходов ВВС могут рассмотреть вопрос о поэтапном выводе из эксплуатации следующего поколения F-15 - Raptor F-22", - уточняется в публикации.