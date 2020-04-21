Что общего между COVID-19 и "испанкой" прошлого века? Журналистка обнаружила странные параллели

Она отметила, что после изучения исследования обнаружила очень интересные параллели между сегодняшним днём и июлем 1918 года.

"Тогда в Бельгию, которая на тот момент была под немцами, пришла "испанка". Слухи ходили разные. Одни эксперты утверждали, что это бактериологическое оружие немцев, они этот вирус в таблетки с аспирином подсыпают и раздают на оккупированных территориях", - написала она, уточнив, что такая версия была навеяна событиями в бельгийском городе Ипр.

В 1915 году немцы впервые в истории применили там химическое оружие, сначала хлор, а в 1917 году - горчичный газ, который теперь называют ипритом. Однако, подчеркнула Попова, сами же немцы очень быстро пустили другой слух, переведя стрелки на китайцев.

"Якобы занесли вирус китайские рабочие, которых тысячами нанимали британцы и французы", - отметила она.

Журналистка добавила, что существовала ещё одна версия происхождения "испанки" - что она пришла из Америки, от повара Альберта Гитчелла, который заболел 4 марта 1918 года в Канзасе.

"Вирус теперь другой, а виновных ищут всё там же", - обратила внимание Попова.